Вторичный рынок грузовиков и спецтехники в первом полугодии: спрос вырос, цены тоже

По данным Авито Авто, с января по июнь 2021-го подержанной грузовой и спецтехникой интересовались на 26% больше, чем годом ранее, причем активный рост зафиксирован во всех категориях. Но при этом непосредственно в июне наблюдалось снижение потребительского интереса: общий спрос почти сравнялся с показателями прошлого года.
Самый популярный транспорт на вторичном рынке в первом полугодии 2021-го – это грузовики, на них пришлось более 50% от общего спроса. А наибольший рост спроса по итогам указанного периода продемонстрировали тягачи (+40%), кроме того, эта категория лидирует по спросу и во втором квартале (+32,7%), и в июне (+21%). Также в первые шесть месяцев вырос спрос на легкий коммерческий транспорт (+38%) и погрузчики (+30%).
Динамика спроса на подержанную грузовую технику год к году, вся Россия
|
Тип техники
|
Первое полугодие 2021 (январь-июнь)
|
Второй квартал 2021 (апрель-июнь)
|
Июнь 2021
|
Все типы
|
25.6%
|
13.8%
|
2.9%
|
Грузовики
|
20.5%
|
7.5%
|
-2.7%
|
Лёгкий транспорт
|
37.7%
|
24.6%
|
7.8%
|
Погрузчики
|
29.9%
|
19.3%
|
5.5%
|
Прицепы
|
24.3%
|
13.2%
|
3.7%
|
Тягачи
|
39.9%
|
32.7%
|
21.0%
Эксперты отмечают, что, как и на рынке новых грузовиков и спецтехники, на вторичном рынке спрос превышает предложение. По мнению аналитиков Авито Авто, на рост интереса повлияло сразу несколько факторов, среди них: восстановление магистральных перевозок, наращивание логистических мощностей предприятий, а также ожидание повышения утилизационного сбора.
Общее предложение подержанной грузовой и спецтехники в России в первом полугодии 2021-го выросло незначительно (+4%), во втором квартале – снизилось (-5%), а в июне текущего года аналитики отмечают отрицательную динамику в каждой категории на вторичном рынке.
А вот цены на подержанную технику выросли, тоже в каждой категории. Наибольший рост в январе-июне продемонстрировали прицепы (+35%), грузовики (+32%) и погрузчики (+21%). У тех же категорий самые большие «плюсы» и в июне: прицепы – рост на 50%, грузовики – на 40%, погрузчики – на 31%. Эксперты Авито Авто основными факторами рост цен называют неудовлетворенный спрос и общий дефицит грузовой техники и легкого коммерческого транспорта.
Средняя стоимость нового грузового транспорта и динамика цен, вся Россия
|
|
Цена, рубли
|
Цена, изменение за год, %
|
Первое полугодие 2021 (январь-июнь)
|
Второй квартал 2021 (апрель-июнь)
|
Июнь 2021
|
Первое полугодие 2021 (январь-июнь)
|
Второй квартал 2021 (апрель-июнь)
|
Июнь 2021
|
Грузовики
|
660,003
|
699,004
|
700,000
|
32.0%
|
39.8%
|
40.0%
|
Лёгкий транспорт
|
400,000
|
420,000
|
410,000
|
12.7%
|
20.0%
|
13.9%
|
Погрузчики
|
850,000
|
899,000
|
950,000
|
21.4%
|
26.8%
|
31.9%
|
Прицепы
|
229,976
|
230,000
|
240,000
|
35.3%
|
43.8%
|
50.0%
|
Тягачи
|
1,380,000
|
1,438,869
|
1,461,049
|
10.4%
|
14.2%
|
21.8%
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