Встреча клуба владельцев Tiggo 8 Pro

Партнерский материал

With Chery With Love – это комплекс мероприятий, проектов, начиная от групп владельцев в популярных мессенджерах и заканчивая совместными автопробегами.



На парковке спортивно-развлекательного комплекса «Велотрек Крылатское» собрались более 30 автомобилей. В точке сбора кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro выстроились в слово «Chery», а затем отправились стройной колонной по Живописному мосту, миновали Крылатские холмы и далее устремились по трассе М-9 в рыболовный клуб «Золотой Сазан».

На территории рыболовного клуба «Золотой Сазан» присутствовали консультанты, которым гости могли задать любые интересующие их вопросы по технической части и о доступном оборудовании и аксессуаров для модели. Дополнительное оборудование позволяет повысить некоторые эксплуатационные показатели транспортного средства. Наибольшую заинтересованность владельцы кроссоверов Tiggo 8 Pro проявили к выдвижным порогам с электроприводом. Это удобный и полезный аксессуар для автомобилей с высоким клиренсом. Выдвижной механизм способствует свободной посадке и высадке пассажиров и водителя, а в остальное время порог невидим благодаря функции автоматического складывания при закрытии дверей. Помимо повышения эргономики использования электрические пороги органично дополняют экстерьер кроссовера. Пороги ранее успешно прошли тестовую эксплуатацию в зимний период, а на встрече владельцев подверглись испытаниями прыжками детей.

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В месте назначения владельцев кроссоверов Tiggo 8 Pro и членов их семей также ожидал увлекательный турнир по рыбной ловле. По итогам соревнования было выловлено более 27 кг осетра и определены десять победителей в различных номинациях: «Самый быстрый улов», «Самый многочисленный улов», «Самый крупный (по весу) улов» и др.

Для детей была организована зона с анимацией и шоу мыльных пузырей. Вечером все гости имели возможность насладиться барбекю и обменяться опытом владения кроссовером Chery Tiggo 8 Pro в компании единомышленников.

«Великолепное мероприятие! Организация, угощения, подарки – всё прошло на самом высоком уровне, и день пролетел на одном дыхании! Мы благодарны компании за внимательное отношение к нам, клиентам, и за то, что создали автомобиль, который полностью отвечает требованиям нашей большой семьи», – прокомментировал один из поклонников марки Chery на встрече одноклубников Tiggo 8 Pro.

В рамках проекта With Chery With Love в России пройдут ещё встречи модельных клубов бренда с участием владельцев автомобилей, дилеров и сотрудников АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» в Москве и других крупных городах страны.