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Выставка электротранспорта «ЕДрайв 2023»

06.04.2023 56 0 0

«Электротехника: взгляд в будущее»

С 31 марта по 2 апреля в Экспоцентре на Красной Пресне состоялась международная выставка электротранспорта для передвижения по земле, снегу и воде. На одной выставочной площадке было представлено все многообразие электротранспорта современного мира: электромобили, электроквадроциклы, электровелосипеды, электроскутеры, электромопеды, сигвеи, электроскейты и электроролики, а также водный, детский и специальный электротранспорт. Многие экспонаты без преувеличения можно назвать техникой завтрашнего дня. Никогда ранее выставка не была столь представительной.

Компании и бренды

Среди представленных на выставке дилерских компаний и популярных брендов электротехники наиболее интересные экспозиции и новинки презентовали: Корпорация ПСС, MOTOSURFING, KUBERG, Dinamika, ARCTIC LEOPARD RUSSIA, HORWIN, TALARIA, SURRON-RUSSIA, I-TRANSPORT GROUP, развивающий конструктор Bigo.

Корпорация ПСС представила зарядные станции для электромобилей, полностью изготовленные из российских комплектующих. Необычные новинки электротехники привезла на выставку компания Dinamika. На стенде компании были представлены двух- и четырехместные электроповозки, чем-то напоминающие средневековые кареты для загородных прогулок, широко востребованные в отелях и домах отдыха. Широкую линейку электрооборудования для водных видов спорта и мотосерфинга, включая электровелосипед на подводных крыльях, продемонстрировала компания MOTOSURFING. Особое внимание гостей выставки привлек первый в мире байк с гидрофойлом и электродвигателем, способный развивать скорость до 22 км/ч. Большое разнообразие электротехники, начиная от электросамокатов и скутеров, заканчивая современными квадроциклами, привезла на выставку компания BRANDT – эксклюзивный дистрибьютор квадроциклов TGB, электросамокатов и электроскутеров OKLA и Velocifero. На стенде компании KUBERG были представлены скоростные, легкие и маневренные чешские электромотоциклы для детей и взрослых. Юные инженеры Московского Политеха продемонстрировали полноприводный электроквадроцикл STELS Guepard. Электропривод у этого средства передвижения был целиком создан московскими студентами, тогда как остальные части электроквадроцикла предоставлены компанией STELS.

Программа на сцене

На сцене выставки спикеры открытого разговора на актуальную тему «Средства индивидуальной мобильности и развитие инфраструктуры» поделились своим видением перспектив создания сетей электрозаправок в России. Директор по стратегическому развитию Корпорации ПСС Максим Политов рассказал о возможности использования зеленой энергии для заряжающих станций. Коммерческий директор Sitronics Electro Николай Самохин поделился подробностями создания крупнейшего в Европе зарядного парка для электробусов в столице, а также анонсировал ожидаемый в этом году запуск по Москве-реке двух рейсов электросудов. Большой интерес вызвал рассказ основателя компании «Айти Чардж» Дмитрия Матвиевского о зарождающейся культуре пользования зарядными станциями в России.

Большой интерес вызвало выступление представителя ЦОДД Михаила Соломонова. Спикер рассказал об изменениях правил ПДД для средств индивидуальной мобильности. Во время своего выступления Михаил Соломонов отметил важность соблюдения вступивших в силу с 1 марта этого года новых норм и правил. Отдельно эксперт обратил внимание на необходимость ношения светоотражающих элементов на одежде обладателей электросамокатов, велосипедов и других технических средств индивидуальной мобильности во время передвижения за городом. По словам представителя ЦОДД, новые правила готовились более восьми лет и призваны, с одной стороны, упростить и регламентировать передвижения жителей страны на средствах индивидуальной мобильности, а с другой – сделать этот процесс максимально безопасным для всех участников движения.

В свою очередь председатель комиссии по велосипедному триалу России и ФВСР Александр Сиротенко поделился с гостями выставки рассказом о важности обучения детей правилам дорожного движения, передвижению по улицам городов на электросамокатах и других видах индивидуального электротранспорта. В своем выступлении спикер подчеркнул необходимость подготовки в игровой форме подростков для передвижения в городе и сельской местности, что существенно снизит количество ДТП с участием электротранспорта, управляемого школьниками.

Команда организаторов «ЕДрайв 2023» выражает искреннюю признательность и благодарность всем участникам и гостям выставки, принявшим участие в самой масштабной выставке электротехники в России 2023 года.

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