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  • Volkswagen собирается обновить T-Cross: первое изображение компактного кроссовера

Volkswagen собирается обновить T-Cross: первое изображение компактного кроссовера

11.07.2022 480 0 1

Ожидается, что посвежевший паркетник немецкой марки появится в продаже на европейском рынке в первой половине 2023 года.

 

В VW приступили к выпуску кроссовера T-Cross в декабре 2018 года (у модели есть и другие наименования, к примеру, в Индии она называется Taigun). Автомобили, предназначенные для европейского рынка, производят на заводе в Испании. По итогам прошлого года старосветские дилеры реализовали 125 325 паркетников, этот результат на 10,6% больше, чем в 2020-ом. Однако в текущем году у модели спад: за первую треть европейцы купили всего 34 329 единиц, что на 18,3% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

На фото: актуальный паркетник Volkswagen T-Cross

Сейчас немецкая компания занимается разработкой обновлённого T-Cross. Ожидается, что посвежевшая версия паркетника появится в продаже на европейском рынке в первой половине 2023 года. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть компактный SUV после рестайлинга, нет. Так что свой вариант экстерьера будущей новинки предложил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, автомобилю могут сохранить первоначальную форму головной оптики, но при этом фары оформят в стиле нового имиджа бренда. Предполагается, что они будут соединены друг с другом двумя полосами через всю ширину видоизменённой радиаторной решётки, в центре которой расположат крупный логотип VW.

Рендер обновлённого Volkswagen T-Cross

Вероятно, передний бампер сохранит узнаваемую форму, но при этом получит и несколько новых линий. Прежним, скорее всего, останется и воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть. Предполагается, что корму обновлённого Volkswagen T-Cross могут украсить за счёт иных фонарей и другого заднего бампера.

По сведениям издания, в салоне новинки ожидаются другие, более качественные материалы для отделки. Виртуальная «приборка» станет стандартной для всех вариантов исполнения модели. Ожидается, что передняя панель, а также сенсорный экран мультимедийной системы останутся прежними. Вероятно, паркетник получит расширенный комплекс различных ассистентов и систем безопасности.

На фото: салон актуального паркетника Volkswagen T-Cross

Предполагается, что разработчики рестайлингового кроссовера сосредоточатся на модернизации шасси, перенастройке рулевого управления, тормозов и т.д., в то время как моторную линейку, вероятно, не тронут. Напомним, базовым для T-Cross остаётся трёхцилиндровый 1,0-литровый турбомотор TSI мощностью 95 л.с., он идёт в паре с пятиступенчатой «механикой». Второй вариант – 115-сильная «турботройка» TSI объёмом 1,0 литра, ей в комплект предлагаются либо шестискоростная ручная коробка передач, либо семиступенчатый «робот» DSG. Топовым вариантам положена 1,5-литровая «турбочётверка» TSI с отдачей 150 л.с. и в паре с «автоматом» DSG (у двигателя есть функция отключения двух цилиндров при низких нагрузках).

Цены обновлённого паркетника Volkswagen T-Cross станут известны позже. Стоимость актуального компактного кроссовера на домашнем рынке, в Германии, сейчас начинается с отметки 21 445 евро.

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