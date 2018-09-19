Больше 20 дней для того, чтобы заплатить лишь половину штрафа, предоставят тем нарушителям ПДД, которым «письмо счастья» слишком долго шло по почте.

Большинство штрафов за нарушения ПДД в России можно уплатить со скидкой в размере 50%. Такая возможность у автовладельцев появилась ещё в начале 2016 года. Льгота предоставляется при оплате в течение 20 дней с момента появления постановления об административном правонарушении. Но только сейчас, в 2018 году, власти задумались о том, что почтовая система работает не идеально, и о том, что не все пользуются интернетом для проверки штрафов. Это означает, что часть водителей может лишиться права на скидку из-за нерасторопности почты.

Так случилось с муниципальным депутатом московского округа Мещанский Юрием Рейнхиммелем, который слишком поздно получил письмо со штрафом ГИБДД и не смог оплатить его со скидкой.

Статьи Что будет, если не платить штрафы ГИБДД? Штрафы ПДД относятся к административным, и КоАП устанавливает срок их оплаты на отметке в 60 дней: согласно пункта 1 статьи 32.2 «административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к...

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По этой причине он обратился в Арбитражный суд Москвы, который доказал вину ФГУП «Почта России» и оштрафовал оператора на сумму 30 000 рублей. Однако и это не дало ему возможности уплатить только половину того штрафа, из-за что он решил обратиться в Конституционный суд, где оспоренная норма КоАП РФ была признана неконституционной.

В итоге Министерство внутренних дел РФ подготовило правительственный законопроект, согласно которому нарушителю ПДД, уже по окончанию льготного срока получившему почтовое отправление с копией постановления о назначении штрафа, должны предоставляться дополнительные 20 дней для уплаты штрафа с 50-процентной скидкой.

Изменения будут внесены в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сегодня, 19 сентября 2018 года, Госдума приняла инициативу в первом чтении. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот проект направлен на защиту прав граждан, так как нынешние условия ставят их в неравное положение.

Отметим, в случае, если документ будет принят в нынешнем виде, автовладельцам придётся ходатайствовать о восстановлении 20-дневного льготного срока. В автосообществах предлагают пойти по другому пути и изменить сам принцип начала отсчёта периода, в течение которого оплату штрафа ГИБДД можно произвести со скидкой. Предлагается начинать отсчёт 20 дней с даты получения копии постановления, а не с момента появления этого документа. Сейчас подобная схема применяется для срока обжалования штрафа за нарушение ПДД (он составляет десять суток).

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что по итогам 2017 года ГИБДД вынесла 108,7 млн. постановлений, из них оплатить только половину суммы могли 106,6 млн. водителей. Однако они воспользовались этой возможностью лишь в 65,8 млн. случаев. То есть на их долю пришлось менее 62%. Это значит, что оставшиеся 38% либо всё ещё не знают о такой возможности, либо упустили момент, либо решили обжаловать штраф, либо предпочли уклониться от его уплаты.