Коронавирус ×

Выставка MIMS Automechanika Moscow переносится на ноябрь 2020 года

27.05.2020 45 0 1

В связи с признанием 11 марта 2020 Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) распространение нового коронавируса COVID-19 пандемией, а также беспрецедентными ограничительными мерами, предпринимаемыми правительствами большинства стран мира для безопасности своих граждан, компания ITEMF Expo вынуждена принять
решение о переносе сроков проведения международной выставки MIMS Automechanika Moscow 2020.

 

Партнёрский материал

ITEMF Expo, организатор выставки MIMS Automechanika Moscow, в полной мере осознает, что сложившаяся ситуация не дает возможности провести выставку на должном уровне и создать для участников и посетителей качественную, эффективную бизнес-платформу для коммуникации в заявленные ранее даты 24-27 августа 2020 года.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, было принято непростое решение о переносе сроков проведения выставки MIMS Automechanika Moscow 2020. 

Новые даты выставки: 3-5 ноября 2020. Место проведения прежнее – ЦВК «Экспоцентр». 

Организаторы благодарят всех партнеров, участников и посетителей за понимание и поддержку и верят, что ситуация полностью нормализуется в ближайшее время.

Россия выставки Коронавирус

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Renault Logan I с пробегом: 3 способа порвать ремень ГРМ и ресурс под 500 тысяч Из первой части обзора Renault Logan мы уже выяснили, что основной проблемой этих машин была и остается коррозия. Если Логан не сгнивший, то, покупая его, можно быть почти уверенным, что он... 544 1 5 27.05.2020
Статьи / Авто недели Опять выбирать мотор и коробку: стоит ли покупать Skoda Octavia II за 600 тысяч рублей Octavia – фундамент продаж и залог популярности бренда Skoda, который извлек максимум из сотрудничества с Volkswagen. Второе поколение модели уверенно вошло на рынок, чтобы «углубить и расши... 7983 4 2 26.05.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Corolla X (E140/E150) Тут должна быть шутка про вечный автомобиль, который не ломается. Но шутки не будет, потому что эта Королла – совсем не та «сотка», которая приезжала к нам с Дальнего Востока и ездила у нас... 4313 6 6 26.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 45409 15 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42125 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 30753 18 1 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше