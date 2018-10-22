Срок хранения «писем счастья» от ГИБДД сократится

Согласно новому законопроекту, уведомления о штрафах за нарушения ПДД будут храниться в отделениях связи не 30, а всего 7 дней.

В случае, если автовладелец в течение недели не сможет прийти на почту, чтобы забрать «письмо счастья», оно отправится обратно в ГИБДД, штраф вступит в силу и нарушителю надо будет его уплатить. Предположительно это усложнит жизнь не только тем автомобилистам, которые использовали процессуальные тонкости, чтобы не платить за нарушения ПДД, но и обычным водителям.

Новую редакцию правил оказания услуг почтовой связи подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь). Этот документ предполагает, что срок хранения на почте тех отправлений, которые были адресованы гражданам РФ в рамках производства по делам об административных правонарушениях, сократится с одного месяца (как сейчас) до одной недели.

Всё началось в начале 2017 года с обращения депутатов Самарской губернской думы. Они обратили внимание на то, что административные комиссии не успевают рассмотреть все дела, так как в случае, если нужно вызвать гражданина, ему направляется извещение по почте (которое может храниться в отделении месяц), при этом комиссии на рассмотрение даётся всего 15 дней. В случае, если инициативу одобрят, такое почтовое отправление приравняют по срокам хранения к извещению из суда.

Это нововведение будет «ставить палки в колёса» тем автомобилистам, которые использовали «растянутый» срок, чтобы не платить штрафы за нарушения ПДД вовсе. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста Катерину Соловьеву, часть автовладельцев специально забирают почту в самый последний день, после чего обжалуют штраф, говоря, что за рулём в момент нарушения был другой водитель. Некоторые, чтобы письмо шло в ГИБДД ещё дольше, отправляют его из другого города. Получается, что инспекторы в итоге не могут наказать таких нарушителей ПДД, так как на вынесение нового постановления отведено лишь два месяца с момента фото- или видеофиксации. Если поправки примут, таким водителем избежать штрафа будет сложнее.

По мнению адвоката Сергея Радько, нововведение «ударит» и по самим автомобилистам, так как изменятся возможности обжалования штрафа. Речь идёт о бывших владельцах машины, которым приходят штрафы новых собственников, не перерегистрировавших автомобиль на себя. Сейчас на вполне законное обжалование у них есть хотя бы месяц, а в случае, если это будет неделя, такие бывшие владельцы просто не будут успеть в случае болезни, поездки в отпуск или, например, командировки.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в текущем году количество штрафов возросло. За период с января по август 2018-го на нарушителей составили около 87,5 млн. административных протоколов, это на 20% больше по сравнению с показателем первых восьми месяцев прошлого года. Сумма взысканий за нарушения ПДД в 2018-ом составила около 65 млрд. рублей, их них большую часть (60%) штрафов автомобилисты оплатили с 50-процентной скидкой.