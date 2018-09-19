Срок для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой продлят

Срок для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой продлят

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Больше 20 дней для того, чтобы заплатить лишь половину штрафа, предоставят тем нарушителям ПДД, которым «письмо счастья» слишком долго шло по почте.

Большинство штрафов за нарушения ПДД в России можно уплатить со скидкой в размере 50%. Такая возможность у автовладельцев появилась ещё в начале 2016 года. Льгота предоставляется при оплате в течение 20 дней с момента появления постановления об административном правонарушении. Но только сейчас, в 2018 году, власти задумались о том, что почтовая система работает не идеально, и о том, что не все пользуются интернетом для проверки штрафов. Это означает, что часть водителей может лишиться права на скидку из-за нерасторопности почты.

traffic security camera.

Так случилось с муниципальным депутатом московского округа Мещанский Юрием Рейнхиммелем, который слишком поздно получил письмо со штрафом ГИБДД и не смог оплатить его со скидкой.

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Что будет, если не платить штрафы ГИБДД?

Штрафы ПДД относятся к административным, и КоАП устанавливает срок их оплаты на отметке в 60 дней: согласно пункта 1 статьи 32.2 «административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к...

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По этой причине он обратился в Арбитражный суд Москвы, который доказал вину ФГУП «Почта России» и оштрафовал оператора на сумму 30 000 рублей. Однако и это не дало ему возможности уплатить только половину того штрафа, из-за что он решил обратиться в Конституционный суд, где оспоренная норма КоАП РФ была признана неконституционной.

В итоге Министерство внутренних дел РФ подготовило правительственный законопроект, согласно которому нарушителю ПДД, уже по окончанию льготного срока получившему почтовое отправление с копией постановления о назначении штрафа, должны предоставляться дополнительные 20 дней для уплаты штрафа с 50-процентной скидкой.

Изменения будут внесены в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сегодня, 19 сентября 2018 года, Госдума приняла инициативу в первом чтении. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот проект направлен на защиту прав граждан, так как нынешние условия ставят их в неравное положение.

Отметим, в случае, если документ будет принят в нынешнем виде, автовладельцам придётся ходатайствовать о восстановлении 20-дневного льготного срока. В автосообществах предлагают пойти по другому пути и изменить сам принцип начала отсчёта периода, в течение которого оплату штрафа ГИБДД можно произвести со скидкой. Предлагается начинать отсчёт 20 дней с даты получения копии постановления, а не с момента появления этого документа. Сейчас подобная схема применяется для срока обжалования штрафа за нарушение ПДД (он составляет десять суток).

the police officer in an office form stops the car

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что по итогам 2017 года ГИБДД вынесла 108,7 млн. постановлений, из них оплатить только половину суммы могли 106,6 млн. водителей. Однако они воспользовались этой возможностью лишь в 65,8 млн. случаев. То есть на их долю пришлось менее 62%. Это значит, что оставшиеся 38% либо всё ещё не знают о такой возможности, либо упустили момент, либо решили обжаловать штраф, либо предпочли уклониться от его уплаты.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , ГИБДД , скидка на штрафы , штрафы
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