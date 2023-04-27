MIMS Automobility Awards расширится засчет спецпремии от Автомаркетолога.

Инновационный раздел Future Mobility будет усилен за счет демонстрации передовых решений для автопрома.

Организаторы и партнеры анонсировали тематики деловой программы MIMS Automobility Moscow.

21 апреля в отеле «СтандАрт» на Страстном бульваре прошла пресс-конференция, посвященная проведению крупнейшей выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля в России.

В рамках пресс-конференции организаторы совместно с партнерами сделали ряд важных заявлений не только о рекордном превышении всех ключевых показателей выставки, но и о совместных проектах, затрагивающих все профессиональное сообщество автоиндустрии.

MIMS Automobility Moscow 2023

В ходе приветственной речи генеральный директор ITEMF Expo Анна Манвелова отметила существенный прирост показателей выставки MIMS Automobility Moscow.

«В этом году выставка формируется как никогда интенсивно. На данный момент мы не только достигли своих допандемийных показателей, но и превзошли их», – отметила Анна Манвелова.

Генеральный директор ITEMF Expo Анна Манвелова

Среди участников выставки по состоянию на 21 апреля 2023 насчитывается уже более 1000 компаний. Для размещения стендов компаний, желающих принять участие, организаторы расширили экспозицию, которая займет практически все доступные павильоны ЦВК «Экспоцентр».

Отдельно Анна Манвелова выделила существенный прирост по количеству стран, принимающих участие в выставке. В апреле 2023 года их количество возросло до 21, превысив показатель 2022 года на 7 стран. В 2023 году национальные павильоны будут представлены профильными ассоциациями, в которые входят компании из Гонконга, Индии, Индонезии, Ирана, Малайзии, Тайваня, Турции, Южной Кореи. Национальная экспозиция из Китая увеличилась в 6 раз в сравнении с прошлом годом. Большинство производителей и дистрибьюторов продукции для послепродажного обслуживания автомобиля представляют «дружественные страны», тем не менее в списке участников есть и европейские компании.

Темпы прироста регистрации посетителей превышают 2022 год на 53%. В 2022 году выставку посетили 23 787 специалистов из сферы автопрома. Учитывая тенденцию, ожидается кратное превышение этого показателя.

В заключении приветственного слова Анна Манвелова объяснила интенсивный рост показателей выставки совокупностью усилий организаторов и конъюнктурой рынка, передав слово неизменному партнеру выставки Сергею Удалову, исполнительному директору аналитического агентства «Автостат», который представил аналитику автомобильного рынка России.

Значение MIMS Automobility Moscow для автомобильного рынка

В рамках презентации Сергей Удалов охарактеризовал состояние автомобильного парка в России. Согласно данным Автостат, совокупный автопарк насчитывает 45,39 миллионов легковых автомобилей, 4,22 миллиона легковых коммерческих автомобилей, 3,72 миллиона тяжелых коммерческих автомобилей, 3,53 миллиона прицепов. Экспоненты MIMS Automobility Moscow представят автозапчасти, аксессуары и товары для всех перечисленных категорий автомобильной техники, а также для квадроциклов, мотоциклов, автобусов и специальной техники.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов

За прошедший год автопарк сократился на 7%, а новые автомобили составляют всего 10% от всего парка, что подчеркивает инфраструктурное значение MIMS Automobility Moscow для индустрии послепродажного обслуживания автомобиля.

Деловая программа на выставке

Темой следующего заявления участников пресс-конференции стали мероприятия деловой программы.

Открытая конференц-площадка АГОРА будет посвящена запчастям, логистике, контрафакту и сертификации продукции и, несомненно, параллельному импорту. Неотъемлемой частью АГОРЫ с 2020 года является тематика сервисного обслуживания в дилерских центрах, сетевых и независимых СТО. Этот раздел деловой программы будет расширен за счет обсуждения специфики сервиса грузовых автомобилей и специальной техники.

Впервые эксперты раскроют тему детейлинга, которая, несомненно, вызовет интерес среди посетителей выставки.

Кроме того, предметом обсуждения станут законодательные инициативы, связанные со страхованием и обслуживанием автомобилей, а также использование восстановленных запчастей и срок гарантийного ремонта. За год произошли значительные изменения, анализ которых представят приглашенные спикеры и профильные ассоциации на площадке выставки.

В рамках специальных сессий конференц-площадки АГОРА Общественный Совет по развитию такси и Союз Автосервисов России обсудят специфику послепродажного технического обслуживания корпоративных парков, а в частности – таксопарков. Также председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов заявил о расширении географии профессиональных мероприятий авторынка и пригласил принять участие в 2 масштабных конференциях, которые пройдут после MIMS Automobility Moscow.

Председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов

«Уже в начале октября в Сочи в гостинице Radisson Blu состоится седьмая по счёту крупнейшая в России конференция для руководителей таксопарков TAXI 2023. А еще через неделю там же, в Сочи, состоится Всероссийская конференция "Современный Автосервис 2023 – вызовы рынка и перспективы развития". Организаторами данных мероприятий выступят также упомянутые выше Общественный Совет по развитию такси и Союз Автосервисов России. Компания ITEMF примет активное участие в обоих мероприятиях, в том числе в качестве соорганизатора конференции по автосервисам», – добавил Александр Пахомов.

Партнеры MIMS Automobility Moscow, Национальный Автомобильный Союз в лице вице-президента союза Яна Хайцеэра выразил поддержку организаторам MIMS Automobility Moscow. Ян Хайцеэр напомнил о важности выстраивания коммуникации бизнеса с представителями государственных регулирующих органов в сфере автопрома. Совместно с MIMS Automobility Moscow представители Национального Автомобильного Союза обсудят наиболее острые и актуальные вопросы в рамках сессий деловой программы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр

В рамках Московского международного форума автомобилестроения IMAF 2023, который ежегодно проводится в дни выставки, участники разберут вопросы производства автомобилей, накопившиеся за год, а также обсудят меры поддержки автопрома, принятые государством.

MIMS Automobility Awards и Future Mobility

В ходе пресс-конференции Анна Манвелова совместно с партнерами анонсировала изменения в проектах, запущенных в 2022 году.

Премия MIMS Automobility Awards, соорганизатором которой выступает компания Gruzdev-Analyze, будет расширена и усилена за счет нового партнерства. В рамках основной Премии MIMS Automobility Awards будет вручена специальная премия «Автомаркетолог Года», учрежденная с целью определить и отметить наградами лучшие компании и лучших специалистов в области маркетинга сферы продаж и обслуживания автомобилей. Соучредителем спецпремии выступит компания «Автомаркетолог».

В рамках анонсирования инновационного раздела выставки Future Mobility 2023 Анна Манвелова передала слово директору департамента транспорта Фонда Сколково Кириллу Жанайдарову. Совместно спикеры рассказали о развитии специальной деловой программы и экспозиции, посвященной инновациям в автопроме. Кирилл Жанайдаров отметил основные тренды развития индустрии, среди которых рост зарядной инфраструктуры как бизнеса и развитие электротранспорта в России. Спикер заверил, что участники Future Mobility представят передовые продукты и решения, соответствующие международным стандартам.

Директор департамента транспорта Фонда Сколково Кирилл Жанайдаров

Спикеров поддержал заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ФГУП НАМИ Николай Шмидт, отметив, что на выставке присутствует все необходимое для функционирования и развития автоиндустрии. Николай Шмидт подтвердил, что уникальность сотрудничества НАМИ и выставки MIMS Automobility Moscow заключается в том, что данное мероприятие точно подходит для продвижения всех трех ключевых направлений деятельности НАМИ: инновационных разработок, стратегического планирования в автомобильной промышленности и испытаний и сертификации продукции.

Заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ФГУП НАМИ Николай Шмидт

MIMS Automobility Show

Анна Манвелова подчеркнула, что сфера послепродажного обслуживания автомобилей неразрывно связана с производством автомобилей, передав слово исполнительному директору Объединения Автопроизводителей России Игорю Алексеевичу Коровкину.

Игорь Алексеевич отметил, что в период глобальных рыночных и экономических изменений выставка играет важную роль в укреплении и развитии отечественных производителей автомобилей, компонентов и запчастей, дает возможность познакомиться с новыми поставщиками и наладить бизнес-контакты.

Исполнительный директор Объединения Автопроизводителей России Игорь Алексеевич Коровкин

В продолжение слов Игоря Алексеевича Анна Манвелова передала слово Олесе Капрановой, исполнительному директору Российской Ассоциации Автодилеров.

Олеся Капранова анонсировала новый совместный проект MIMS Automobility Moscow и РОАД – MIMS Automobility Show. MIMS Automobility Show – это новый формат презентации автомобилей, который дает возможность на своей площадке продемонстрировать новинки автопрома для максимально целевой аудитории. Выставка MIMS Automobility Moscow является главной площадкой, на которой встречаются абсолютно все участники автомобильной индустрии.

Исполнительный директор Российской Ассоциации Автодилеров Олеся Капранова.

По мнению РОАД, этот международный автосалон идеально подходит для демонстрации новинок автомобилей в России, а именно – отечественных и иностранных производителей. Особое внимание стоит обратить на возможность представить новые бренды самими дилерам, которые занимаются параллельным импортом в B2B формате.

«Для еще более эффективного сотрудничества и значимости хотим объявить о том, что параллельно с выставкой MIMS Automobility Moscow пройдет Конвенция РОАД 2023», – добавила Олеся Капранова.

Организаторы выставки поблагодарили всех участников пресс-конференции за участие, а также пригласили посетить выставку с 21 по 24 августа в ЦВК «Экспоцентр».

Партнёрский материал