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Volkswagen Phaeton может обзавестись наследником: первое изображение

11.10.2023 39 0 0

Предполагается, что новинка может оказаться электрическим спортивным кроссовером, которому дадут имя ID.9.

Большой седан Volkswagen Phaeton продержался на конвейере всего одно поколение: конкурент Mercedes-Benz S-Class появился в 2002 году, а покинул конвейер в 2016-м. При этом немецкая компания занималась проектом четырёхдверки второй генерации (предсерийный ходовой образец VW показал летом прошлого года), однако до серии такой автомобиль так и не добрался. Не исключено, что у модели в дальнейшем всё-таки будет непрямой наследник.

На фото: Volkswagen Phaeton первого поколения

Немецкий производитель в последнее время испытывает трудности с продажей своих электромобилей: спрос оказался не таким высоким, как рассчитывали в Volkswagen. В результате компании пришлось временно остановить выпуск ID.3, при этом повысить интерес клиентов не помог даже весенний рестайлинг. Несмотря на эти проблемы, марка продолжает развивать своё зелёное семейство. Так, в начале текущего месяца VW анонсировал проекты по созданию полностью электрического Golf, долгожданного флагмана Trinity и пока безымянного массового «электрокроссовера» А-класса.

На фото: прототип Volkswagen Phaeton второго поколения, так и не добравшийся до серии
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На фото: прототип Volkswagen Phaeton второго поколения, так и не добравшийся до серии
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На фото: прототип Volkswagen Phaeton второго поколения, так и не добравшийся до серии
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Не исключено, что в списке грядущих новинок окажется ещё один «зелёный» кроссовер, но он будет относиться к премиальному сегменту и иметь спортивную внешность. По предварительным данным, такой модели могут дать название Volkswagen ID.9. Ожидается, что такой электромобиль может занять место флагманского кроссовера немецкого бренда. По слухам, он может оказаться непрямым наследником канувшего в Лету большого седана VW Phaeton.

Рендер Volkswagen ID.9

Никакой официальной информации о потенциальной новинке пока, конечно же, нет. Своим видением того, как может выглядеть будущий флагманский кроссовер Volkswagen ID.9, поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Вероятно, у такой модели будет купеобразный кузов, а его длина превысит пять метров. Судя по рендеру, электрокар может получить чёрную крышу и корпуса наружных зеркал, а также лаконичный обвес по периметру кузова из глянцевого пластика чёрного цвета.

На фото: актуальный флагман «зелёного» семейства — Volkswagen ID.7

Ещё у автомобиля на изображении имеются выштамповки на покатом капоте, сравнительно простоватая головная оптика со светодиодными тонкими полосами, причём фары соединены между собой хромированной полосой, в центре которой расположен логотип марки. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с рисунком в виде нескольких горизонтальных линий. Боковины украсили утопленными дверными ручками и чёрными центральными стойками крыши.

Ожидается, что в основу будущего Volkswagen ID.9 ляжет одна из версий модульной платформы MEB, вероятно, эта «тележка» окажется эволюцией MEB Plus. В издании предположили, что у автомобиля будет несколько версий, но все они будут полноприводными. Согласно предположениям, совокупная отдача силовой установки окажется не меньше 300 л.с.; ёмкость тягового аккумулятора будет равна 120 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке превысит 800 км.

По предварительным данным, флагманский кроссовер Volkswagen ID.9 дебютирует в 2026 году, а в продаже на европейском рынке появится в 2027-м.

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