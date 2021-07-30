Вопрос страхования: «износ» по ОСАГО разрешили взыскать с работодателя виновника аварии

На сегодняшний день ОСАГО – это обязательный документ для всех водителей. Напомним, этот полис страхует гражданскую ответственность водителей, то есть защищает их, если они становятся виновниками ДТП. В таких случаях страховая компания обеспечивает пострадавшей стороне либо ремонт ТС (его разрешено производить только с помощью новых деталей, но не обязательно оригинальных), либо покрывает ущерб с помощью денег, причём в этом варианте учитывается износ повреждённого транспортного средства.



Однако многих клиентов не устраивает то, что они получают денежные выплаты с учётом износа автомобиля. Поэтому некоторые собственники повреждённых машин стремятся через суды взыскать дополнительное возмещение ущерба напрямую от виновника ДТП. Подобный случай недавно дошёл до Верховного суда РФ. Как сообщает АСН, суть дела заключается в том, что водитель служебного грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros столкнулся с припаркованным кроссовером Volvo XC90. Авария произошла в декабре 2018 года, виновным признали водителя грузовика.



Владелец кроссовера Volvo направил в «СОГАЗ» заявление о выплате возмещения в денежной форме. Компания перечислила пострадавшему 70,8 тыс. рублей. Но в итоге эта сумма собственника XC90 не устроила. Он обратился к независимому эксперту, а тот, согласно заключению, оценил ремонт с учётом износа в 138,6 тыс. рублей, без учёта – в 224,6 тыс. рублей.



Тогда потерпевший обратился к компании «СОГАЗ» с требованием выплатить недостающую часть и компенсировать расходы на оценку ущерба, страховая же ответила отказом. В результате владелец Volvo обратился к финомбудсмену, который принял решение в его пользу, предполагалось, что страховая должна выплатить ещё 67,9 тыс. рублей (возмещение и компенсация расходов на оценку).

Этот спор довели до суда: ответчиками оказались страховая компания «СОГАЗ» и владелец грузового автомобиля, ООО «Буш-Автопром» (компанию привлекли, так как, по мнению потерпевшей стороны, она была обязана возместить вред, причинённый его работником при исполнении трудовых обязанностей). После рассмотрения дела первая судебная инстанция частично удовлетворила иск, взыскав с владельца грузового автомобиля разницу между стоимостью ремонта без учёта износа (которую насчитал независимый эксперт) и тем страховым возмещением, которое было выплачено.



Это решение было отменено апелляцией, они сослались на то, что пострадавший фактически отказался от возмещения ущерба в полном объёме, так как выбрал возмещение в денежной форме, а не в варианте ремонта. Также они отметили, что компания «Буш-Автопром» не являлась участником соглашения между потерпевшим и страховщиком и не могла повлиять на его условия. Кроме того, было отмечено, что иск владельца внедорожника к работодателю виновника аварии может быть удовлетворён только в том случае, если истец докажет невозможность получения полного возмещения вреда в рамках закона об ОСАГО.

Такой вариант не устроил Верховный суд РФ. Судья подчеркнул, что закон об ОСАГО не обязывает страховщика и потерпевшего получать согласие причинителя вреда на выплату в денежной форме. В данном деле возникло два вида обязательств: во-первых, страховое, в рамках которого страховая компания обязана возместить ущерб согласно договору (с учётом износа, если речь идёт о денежной выплате); во-вторых, деликтное, предполагающее, что причинитель вреда ООО «Буш-Автопром» должно компенсировать ущерб в той части, которая превышает страховое возмещение. Сейчас дело направлено на новое рассмотрение.

