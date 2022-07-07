Бизнес ×
  • Роскошный седан Volkswagen Phaeton второго поколения: он был почти готов!

Роскошный седан Volkswagen Phaeton второго поколения: он был почти готов!

07.07.2022 544 0 0

Немецкая марка показала предсерийный прототип прямого наследника своей большой «четырехдверки», который был построен несколько лет назад. Увы, это лишь дань уважения экс-флагману, на конвейер Фаэтон не вернется.

 

Пятиметровый седан VW Phaeton дебютировал в 2002 году, это была самая престижная и дорогая легковушка марки, выступавшая в одном сегменте с Мерседесом S-класса. Выпуск модели свернули в 2016-м, а годом ранее немецкий концерн вляпался в дизельгейт, после чего его руководство решило отдать приоритет «зелени»: в итоге, проект второго поколения флагманской «четырехдверки» под названием Phaeton D2 зарубили. А ведь такой седан был почти готов! Сегодня в честь двадцатилетия с момента премьеры модели компания Volkswagen решила показать предсерийный ходовой образец «второго» Фаэтона.

Прототип Volkswagen Phaeton D2
1 / 4
Прототип Volkswagen Phaeton D2
2 / 4
Прототип Volkswagen Phaeton D2
3 / 4
Прототип Volkswagen Phaeton D2
4 / 4

В основе прототипа лежит платформа MLB. К слову, на аналогичной «тележке» построен другой крупный седан Фольксвагена – Phideon, он создан специально для Китая и считается там формальным преемником Фаэтона. Если бы модель второго поколения добралась до конвейера, то она бы в целом сохранила пропорции предшественника, при этом у нее был бы «более острый» дизайн, плюс полностью светодиодная головная оптика.

Прототип Volkswagen Phaeton D2
1 / 2
Прототип Volkswagen Phaeton D2
2 / 2

А вот разработанный для Phaeton D2 интерьер не пропал даром – аналогичное оформление салона у Volkswagen Touareg: в частности, кроссовер тоже имеет повернутый к водителю дисплей мультимедиа-системы.

О двигателе прототипа компания не рассказала. В моторную гамму «первого» Phaeton в разные годы входили бензиновые VR6 3.2, VR6 3.6, V8 4.2 и W12 6.0, а также дизели V6 3.0 TDI и V10 5.0 TDI.

Volkswagen Phaeton первого поколения и прототип Phaeton D2

Возвращение Фаэтона не планируется. Между тем унаследовавший от него статус глобальной флагманской «четырехдверки» Passat в новом поколении обернется лифтбеком (его сделают на базе следующего Skoda Superb). И все же марка не ставит крест на «престижных» седанах: на мировой рынок скоро выйдет электромобиль Volkswagen ID. Aero.

Volkswagen Phaeton первого поколения
1 / 3
Volkswagen Phaeton первого поколения
2 / 3
Volkswagen Phaeton первого поколения
3 / 3
седан авторынок новинки бизнес Volkswagen Volkswagen Phaeton

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Ралли-марафон «Шелковый путь - 2022»: что ждет спортсменов в этом году 6 июля в Астрахани стартует ралли-марафон «Шелковый путь - 2022», гонка, которую справедливо считают одним из сложнейших автомобильных соревнований в мире. Маршрут протяженностью 4380 киломе... 541 0 2 06.07.2022
Статьи / Практика Ярко, но недолго: почему автомобильные лампы начинают перегорать чаще Часто автолюбители сетуют, что с завода лампочки в фарах прослужили 2-3 года, а теперь стали гореть каждые 6  месяцев. Это очень грустно особенно сегодня, когда стоимость даже этих деталей з... 1272 0 1 06.07.2022
Статьи / Авто недели Не кроссовер, но дешево и практично: стоит ли покупать Ford Fusion за 450 тысяч Если денег на машину немного, то на кроссовер замахиваться сложно: это будет либо что-то совсем старое, либо не совсем исправное. Вот и приходится смотреть на бюджетные седаны – Renault Sym... 5146 12 3 05.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 13386 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 13069 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9064 5 20 14.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings