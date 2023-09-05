Воронеж встречает финал сезона автокросса

С 14 по 16 сентября в Воронеже на стадионе технических видов спорта Воронеж-Ринг пройдет финальный этап Чемпионата России по автокроссу.

Трасса Воронеж-ринг уже третий раз принимает у себя Чемпионат России по автокроссу. В этом году здесь состоялся первый этап, был дан старт всему насыщенному сезону 2023 года. Именно тут встретились пилоты из разных городов и регионов России, чтобы начать борьбу за звание лучшего.

В сентябре на обновленной трассе состоится закрытие сезона, большое спортивное мероприятие, которое по традиции соберет не только много спортсменов со всей страны, но и ценителей автоспорта, которые придут поддержать своих любимых пилотов.

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Более 100 участников из разных городов, среди которых как именитые и опытные спортсмены, так и пилоты, чей путь в большой автоспорт начался в этом году. 10 классов автомобилей: багги, прокачанные Лады, мощные УАЗы и, конечно, долгожданные ЗИЛы.

Большая развлекательная программа для зрителей и участников Чемпионата России: конкурсы и розыгрыши, показательные выступления спортивных клубов, выставка автомобилей, тест-драйвы и детские аниматоры. На стадионе Воронеж-Ринг будет интересно всем, и взрослым, и детям.

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Также на Чемпионате России будут присутствовать специальные гости: представители команды КАМАЗ-мастер – сильнейшей команды мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков, и их легендарный спортивный автомобиль КАМАЗ–- многократный победитель «Ралли Дакар».

Приглашаем зрителей стать частью этого яркого городского события.

16 сентября, суббота, стадион Воронеж-Ринг (9 января, 259м).

Вход для зрителей с 10.00, открытие соревнования и старт финальных заездов в 11.00.

Билеты на сайте кассир.ру.

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