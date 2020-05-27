Выставка MIMS Automechanika Moscow переносится на ноябрь 2020 года

В связи с признанием 11 марта 2020 Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) распространение нового коронавируса COVID-19 пандемией, а также беспрецедентными ограничительными мерами, предпринимаемыми правительствами большинства стран мира для безопасности своих граждан, компания ITEMF Expo вынуждена принять решение о переносе сроков проведения международной выставки MIMS Automechanika Moscow 2020.

Партнёрский материал

ITEMF Expo, организатор выставки MIMS Automechanika Moscow, в полной мере осознает, что сложившаяся ситуация не дает возможности провести выставку на должном уровне и создать для участников и посетителей качественную, эффективную бизнес-платформу для коммуникации в заявленные ранее даты 24-27 августа 2020 года.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, было принято непростое решение о переносе сроков проведения выставки MIMS Automechanika Moscow 2020.

Новые даты выставки: 3-5 ноября 2020. Место проведения прежнее – ЦВК «Экспоцентр».

Организаторы благодарят всех партнеров, участников и посетителей за понимание и поддержку и верят, что ситуация полностью нормализуется в ближайшее время.