VW подписал приговор «Жуку», но намекнул на возможность реинкарнации

Оригинальный Volkswagen Beetle/Käfer, разработанный в 30-е годы прошлого века Фердинандом Порше, стал самой массовой моделью в истории мирового автопрома (произведено более 21,5 млн экземпляров), но его современные последователи, увидевшие свет в 1997 и 2011 годах даже близко не смогли приблизиться к популярности довоенного предка. Второе поколение нового «Жука» все еще выпускается в Мексике для нужд американского рынка, в основном для США. Отгрузка машин в Европу прекратилась еще в весной, и сейчас дилеры распродают застоявшиеся на складах кабриолеты. В июне была представлена прощальная версия Exclusive для Японии, а теперь Volkswagen назвал дату окончания производства модели — июль 2019 года — и представил Beetle Final Edition для рынка США.

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Особенности прощальной версии — чисто косметические: цвета, напоминающие о последних оригинальных «Жуках», сошедших с конвейера мексиканского завода в 2003 году, ромбовидная прострочка на сиденьях, хромированные колеса с ретродизайном, коричневая крыша для кабриолетов. Силовой агрегат только один — 2,0-литровый бензиновый мотор TSI мощностью 176 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым автоматом.

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В официально пресс-релизе, посвященном прощальной версии «Жука», говорится о том, что на конвейере он уступит место неким семейными автомобилям (скорее всего, кроссоверам) и электрокарам, которые Volkswagen намерен сделать по-настоящему массовыми. Производитель также намекнул на возможность возрождения «Жука» в будущем именно в формате электромобиля. Уже известно, что концептуальный электрический минивэн I.D. Buzz, сделанный по мотивам культового в мире хиппи микроавтобуса Volkswagen T1, пойдет в серию, а следовательно ретротему немцы пока закрывать не собираются.

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Между тем, пока что только марке Mini удалось создать устойчивый спрос на ретрокары, а попытки прочих производителей в этом формате, будь то Chrysler PT Cruiser или Chevrolet HHR, вряд ли можно назвать удачными. Что до Volkswagen Beetle, то в Европе в прошлом году он нашел 22 360 покупателей, а наиболее удачным в плане продаж был 1999-й, когда дилерам удалось реализовать более 50 тысяч «Жуков». В США в прошлом году было продано всего 15 166 экземпляров модели Beetle, а в пиковом 1999-м — 83 434. Из России ретрокар ушл в прошлом году, когда дилеры распродали оставшиеся 16 экземпляров, а последним полным годом продаж стал 2016-й — тогда на нашем рынке было продано 106 «Жуков».