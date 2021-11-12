Авто и общество ×

Встреча клуба владельцев Tiggo 8 Pro

12.11.2021 89 0 0

В начале октября в Москве состоялась первая встреча официального клуба владельцев Chery Tiggo 8 Pro в рамках коммуникационной платформы With Chery With Love.

 

Партнерский материал

With Chery With Love – это комплекс мероприятий, проектов, начиная от групп владельцев в популярных мессенджерах и заканчивая совместными автопробегами.

На парковке спортивно-развлекательного комплекса «Велотрек Крылатское» собрались более 30 автомобилей. В точке сбора кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro выстроились в слово «Chery», а затем отправились стройной колонной по Живописному мосту, миновали Крылатские холмы и далее устремились по трассе М-9 в рыболовный клуб «Золотой Сазан».

На территории рыболовного клуба «Золотой Сазан» присутствовали консультанты, которым гости могли задать любые интересующие их вопросы по технической части и о доступном оборудовании и аксессуаров для модели. Дополнительное оборудование позволяет повысить некоторые эксплуатационные показатели транспортного средства. Наибольшую заинтересованность владельцы кроссоверов Tiggo 8 Pro проявили к выдвижным порогам с электроприводом. Это удобный и полезный аксессуар для автомобилей с высоким клиренсом. Выдвижной механизм способствует свободной посадке и высадке пассажиров и водителя, а в остальное время порог невидим благодаря функции автоматического складывания при закрытии дверей. Помимо повышения эргономики использования электрические пороги органично дополняют экстерьер кроссовера. Пороги ранее успешно прошли тестовую эксплуатацию в зимний период, а на встрече владельцев подверглись испытаниями прыжками детей.  

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В месте назначения владельцев кроссоверов Tiggo 8 Pro и членов их семей также ожидал увлекательный турнир по рыбной ловле. По итогам соревнования было выловлено более 27 кг осетра и определены десять победителей в различных номинациях: «Самый быстрый улов», «Самый многочисленный улов», «Самый крупный (по весу) улов» и др.

Для детей была организована зона с анимацией и шоу мыльных пузырей. Вечером все гости имели возможность насладиться барбекю и обменяться опытом владения кроссовером Chery Tiggo 8 Pro в компании единомышленников. 

«Великолепное мероприятие! Организация, угощения, подарки – всё прошло на самом высоком уровне, и день пролетел на одном дыхании! Мы благодарны компании за внимательное отношение к нам, клиентам, и за то, что создали автомобиль, который полностью отвечает требованиям нашей большой семьи», – прокомментировал один из поклонников марки Chery на встрече одноклубников Tiggo 8 Pro. 

В рамках проекта With Chery With Love в России пройдут ещё встречи модельных клубов бренда с участием владельцев автомобилей, дилеров и сотрудников АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» в Москве и других крупных городах страны.

Китай авто и общество Chery Chery Tiggo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Пятьдесят тысяч километров без замены: как производители делают шины долговечнее Специальные шины для легкого коммерческого транспорта… Казалось бы, да зачем они вообще нужны? «Каблучки» и фургоны ездят по тем же улицам и трассам, что и легковые автомобили, в тех же самы... 170 0 0 12.11.2021
Статьи / Практика Не тот материал, толщина и не только: почему провода для «прикуривания» не могут завести мотор Многие автовладельцы, несмотря на распространение карманных пусковых «бустеров», по-прежнему считают самым надежным средством запуска мотора с севшим аккумулятором провода для «прикуривания»... 1684 1 2 11.11.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler Voyager IV То, что происходит в наши дни на рынке новых автомобилей, сложно назвать как-то иначе, нежели «безумие». Цены даже на массовые модели, всегда считавшиеся бюджетными, вплотную подобрались, а... 2673 1 2 10.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31075 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 27019 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, цветные салоны и зачатки автопилота за 1,5 миллиона: тест-драйв Haval Jolion В английском языке есть поговорка: если жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад. В случае с новым Haval Jolion это правило справедливо как никогда: китайцы взяли платформу, названную им... 16456 1 2 15.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings