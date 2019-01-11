Вредный выхлоп: для урегулирования дизельгейта Fiat Chrysler выплатит 800 млн долларов

Вредный выхлоп: для урегулирования дизельгейта Fiat Chrysler выплатит 800 млн долларов

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Такой штраф концерну придётся заплатить в США из-за конфликта с агентством по охране окружающей среды.
 

Американский Минюст в 2017 году обвинил концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в установке специального программного обеспечения, которое позволяет скрывать на тестах реальный уровень вредных выхлопов в окружающую среду. Речь идёт о дизельных трёхлитровых двигателях V6 двух моделей – внедорожников Jeep Grand Cherokee и пикапов Ram 1500 2014-2015 годов.

На фото: Jeep Grand Cherokee

На фото: Jeep Grand Cherokee

В агентстве по охране окружающей среды США (EPA) заявили о том, что выбросы, превышающие норму, как минимум у 104 тысяч машин в стране. На компании это уже отразилось: её котировки на фоне обвинений упали на 16%, а торги бумагами были приостановлены.

Общей суммы штрафа – около 800 млн долларов – должно хватить, чтобы заплатить по гражданским, экологическим и потребительским претензиям. Из них 305 млн долларов уйдут EPA, Министерству юстиции США и калифорнийскому Совету по воздушным ресурсам (это экологические претензии).

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Ещё 13,5 млн долларов отправятся генеральному прокурору Калифорнии для потребительских претензий и в качестве расходов по «смягчению» последствий; 72,5 млн долларов выплатят другим прокурорам Штатов (по экологическим и потребительским претензиям); также 6 млн долларов направят таможне и охране границ.

Отметим, каждый истец из числа владельцев или арендаторов автомобилей с повышенным уровнем выхлопов получит примерно 2 800 долларов в качестве компенсации. Согласно релизу концерна, помимо этого на все машины, которые затронул конфликт, распространяется расширенная гарантия.

На фото: Ram 1500

На фото: Ram 1500

Помимо этого, концерн обязали также отозвать с рынка США автомобили, у которых нашли незаконное ПО. На сервисе им установят новое программное обеспечение управления двигателем. Согласно заявлению автопроизводителя, перепрошивка не повлияет на средний расход топлива Jeep Grand Cherokee и Ram 1500.

Несмотря на это, концерн FCA по-прежнему отрицает обвинения в преднамеренной установке программного обеспечения, которое искажает сведения о вредных выбросах. Тогда как EPA продолжает настаивать на обмане как властей США, так и потребителей.

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Осенью прошлого года Kolesa.ru сообщал о том, что около 100 тысяч автомобилей из-за дизельгейта придётся отозвать Opel. Сервисная кампания стартовала в Европе для Cascada, Insignia и Zafira. Отметим, производитель тоже не признаёт за собой вины, утверждая, что устройства использовались на законных основаниях.

Авто и бизнес За рубежом Закон дизельгейт дизельный скандал отзыв автомобилей США штраф Jeep Ram
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