Вторичный рынок грузовиков и спецтехники в первом полугодии: спрос вырос, цены тоже

Аналитики считают, что на рост повлияло не только восстановление покупательской активности по сравнению с карантинным прошлым годом, но и, в том числе, предстоящее повышение утилизационного сбора.

По данным Авито Авто, с января по июнь 2021-го подержанной грузовой и спецтехникой интересовались на 26% больше, чем годом ранее, причем активный рост зафиксирован во всех категориях. Но при этом непосредственно в июне наблюдалось снижение потребительского интереса: общий спрос почти сравнялся с показателями прошлого года.

Самый популярный транспорт на вторичном рынке в первом полугодии 2021-го – это грузовики, на них пришлось более 50% от общего спроса. А наибольший рост спроса по итогам указанного периода продемонстрировали тягачи (+40%), кроме того, эта категория лидирует по спросу и во втором квартале (+32,7%), и в июне (+21%). Также в первые шесть месяцев вырос спрос на легкий коммерческий транспорт (+38%) и погрузчики (+30%).

Динамика спроса на подержанную грузовую технику год к году, вся Россия

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Тип техники Первое полугодие 2021 (январь-июнь) Второй квартал 2021 (апрель-июнь) Июнь 2021 Все типы 25.6% 13.8% 2.9% Грузовики 20.5% 7.5% -2.7% Лёгкий транспорт 37.7% 24.6% 7.8% Погрузчики 29.9% 19.3% 5.5% Прицепы 24.3% 13.2% 3.7% Тягачи 39.9% 32.7% 21.0%

Эксперты отмечают, что, как и на рынке новых грузовиков и спецтехники, на вторичном рынке спрос превышает предложение. По мнению аналитиков Авито Авто, на рост интереса повлияло сразу несколько факторов, среди них: восстановление магистральных перевозок, наращивание логистических мощностей предприятий, а также ожидание повышения утилизационного сбора.

Общее предложение подержанной грузовой и спецтехники в России в первом полугодии 2021-го выросло незначительно (+4%), во втором квартале – снизилось (-5%), а в июне текущего года аналитики отмечают отрицательную динамику в каждой категории на вторичном рынке.

А вот цены на подержанную технику выросли, тоже в каждой категории. Наибольший рост в январе-июне продемонстрировали прицепы (+35%), грузовики (+32%) и погрузчики (+21%). У тех же категорий самые большие «плюсы» и в июне: прицепы – рост на 50%, грузовики – на 40%, погрузчики – на 31%. Эксперты Авито Авто основными факторами рост цен называют неудовлетворенный спрос и общий дефицит грузовой техники и легкого коммерческого транспорта.



Средняя стоимость нового грузового транспорта и динамика цен, вся Россия