Выставка MIMS Automechanika Moscow переносится на ноябрь 2020 года

Партнёрский материал
ITEMF Expo, организатор выставки MIMS Automechanika Moscow, в полной мере осознает, что сложившаяся ситуация не дает возможности провести выставку на должном уровне и создать для участников и посетителей качественную, эффективную бизнес-платформу для коммуникации в заявленные ранее даты 24-27 августа 2020 года.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, было принято непростое решение о переносе сроков проведения выставки MIMS Automechanika Moscow 2020.
Новые даты выставки: 3-5 ноября 2020. Место проведения прежнее – ЦВК «Экспоцентр».
Организаторы благодарят всех партнеров, участников и посетителей за понимание и поддержку и верят, что ситуация полностью нормализуется в ближайшее время.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться