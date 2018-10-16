Дизельгейт продолжается: Opel придётся отозвать около 100 тысяч автомобилей

Дизельгейт продолжается: Opel придётся отозвать около 100 тысяч автомобилей

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Очередной отзыв из-за «дизельного скандала», который начался ещё в 2015 году, затронул несколько моделей марки Opel – Cascada, Insignia и Zafira.

О необходимости отозвать с европейского авторынка примерно 100 тысяч автомобилей марки Opel заявили в Министерстве транспорта Германии. Кампания коснётся машин, оснащённых дизельными двигателями, на которых предположительно могло быть установлено программное обеспечение, способное на тестах занижать показатели выбросов вредных веществ.

На фото: Opel Zafira

На фото: Opel Zafira

Прокуратура Германии провела обыски в штаб-квартире компании в Рюссельсхайме и на заводе компонентов в Кайзерслаутерне. Судя по результату, улики, связанные с софтом, занижающим токсичность выхлопа при определённых условиях, были найдены. Такое программное обеспечение было обнаружено в автомобилях марки ещё в апреле.

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Согласно информации агентства Reuters, по итогам недавних обысков Минтранс заявил, что потребует отозвать с европейского рынка около 100 тысяч автомобилей Opel Zafira, Cascada и Insignia предыдущего поколения.

Прокуратура не раскрыла данные о том, что за софт был обнаружен в перечисленных моделях. Но в Министерстве транспорта Германии настаивают на том, что речь идёт о «неприемлемом» обманном устройстве. Кстати, это уже пятое, так как четыре других были найдены раньше, ещё в 2015 году.

При этом Opel не признаёт за собой вины, так как устройства, о которых идёт речь, использовались на законных основаниях: они нужны для регулирования работы системы нейтрализации при низких температурах и иных обстоятельствах. Такое их применение не противоречит нормам. Поэтому руководство компании планирует подавать апелляцию, в случае если будет принято окончательное решение об отзыве Zafira, Cascada и Insignia.

Отметим, под отзыв попали машины, выпущенные до 2016 года включительно, то есть ещё в то время, когда брендом Opel владел концерн General Motors. Сейчас он находится в собственности Groupe PSA. Сделка купли-продажи была завершена летом 2017 года, об этом ранее сообщал Kolesa.ru.

Дизельный скандал начался в сентябре 2015 года: тогда Volkswagen пришлось признать факт фальсификации показателей выбросов вредных веществ у миллионов автомобилей с дизельными двигателями. После этого отзывные кампании стартовали по всему миру, также немецкому концерну пришлось выплачивать штрафы и компенсации.

На фото: Opel Insignia

На фото: Opel Insignia

Кстати, «дизельгейт» затронул и Россию: в 2016 году на ремонт отправили почти 43 тысячи машин марок Volkswagen (32 604 автомобиля), Skoda (3 684 шт.) и Audi (6 652), которые были оснащены дизельными двигателями. Стоит отметить, что наши экологи тогда тревогу не били, а в российском офисе VW сказали, что ТС можно продолжать использовать без каких-либо ограничений.

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Теги: Авто и бизнес , За рубежом , Отзывные кампании , дизельгейт , европейский рынок , отзыв , Insignia , Opel , Zafira
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