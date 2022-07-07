Роскошный седан Volkswagen Phaeton второго поколения: он был почти готов!

Немецкая марка показала предсерийный прототип прямого наследника своей большой «четырехдверки», который был построен несколько лет назад. Увы, это лишь дань уважения экс-флагману, на конвейер Фаэтон не вернется.

Пятиметровый седан VW Phaeton дебютировал в 2002 году, это была самая престижная и дорогая легковушка марки, выступавшая в одном сегменте с Мерседесом S-класса. Выпуск модели свернули в 2016-м, а годом ранее немецкий концерн вляпался в дизельгейт, после чего его руководство решило отдать приоритет «зелени»: в итоге, проект второго поколения флагманской «четырехдверки» под названием Phaeton D2 зарубили. А ведь такой седан был почти готов! Сегодня в честь двадцатилетия с момента премьеры модели компания Volkswagen решила показать предсерийный ходовой образец «второго» Фаэтона.

Прототип Volkswagen Phaeton D2 1 / 4 Прототип Volkswagen Phaeton D2 2 / 4 Прототип Volkswagen Phaeton D2 3 / 4 Прототип Volkswagen Phaeton D2 4 / 4

В основе прототипа лежит платформа MLB. К слову, на аналогичной «тележке» построен другой крупный седан Фольксвагена – Phideon, он создан специально для Китая и считается там формальным преемником Фаэтона. Если бы модель второго поколения добралась до конвейера, то она бы в целом сохранила пропорции предшественника, при этом у нее был бы «более острый» дизайн, плюс полностью светодиодная головная оптика.



Прототип Volkswagen Phaeton D2 1 / 2 Прототип Volkswagen Phaeton D2 2 / 2

А вот разработанный для Phaeton D2 интерьер не пропал даром – аналогичное оформление салона у Volkswagen Touareg: в частности, кроссовер тоже имеет повернутый к водителю дисплей мультимедиа-системы.



О двигателе прототипа компания не рассказала. В моторную гамму «первого» Phaeton в разные годы входили бензиновые VR6 3.2, VR6 3.6, V8 4.2 и W12 6.0, а также дизели V6 3.0 TDI и V10 5.0 TDI.

Volkswagen Phaeton первого поколения и прототип Phaeton D2

Возвращение Фаэтона не планируется. Между тем унаследовавший от него статус глобальной флагманской «четырехдверки» Passat в новом поколении обернется лифтбеком (его сделают на базе следующего Skoda Superb). И все же марка не ставит крест на «престижных» седанах: на мировой рынок скоро выйдет электромобиль Volkswagen ID. Aero.

