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  • Вслед за «братом» от Chevrolet: новый GMC Canyon показался на свежих снимках

Вслед за «братом» от Chevrolet: новый GMC Canyon показался на свежих снимках

03.08.2022 381 0 0

Американская компания готовится к дебюту среднеразмерного пикапа 2023 модельного года, премьера состоится на следующей неделе, 11 августа.

 

GMC Canyon – это близнец Chevrolet Colorado, третье поколение которого американский концерн General Motors представил в конце прошлого месяца. Совсем скоро настанет черед и нового пикапа бренда GMC. Отметим, продажи Canyon в Штатах снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам прошлого года дилеры реализовали на домашнем рынке 24 125 единиц, что на 4,2% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. А в первом квартале текущего года результат составил лишь 6160 экземпляров (почти на 14% меньше, чем за первые три месяца 2021-го).

На фото: прототип нового GMC Canyon

Совсем скоро, 11 августа, GMC представит новый Canyon, а пока что компания предлагает поклонникам модели несколько свежих снимков грузовика. Так, мы видим прототип новинки, спрятанный за маскировочной плёнкой, а также часть будущего автомобиля без камуфляжа (со стороны пассажира). Во втором случае среднеразмерный пикап имеет исполнение AT4X и пакет Edition 1.

Тизер нового GMC Canyon

Судя по тизерам, GMC Canyon имеет массивную прямоугольную решётку радиатора с рисунком в виде крупных U-образных ячеек, внутри которых видны вставки в форме «иксов». У новинки двухэтажная головная оптика с тонкими светодиодными линиями и основными фарами во втором ярусе.

Кроме того, у показанного на «обрезанном» фото автомобиле имеется дополнительная световая панель на переднем бампере. Ещё у новинки в варианте AT4X можно заметить такой же декор как у Chevrolet Colorado ZR2 с пакетом Desert Boss. Помимо этого, у такого автомобиля увеличенный дорожный просвет, более широкая колея и 33-дюймовые внедорожные шины.

На фото: актуальный пикап GMC Canyon AT4 Crew Cab
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На фото: актуальный пикап GMC Canyon AT4 Crew Cab
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Информации о салоне будущего GMC Canyon пока нет. Вероятно, он во многом повторит интерьер нового Colorado. Так что стоит ожидать восьмидюймовой виртуальной «приборки», а также расположенного по центру передней панели сенсорного экрана информационно-развлекательной системы (диагональ тачскрина – 11,3 дюйма). У пикапа Chevrolet на дисплей можно выводить изображения с наружных камер (одна из них расположена под днищем).

На фото: салон актуального пикапа GMC Canyon AT4 Crew Cab

Скорее всего, «братья» разделят «начинку». В этом случае новый GMC Canyon получит бензиновую «турбочетвёрку» объёмом 2,7 литра, её максимальная мощность разнится в зависимости от версии. Она может быть равна либо 240, либо 314 л.с., при этом максимальный крутящий момент в соответствии с исполнением составит 351, 529 или же 583 Нм. Все варианты работают в паре с безальтернативным восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод – полный или задний.

Дилеры GMC в Штатах начнут принимать заявки на новинку после запуска модели. Цены в компании рассекретят позже. Судя по официальному сайту бренда, актуальный пикап Canyon на американском рынке предлагается минимум за 26 800 долларов.

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