О том, что глава Независимого топливного союза Павел Баженов направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с соответствующим предложением, стало известно в конце прошлой недели. Инициатива по возврату спиртных напитков в продажу на АЗС появилась из-за резкого роста оптовых цен на топливо и падения маржинальности заправок по причине сдерживании розничной стоимости.

По мнению Павла Баженова, нужно не только отменить запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%, но и разрешить продавать более крепкие спиртные напитки. Он отметил, что этот запрет не поспособствовал уменьшению количества аварий по вине пьяных водителей, однако, он дискриминирует АЗС по сравнению с обычными магазинами. Глава Союза подчеркнул, что реализация спиртного на заправках поможет им сдерживать рост цен на топливо.

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Подобный законопроект в прошлом году вносился сенатором от Астраханской области Геннадием Орденовым. Как напоминает «Коммерсант», этот документ не дошёл даже до первого чтения: он получил отрицательный отзыв в связи с тем, что не соответствовал концепции государственной политики «по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией».

На сегодняшний день шансов «на выживание» у инициативы больше. На прошлой неделе оптовые цены на бензин перешагнули психологическую отметку 50 000 рублей за тонну. А значит, независимые АЗС теперь будут либо продавать автомобильное топливо себе в убыток, либо им придётся повысить розничные цены, что грозит не только потерей клиентов, но и проблемами с Федеральной антимонопольной службой.

По данным издания, в крупных нефтеперерабатывающих компаниях также поддерживают идею возвращения алкоголя на АЗС, однако официально и публично об этом не говорят, так как «тема довольно сложная» (речь идёт антиалкогольной кампании в РФ).

В Минэкономразвития подтвердили, что, согласно статистике аварийности в России, запрет на продажу алкоголя на АЗС никак не сказался на поставленной цели по снижению показателя «пьяных ДТП». Ранее портал «Колёса.ру» публиковал данные о том, что с 2011-го по 2014 год наблюдалось только увеличение числа таких аварий, причём по итогам последнего прирост составил 21,6%. После этого от года к году фиксировалось уменьшение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.

Представители Министерства финансов РФ высказались в поддержку предложения по отмене запрета, но подчеркнули, что должны соблюдаться действующие в России условия продажи алкоголя, которые распространяются на все остальные магазины: необходимость получать лицензии, ограничивать продажи спиртного по времени суток и другие.

Напомним, с 3 июля 2018 года нетрезвых автомобилистов начнут выявлять по количеству алкоголя в крови. Благодаря этому от более сурового наказания не смогут уйти те виновники пьяных аварий, которые на момент медосвидетельствования находятся без сознания.