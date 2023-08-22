Volkswagen показал в действии одну из фишек Tiguan нового поколения

Первые официальные фото и короткое видео нового Volkswagen Tiguan были опубликованы в июне, и вот марка выложила свежий ролик. Увы, дизайн экстерьера кросса сами немцы показать еще не готовы: модель по-прежнему упакована в фирменный камуфляж. А вот интерьер рассекретили еще в начале лета, он же продемонстрирован в новом тизере – если точнее, то одна из фишек грядущего SUV.

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VW Tiguan лишился привычного селектора коробки (за управление трансмиссией отвечает правый подрулевой рычажок), вместо него на центральном тоннеле установили шайбу с небольшим экранчиком – это и есть та самая фишка. Кругляш можно будет использовать для выбора режима движения и регулировки громкости мультимедиа-системы (у нового Тигуана «парящий» планшет), вдобавок он способен менять подсветку в салоне (в том числе диодный рисунок на глянцевой вставке передней панели). К слову, на видео заметно, что и шайба, и пластиковая консоль, на которой она находится, легко пачкаются.



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Напомним, в основе Tigan третьего поколения лежит платформа MQB Evo, благодаря чему за доплату предложат адаптивную подвеску DCC Pro. В гамму европейского кроссовера по-прежнему будут входить бензиновые турбомоторы 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также турбодизель 2.0 TDI. Но основную ставку в Старом свете, разумеется, сделают на подзаряжаемый гибрид: ему достанется более емкая батарея, вдобавок бензоэлектрический Тигуан будет доступен в двух вариантах мощности (у актуального гибрида одна модификация).

Мировую премьеру новый Volkswagen Tiguan справит нынешней осенью, однако на европейский рынок кроссовер выйдет только в следующем году. В России же у модели теперь лишь «параллельное» будущее.