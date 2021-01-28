Выпуск Ford Mustang Mach-E стартовал в Китае: двухмоторная установка и запас хода в 600 км

Для американского бренда Ford кроссовер Mustang Mach-E стал первым самостоятельным электромобилем (не берём в счёт «зелёные» версии моделей, созданные на основе бензиновых машин). Автомобиль предназначен для самых разных рынков: в список в том числе входят США, Европа и Китай. Как стало известно, производство «электричек» для Поднебесной уже стартовало.

На фото: Ford Mustang Mach-E для Китая

Новинка Форд в КНР выпускается на мощностях совместного предприятия Changan Ford, завод расположен в Чунцине. Произведённые здесь «зелёные» автомобили предназначены только для местного рынка, на импорт их отправлять не планируют. Напомним, другая производственная площадка для этой «электрички» находится в мексиканском Куаутитлане.

Внешне китайская версия почти не будет отличаться от кроссовера Mustang Mach-E для домашнего рынка. Однако по габаритам она оказалась несколько крупнее: длина «поднебесного» варианта составляет 4739 мм (у «американца» – 4724 мм), а расстояние между осями у него равно 2984 мм (против 2972 мм у Mustang Mach-E для Штатов).



Интерьер у версии модели для КНР такой же, какой в Штатах предлагают покупателям исполнения GT (кстати, продажи этой модификации в Америке начнутся летом 2021-го). Салон получил цифровую приборную панель, её диагональ составляет 10,2 дюйма, а также мультимедийную систему Sync 4 с вертикальный тачскрином диагональю 15,5 дюйма.



Для китайских клиентов предложат батареи ёмкостью 68 и 88 кВт*ч (на выбор). В компании отметили, что максимальный запас хода (у самой экономичной версии модели), окажется более 600 км (тут стоит уточнить, что расчёт вели по устаревшему циклу NEDC). Модель получила комплекс систем безопасности Ford Co-Pilot360, а также «полуавтопилот» второго уровня (он позволяет водителю не держать руки на руле в определённых ситуациях).



В китайском офисе Ford пока подробно не остановились на «начинке» местного Mustang Mach-E, отметив лишь, что в линейке будет представлена версия GT с установкой, состоящей из двух электромоторов. Такой версии на разгон с места до «сотни» понадобится около 3 секунд. Отметим, в США такая версия оснащается 465-сильной системой с максимальным крутящим моментом в 860 Нм, а её запас хода на одной зарядке составляет 378 км.

Информации о ценах новинки в Китае пока нет. Ранее мы сообщали о том, что в США ценник базовой версии Ford Mustang Mach-E стартует с отметки 42 895 долларов (что эквивалентно 3,26 млн рублей по текущему курсу). Напомним, в России «электричка» продаваться не будет: Форд ещё в 2019 году лишил наш рынок всего легкового модельного ряда бренда. Сейчас в РФ продаётся только коммерческий автомобиль Transit, выпускаемый на заводе в Татарстане.

