Выдача прав: уплату госпошлины теперь можно подтверждать любыми способами

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел жалобу жительницы Волгоградской области на процедуру выдачи прав в ГИБДД, о которой Kolesa.ru сообщал в конце прошлого месяца. Напомним, проблема заключалась в том, что она не смогла вовремя получить своё удостоверение, так как сотрудник, действуя строго по регламенту, не сумел подтвердить оплату гражданкой госпошлины (2 000 рублей за обычные пластиковые права).

Проблема была в том, что инспектор не мог найти в ГИС ГМП Федерального казначейства (базе данных со сведениями о государственных и муниципальных платежах) информацию об уплате госпошлины за водительское удостоверение. А «платёжка», которую клиентка принесла из банка для подтверждения, не подошла, согласно требованиям приказа МВД. В итоге ВС встал на сторону гражданки и постановил внести изменения в документ.

Соответчиком в этом деле был Минюст. Как сообщает «Коммерсант», в ведомстве признали, что регламент МВД не соответствует Налоговому кодексу РФ. Так, последний позволяет использовать для подтверждения оплаты госпошлины не только информацию из базы данных ГИС ГМП, но и платёжное поручение с отметкой банка (если оплата прошла в безналичной форме), а также платёжную квитанцию.

По словам юристов, решение ВС не обязывает МВД в срочном порядке вносить изменения в приказ. Однако в ГИБДД всё-таки планируют привести этот пункт регламента в соответствие с Налоговым кодексом РФ.

Ранее представитель МВД пояснял, что сотрудники подразделений ГИБДД, проверяющие документы, имеют право использовать только квитанции «установленной формы», иначе (в случае, если платёж так и не появится в ГИС ГСМ), ему придётся оплачивать такие госпошлины, по сути, из своего кармана.

Согласно данным Федерального казначейства, на сегодняшний день 486 кредитных организаций передают в ГИС ГМП сведения о поступлении денег в госбюджет, не передают информацию 15 банков.

Не так давно Kolesa.ru сообщал о том, что Федеральная служба судебных приставов думает о введении нового упрощённого порядка взыскания с банковских карт нарушителей мелких штрафов ГИБДД (их размер должен не превышать 3 000 рублей). Деньги будут списываться со счёта без начала исполнительного производства, но при этом вместе со штрафом с карты снимут и исполнительный сбор.