Новый Chevrolet Colorado: только 4 цилиндра, без дизеля, зато три внедорожные версии

Chevrolet Colorado второго поколения дебютировал в 2011 году и был поистине глобальной моделью, причём версии для Азии и Америки имели разный дизайн и разный ритм обновлений. На домашний рынок (в США) «второй» Colorado вышел только в 2014 году, последний рестайлинг пережил в 2020-м, и вот теперь представлен полностью новый, «третий» Colorado, ориентированный преимущественно на Северную Америку, так как с большинства развивающихся рынков модель уже ушла и возвращаться не собирается. Место сборки останется прежним — завод GM в Вентцвилле, штат Миссури.

Со сменой поколений Colorado получил гораздо более агрессивный дизайн и много вариантов внешнего и внутреннего декора, но функционального разнообразия стало меньше: «третий» Colorado будет доступен только с одним вариантом колёсной базы (3338 мм) и только с двухрядной кабиной, тогда как предшественник имел два варианта колёсной базы (3259 и 3569 мм), а до рестайлинга предлагал ещё и полуторную кабину помимо двухрядной. Впрочем, у американских потребителей ещё есть несколько месяцев, чтобы заказать «второй» Colorado, «третий» встанет на конвейер только в следующем году.



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Линейка силовых агрегатов тоже сократилась: в отставку отправлены бензиновые атмосферные моторы (в том числе V6) и тяговитый 2,8-литровый турбодизель Duramax. Теперь все Colorado будут оснащаться 2,7-литровой бензиновой «турбочетвёркой», но с разной в зависимости от версии отдачей: максимальная мощность — 240 либо 314 л.с., максимальный крутящий момент — 351, 529 либо 583 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — полный либо задний. Тип полного привода в пресс-релизе не указан, но судя по шайбе управления на центральном тоннеле, мощность на передний мост в автоматическом режиме отбирает муфта. Межколёсные дифференциалы могут быть снабжены принудительной блокировкой. Задний мост по-прежнему неразрезной, на рессорах.



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Интерьер выполнен в духе последних кроссоверов марки Chevrolet (например, представленного сегодня Seeker): на передней панели справа от полностью виртуального 8-дюймового щитка приборов расположен 11,3-дюймовый сенсорный мультимедийный экран с чудесной анимацией различных режимов движения, коих предусмотрено максимум пять — Normal (стандартный), Tow/Hau (буксировка), Off-Road (бездорожье), Terrain (ползущий режим для езды по камням) и Baja (спортивный внедорожный режим). На мультимедийный экран можно выводить до 10 изображение с наружных камер, в том числе с расположенной под днищем.



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В заднем откидном борту кузова предусмотрена снабжённая дренажными отверстиями для слива воды вещевая ниша шириной 1143 мм и глубиной 101 мм, а ещё на внутреннюю поверхность борта нанесена линейка и сделаны углубления-подстаканники — в горизонтальном положении борт можно использовать как рабочий или обеденный стол, в таком положении он выдерживает нагрузку до 226 кг.



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Оснащение и декор нового Colorado сильно зависит от версии, уже на старте продаж их будет пять — WT (Work Truck, то бишь «рабочая лошадка»), LT, Z71, Trail Boss и ZR2. Последние три позиционируется как спортивно-внедорожные и отличаются друг от друга степенью крутизны: например, если у версий WT и LT дорожный просвет составляет 201 мм, то у Z71 он увеличен до 226 мм, у Trail Boss — до 241 мм, у ZR2 — до 272 мм.

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Для самой крутой и мощной версии ZR2 с энергоёмкими амортизаторами Multimatic DSSV, расширенной колеёй, защитой порогов и днища, «зубастыми» шинами и «подрезанными» для лучшей проходимости бамперами предусмотрен вдобавок опциональный пакет Desert Boss, в который входят 17-дюймовые колёса с бедлоками, трубчатый каркас для кузова со светодиодной «люстрой», камера по днищем и особый декор. Угол въезда версии ZR2 — 38,3 градуса, угол съезда — 25,1 градуса, угол рампы — 24,6 градуса.



Добавим, что в первой половине этого года Chevrolet Colorado стал вторым по популярности среднеразмерным пикапом в США: продано 44 190 шт., на 14% больше, чем в январе-июне 2021 года. Неизменным лидером этого сегмента остаётся Toyota Tacoma (продано 108 648 шт., -22%), третье место сейчас занимает Nissan Frontier (43 166 шт., +64%), четвёртое — Jeep Gladiator (38 757 шт., -21%), пятое — Ford Ranger (33 840 шт., -42%).

