Что будет, если не платить штрафы ГИБДД?

Почему важно следить за наличием и своевременно оплачивать штрафы за нарушение ПДД, что вообще считается «неуплатой» штрафа, и какое наказание ждет водителя, который игнорирует постановления ГИБДД? Как показывает закон и практика, неожиданных неприятных нюансов здесь может быть больше, чем ожидаешь.

Что значит «неуплата штрафа», и в какой срок надо его оплачивать?

Штрафы ПДД относятся к административным, и КоАП устанавливает срок их оплаты на отметке в 60 дней: согласно пункта 1 статьи 32.2 «административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу». Еще 10 дней дается автовладельцу на обжалование нарушения – таким образом, максимальный суммарный срок уплаты штрафа ГИБДД составляет 70 дней. При этом, как известно, в течение первых 20 дней есть возможность оплатить штраф со скидкой в 50%.

Стоит отметить: срок оплаты штрафа начинает отсчитываться независимо от того, получил ли водитель на руки копию протокола о нарушении или письмо с требованием об оплате штрафа ГИБДД, зафиксированного автоматической камерой. Пролежав на почте положенный срок (обычно это 30 дней), заказное письмо отправляется назад, и начинается отсчет срока уплаты штрафа.

Что будет, если не оплатить штраф вовремя?

Статьи Какие штрафы ГИБДД можно оплатить со скидкой 50%, а какие – нет Пункт 1.3, внесенный в КОАП новым законом, указывает на то, что оплатить со скидкой можно все штрафы, кроме тех, что оговорены отдельно: «При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной...

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Если штраф не оплачен в указанный выше срок, это считается неуплатой и наказывается по статье 20.25 КоАП РФ. Пункт 1 этой статьи гласит, что «неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов». При этом дело о неоплаченном штрафе переходит в руки ФССП – то есть, судебных приставов. «Двукратный размер» взыскиваемого штрафа означает, что вдобавок к неоплаченному добавляется еще один на ту же сумму – за уклонение от уплаты первого. Ну а административный арест и обязательные работы могут быть назначены уже в судебном порядке.

Однако за решетку за неуплату штрафа могут отправить не каждого: примечание к этой статье уточняет, что нельзя отправить под арест нарушителя, не уплатившего штраф, полученный с автоматической камеры: «административный арест, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не может применяться к лицу, которое не уплатило административный штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса и зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи».

Что будет, если продолжать игнорировать приходящие штрафы?

Как было сказано выше, уже с момента неуплаты первого штрафа взыскание положенного по закону проводится судебными приставами: они могут взыскивать задолженность со счетов должника на основании судебного решения, блокировать его банковские карты и счета до уплаты штрафа. Однако если речь идет об одном небольшом штрафе, дело обычно ограничивается принудительным взысканием нужной суммы. Но если должник продолжает уклоняться от оплаты, при этом продолжая ездить на машине и получать все новые штрафы, меры воздействия могут быть и более серьезными. К примеру, ФССП может наложить запрет на регистрационные действия с автомобилем должника, а если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, то приставы могут и принять решение о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации и временном ограничении на пользование должником специальным правом (то есть, запрете на управление любой техникой). Исключением в последнем случае является лишь условие, если для должника лишение права управления ТС равнозначно лишению единственного источника дохода – то есть, к примеру, если он работает водителем или официальным таксистом.