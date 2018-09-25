Российские водители в 2018 году стали чаще попадаться на нарушениях ПДД, об этом рассказал Александр Быков, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления организации безопасности дорожного движения. Согласно его словам, за период с января по август текущего года на нарушителей составили около 87,5 млн. административных протоколов.

Этот результат на 20% больше, по сравнению с количеством штрафов ГИБДД, которые были выписаны за первые восемь месяцев 2017 года. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в ходе круглого стола в Совете Федерации, его тема – «Административная ответственность как часть системы обеспечения безопасности на дорогах. Актуальные задачи и пути решения».

Сумма взысканий за нарушения ПДД в 2018 году составила около 65 млрд. рублей. При этом большую часть (60%) штрафов автомобилисты РФ оплатили со скидкой в размере 50%. Напомним, такая возможность есть у тех, кто платит в льготный период – то есть в течение 20 дней с момента появления постановления. Эта система была создана для того, чтобы водители не затягивали с оплатой штрафов и было меньше «просрочек», которые переходят под ответственность судебных приставов.

Можно предположить, что количество штрафов за нарушения ПДД выросло не потому что водители в 2018 году стали менее дисциплинированными: скорее всего дело в том, что на дорогах увеличилось число комплексов фото- и видеофиксации. Напомним, в ближайшие годы на дороги пообещали выпустить примерно 10 тысяч новых камер. Их прирост прописан в том числе в стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения. Она рассчитана до 2024 года и предполагает снижение уровня смертности в ДТП с 13 до 4 человек на 100 000 населения.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что срок для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой планируют продлить, но не для всех. Больше 20 дней для того, чтобы заплатить лишь половину штрафа, предоставят тем нарушителям ПДД, которым «письмо счастья» слишком долго шло по почте. В МВД уже подготовили соответствующий законопроект.

Со скидкой можно уплатить большинство штрафов ГИБДД, под льготные условия не попадают только серьёзные нарушения ПДД, например, вождение в нетрезвом состоянии. Такие водители не только лишаются прав, но и платят по 30 000 рублей (в случае первого нарушения; за повтор наказание строже, вплоть до лишения свободы). Однако выяснилось, что суды чаще всего наказывают рецидивистов довольно мягко: так, в 2017 году они чаще всего отправляли их на обязательные работы.