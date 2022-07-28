Новинки ×
  • Новый Chevrolet Colorado: только 4 цилиндра, без дизеля, зато три внедорожные версии

Новый Chevrolet Colorado: только 4 цилиндра, без дизеля, зато три внедорожные версии

28.07.2022 178 0 0

Корпорация General Motors представила третье поколение среднеразмерного пикапа Chevrolet Colorado для американского рынка, в продажу он поступит в первой половине 2023 года.

 

Chevrolet Colorado второго поколения дебютировал в 2011 году и был поистине глобальной моделью, причём версии для Азии и Америки имели разный дизайн и разный ритм обновлений. На домашний рынок (в США) «второй» Colorado вышел только в 2014 году, последний рестайлинг пережил в 2020-м, и вот теперь представлен полностью новый, «третий» Colorado, ориентированный преимущественно на Северную Америку, так как с большинства развивающихся рынков модель уже ушла и возвращаться не собирается. Место сборки останется прежним — завод GM в Вентцвилле, штат Миссури.

Со сменой поколений Colorado получил гораздо более агрессивный дизайн и много вариантов внешнего и внутреннего декора, но функционального разнообразия стало меньше: «третий» Colorado будет доступен только с одним вариантом колёсной базы (3338 мм) и только с двухрядной кабиной, тогда как предшественник имел два варианта колёсной базы (3259 и 3569 мм), а до рестайлинга предлагал ещё и полуторную кабину помимо двухрядной. Впрочем, у американских потребителей ещё есть несколько месяцев, чтобы заказать «второй» Colorado, «третий» встанет на конвейер только в следующем году.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Линейка силовых агрегатов тоже сократилась: в отставку отправлены бензиновые атмосферные моторы (в том числе V6) и тяговитый 2,8-литровый турбодизель Duramax. Теперь все Colorado будут оснащаться 2,7-литровой бензиновой «турбочетвёркой», но с разной в зависимости от версии отдачей: максимальная мощность — 240 либо 314 л.с., максимальный крутящий момент — 351, 529 либо 583 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — полный либо задний. Тип полного привода в пресс-релизе не указан, но судя по шайбе управления на центральном тоннеле, мощность на передний мост в автоматическом режиме отбирает муфта. Межколёсные дифференциалы могут быть снабжены принудительной блокировкой. Задний мост по-прежнему неразрезной, на рессорах.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Интерьер выполнен в духе последних кроссоверов марки Chevrolet (например, представленного сегодня Seeker): на передней панели справа от полностью виртуального 8-дюймового щитка приборов расположен 11,3-дюймовый сенсорный мультимедийный экран с чудесной анимацией различных режимов движения, коих предусмотрено максимум пять — Normal (стандартный), Tow/Hau (буксировка), Off-Road (бездорожье), Terrain (ползущий режим для езды по камням) и Baja (спортивный внедорожный режим). На мультимедийный экран можно выводить до 10 изображение с наружных камер, в том числе с расположенной под днищем.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В заднем откидном борту кузова предусмотрена снабжённая дренажными отверстиями для слива воды вещевая ниша шириной 1143 мм и глубиной 101 мм, а ещё на внутреннюю поверхность борта нанесена линейка и сделаны углубления-подстаканники — в горизонтальном положении борт можно использовать как рабочий или обеденный стол, в таком положении он выдерживает нагрузку до 226 кг.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Оснащение и декор нового Colorado сильно зависит от версии, уже на старте продаж их будет пять — WT (Work Truck, то бишь «рабочая лошадка»), LT, Z71, Trail Boss и ZR2. Последние три позиционируется как спортивно-внедорожные и отличаются друг от друга степенью крутизны: например, если у версий WT и LT дорожный просвет составляет 201 мм, то у Z71 он увеличен до 226 мм, у Trail Boss — до 241 мм, у ZR2 — до 272 мм.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Для самой крутой и мощной версии ZR2 с энергоёмкими амортизаторами Multimatic DSSV, расширенной колеёй, защитой порогов и днища, «зубастыми» шинами и «подрезанными» для лучшей проходимости бамперами предусмотрен вдобавок опциональный пакет Desert Boss, в который входят 17-дюймовые колёса с бедлоками, трубчатый каркас для кузова со светодиодной «люстрой», камера по днищем и особый декор. Угол въезда версии ZR2 — 38,3 градуса, угол съезда — 25,1 градуса, угол рампы — 24,6 градуса.

Добавим, что в первой половине этого года Chevrolet Colorado стал вторым по популярности среднеразмерным пикапом в США: продано 44 190 шт., на 14% больше, чем в январе-июне 2021 года. Неизменным лидером этого сегмента остаётся Toyota Tacoma (продано 108 648 шт., -22%), третье место сейчас занимает Nissan Frontier (43 166 шт., +64%), четвёртое — Jeep Gladiator (38 757 шт., -21%), пятое — Ford Ranger (33 840 шт., -42%).

пикап новинки Chevrolet Chevrolet Colorado

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тюнинг Как улучшить старый ВАЗ в 2022 году: обзор технического тюнинга для отечественных машин Если ваша основная машина – немолодая «нашемарка», и финансовое положение вкупе со взлетевшими ценами в автосалонах отодвинуло покупку нового автомобиля в «туманное далёко», возможно, сейчас... 262 1 0 28.07.2022
Статьи / Авто недели Бюджетник в лучшем смысле этого слова: стоит ли покупать Peugeot 301 за 500 тысяч рублей Мы уже много раз пытались сэкономить и выбрать бюджетный седан:  Kia Spectra, Nissan Almera Classic, Fiat Albea, Renault Symbol... Все они по-своему неплохи, но уже перевалили психологическ... 1833 5 1 27.07.2022
Статьи / Ралли Начало большого пути – Шелкового пути 2022 Гонки Формулы-1 часто называют «королевскими». С одной стороны – справедливо, но тем не менее вершиной автоспорта по сложности я все-таки считаю ралли-рейды. В особенности – марафонские. 1341 0 1 26.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14986 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10355 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7415 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings