Volvo V40 могут превратить в кросс-купе, родственное модели Geely

Шведская марка думает о том, чтобы отказаться от нынешнего компактного хэтчбека сороковой серии, так как его продажи в течение последних лет падают.

Нынешний Volvo V40 вышел на рынок в 2012 году, рестайлинг он пережил в 2016-ом. Сейчас в компании задумались о новом поколении, которое должно подстегнуть интерес к модели. При этом в Volvo ищут «креативное» решение. Об этом изданию Autocar рассказал глава европейского подразделения Лекс Керссемейкерс.

1 / 2 На фото: Volvo V40 2 / 2 На фото: Volvo V40

Таким решением может стать ещё один тип кузова в семействе V40. Сейчас это пятидверный хэтчбек и его «внедорожная» версия Cross Country. В дальнейшем компания планирует двигаться в сторону SUV. Но при этом новинка не должна «заходить на территорию» компактного кроссовера XC40.

1 / 2 На фото: Volvo V40 Cross Country 2 / 2 На фото: Volvo V40 Cross Country

По предварительным данным, новый тип кузова у Volvo V40 появится в течение ближайших двух-трёх лет. Представитель компании напрямую не сказал о том, что это будет кросс-купе, но отметил, что автомобиль станет выше, чем нынешний V40. В Volvo рассчитывают на рост спроса на «сороковку» после выхода новой генерации. В течение последних нескольких лет продажи нынешнего автомобиля в Европе падают. Так, с января по ноябрь 2018 года было продано 52 466 машин, что на 17,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2015 году (это был пик продаж модели) выбор на V40 остановили 80 843 клиента.

Модель нового поколения сменит «тележку». Нынешняя «пятидверка» – это единственный автомобиль бренда, который базируется на фордовской платформе Global C. Из-за этого V40 лишен гибридной или полностью электрической установки. А наличие таких версий важно для большинства современных автопроизводителей. Отметим, в основе остальных Вольво лежат платформы SPA или CMA (Volvo XC40), которые позволяют оснащать машины бензиновыми, дизельными двигателями, электромоторами и гибридными силовыми установками.

1 / 2 Volvo Concept 40.2 2 / 2 Volvo Concept 40.2

В дизайне нового поколения V40, вероятно, будут прослеживаться черты шоу-кара Volvo Concept 40.2, который шведы представили ещё в 2016 году. Концепт представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и кроссовером. Он базируется на платформе CMA, которая была разработана Volvo совместно с Geely (китайская компания владеет шведским брендом). Не исключено, что именно эта «тележка» и ляжет в основу следующей «сороковки».

1 / 2 На фото: Geely FY11 2 / 2 На фото: Geely FY11

Кстати, Geely готовится выпустить своё кросс-купе, которое пока что известно под внутризаводским индексом FY11. В основе автомобиля лежит модульная платформа CMA. Под капотом у базовой версии бензиновая «турботройка» 1,5 л мощностью 177 л.с. (255 Нм), у спортивной – двухлитровая 238-сильная «турбочетвёрка» (350 Нм), также ожидаются гибриды. На китайский рынок новинка выйдет до конца 2019 года.