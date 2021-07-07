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Вторичный рынок грузовиков и спецтехники в первом полугодии: спрос вырос, цены тоже

07.07.2021 52 0 0

Аналитики считают, что на рост повлияло не только восстановление покупательской активности по сравнению с карантинным прошлым годом, но и, в том числе, предстоящее повышение утилизационного сбора.

 

По данным Авито Авто, с января по июнь 2021-го подержанной грузовой и спецтехникой интересовались на 26% больше, чем годом ранее, причем активный рост зафиксирован во всех категориях. Но при этом непосредственно в июне наблюдалось снижение потребительского интереса: общий спрос почти сравнялся с показателями прошлого года.

Самый популярный транспорт на вторичном рынке в первом полугодии 2021-го – это грузовики, на них пришлось более 50% от общего спроса. А наибольший рост спроса по итогам указанного периода продемонстрировали тягачи (+40%), кроме того, эта категория лидирует по спросу и во втором квартале (+32,7%), и в июне (+21%). Также в первые шесть месяцев вырос спрос на легкий коммерческий транспорт (+38%) и погрузчики (+30%).

Динамика спроса на подержанную грузовую технику год к году, вся Россия

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Тип техники

Первое полугодие 2021 (январь-июнь)

Второй квартал 2021 (апрель-июнь)

Июнь 2021

Все типы

25.6%

13.8%

2.9%

Грузовики

20.5%

7.5%

-2.7%

Лёгкий транспорт

37.7%

24.6%

7.8%

Погрузчики

29.9%

19.3%

5.5%

Прицепы

24.3%

13.2%

3.7%

Тягачи

39.9%

32.7%

21.0%

Эксперты отмечают, что, как и на рынке новых грузовиков и спецтехники, на вторичном рынке спрос превышает предложение. По мнению аналитиков Авито Авто, на рост интереса повлияло сразу несколько факторов, среди них: восстановление магистральных перевозок, наращивание логистических мощностей предприятий, а также ожидание повышения утилизационного сбора.

Общее предложение подержанной грузовой и спецтехники в России в первом полугодии 2021-го выросло незначительно (+4%), во втором квартале – снизилось (-5%), а в июне текущего года аналитики отмечают отрицательную динамику в каждой категории на вторичном рынке.

А вот цены на подержанную технику выросли, тоже в каждой категории. Наибольший рост в январе-июне продемонстрировали прицепы (+35%), грузовики (+32%) и погрузчики (+21%). У тех же категорий самые большие «плюсы» и в июне: прицепы – рост на 50%, грузовики – на 40%, погрузчики – на 31%. Эксперты Авито Авто основными факторами рост цен называют неудовлетворенный спрос и общий дефицит грузовой техники и легкого коммерческого транспорта.

Средняя стоимость нового грузового транспорта и динамика цен, вся Россия

 

Цена, рубли

Цена, изменение за год, %

Первое полугодие 2021 (январь-июнь)

Второй квартал 2021 (апрель-июнь)

Июнь 2021

Первое полугодие 2021 (январь-июнь)

Второй квартал 2021 (апрель-июнь)

Июнь 2021

Грузовики

660,003

699,004

700,000

32.0%

39.8%

40.0%

Лёгкий транспорт

400,000

420,000

410,000

12.7%

20.0%

13.9%

Погрузчики

850,000

899,000

950,000

21.4%

26.8%

31.9%

Прицепы

229,976

230,000

240,000

35.3%

43.8%

50.0%

Тягачи

1,380,000

1,438,869

1,461,049

10.4%

14.2%

21.8%
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