ФССП планирует ввести новый упрощенный порядок взыскания мелких штрафов ГИБДД (до 3 тысяч рублей) с банковских карт нарушителей без начала исполнительного производства. Но при этом вместе со штрафом со счёта спишут исполнительный сбор.

Сегодня, в День судебного пристава «Российская газета» опубликовала интервью с директором ФССП Дмитрием Аристовым, где он рассказал о грядущих переменах в системе взимания с неплательщиков штрафов ГИБДД, которые были выписаны в автоматическом режиме с помощью камер фотовидеофиксации нарушений и сумма которых не превышает трёх тысяч рублей. По данным ведомства, 80% штрафов, выписываемых ГИБДД, не превышают означенной суммы, и каждый год ФССП обрабатывает более 30 миллионов дел по взысканию таких штрафов, что отнимает у приставов очень много сил и времени. При этом согласно действующему законодательству, приставы не могут ограничивать неплательщикам таких штрафов выезд за границу, приостанавливать действие водительских прав и накладывать арест на имущество.

Уже в ближайшем будущем приставы будут освобождены от этой рутинной работы, так как взимание мелких штрафов ГИБДД с неплательщиков возложат на единую электронную систему, которая будет работать при центральном аппарате ФССП без возбуждения исполнительных производств, то есть в неё будет стекаться информация о водителях-неплательщиках мелких штрафов со всей страны. Уведомления о задолженностях по таким штрафам будут рассылаться через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом сотрудник центрального аппарата ФССП (но не пристав) будет оправлять по каждому такому делу запрос в банки и кредитные организации на предмет наличия у них денежных средств должника. Если деньги есть, их просто спишут, при этом приплюсуют к сумме штрафа исполнительный сбор, который составляет 7% от штрафа, но не менее 1000 рублей. То есть за просрочку по оплате 500 рублёвого штрафа с должника спишут 1500 рублей!

На первых порах, однако, неплательщикам всё-таки будут давать два дня на добровольную оплату штрафа, информация о котором дошла до ФССП, и если нарушитель успеет погасить задолженность в этот срок, то исполнительный сбор с него взиматься не будет. Если же должник платить не захочет, а денег на счетах (или самих счетов) у него нет, то тогда им по старинке будут заниматься судебные приставы.

Когда именно заработает новая система взыскания мелких штрафов, Дмитрий Аристов не уточнил, но её отладка идёт полным ходом, так что ждать, видимо, осталось недолго. Всем, кто жалуется на то, что не получает уведомлений о штрафах и задолженностях, Дмитрий Аристов посоветовал установить на смартфон приложение ФССП и быть всё время в курсе своих долгов.

Ранее в октябре стало известно о том, что Минкомсвязь разработала законопроект, согласно которому уведомления о штрафах за нарушения ПДД будут храниться в отделениях связи не 30, а всего 7 дней. Вкупе с новшествами ФССП в отношении мелких штрафов это должно значительно ускорить пополнение бюджета деньгами нарушителей ПДД.