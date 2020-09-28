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  • Растерявший покупателей пятиметровый седан VW Phideon обновлён: без V6, зато с холодильником

Растерявший покупателей пятиметровый седан VW Phideon обновлён: без V6, зато с холодильником

28.09.2020 450 0 0

Флагманской «четырехдверке» немецкой марки слегка подправили дизайн и урезали моторную гамму. На рынок рестайлинговая модель должна выйти в октябре.

 

Седан Volkswagen Phideon, в основе которого лежит «тележка» MLB с продольным расположением мотора, дебютировал в 2016-м, он разработан специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП немецкого концерна и SAIC. В «поднебесной» гамме марки «четырехдверке» отведена роль флагмана: по сути, модель пришла на смену Phaeton. Лучшим годом для Phideon стал 2018-й, когда было реализовано более 24 400 штук (здесь и далее статистика от CarSalesBase). Но результат 2019-го – уже около 14 000 единиц, а в январе-августе этого года продано всего 4807 штук. Для сравнения, родственная модель Audi A6 лишь в минувшем месяце разошлась по КНР тиражом более 17 000 экземпляров. И все же марка Volkswagen от флагмана пока не отказывается: на открывшемся в Пекине автосалоне представлен модернизированный седан, хотя обновок немного.

Обновленный Volkswagen Phideon
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Обновленный Volkswagen Phideon
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Обновленный Volkswagen Phideon
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Итак, Phideon обзавелся слегка подретушированными радиаторной решеткой и головной оптикой, еще ему отрядили новый передний бампер в стиле моделей с обвесом R-Line, а в задних фонарях заменили светодиодную начинку. Также у седана появились новая эмблема (установленная спереди может светиться) и 19-дюймовые диски (прежде были доступны только 18-дюймовые). Габариты те же: длина составляет 5074 мм, ширина – 1893 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 3009 мм.

Обновленный Volkswagen Phideon. Фото: Autohome

Внутри – без реформ, мультимедийную систему с тачскрином диагональю 9,2 дюйма без физических кнопок и «крутилок» установили еще на седан 2019 модельного года. Виртуальная «приборка» Phideon так и не досталась, как и сенсорный блок управления «климатом». Зато за подлокотником в спинке заднего дивана скрывается холодильник. Также в арсенале модели значатся система ночного видения, пневмоподвеска, кресла с массажером, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, проекционный дисплей, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора.

Обновленный Volkswagen Phideon

Для обновленного VW Phideon заявлен только один двигатель – прежняя бензиновая «турбочетверка» 2.0 серии EA888 мощностью 224 л.с. (350 Нм), которая все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Турбомотор V6 3.0 (EA837) с отдачей в 299 л.с., судя по всему, отправили в отставку (с ним Phideon бывал полноприводным), хотя у дилеров еще есть дореформенные машины с таким двигателем. А вот гибрид уже не найти – эту версию сняли с производства (видимо, из-за совсем уж низкого спроса).

Обновленный Volkswagen Phideon
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Обновленный Volkswagen Phideon
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Обновленный Volkswagen Phideon
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Обновленный Volkswagen Phideon
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Китайские СМИ пишут, что в продажу обновленный седан поступит в октябре. Предшественник сегодня стоит от 340 000 юаней, что эквивалентно примерно 3 948 000 рублей по актуальному курсу. Скорее всего, Phideon так и останется эксклюзивом для КНР.

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