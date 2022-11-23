Wiesmann Project Thunderball: классические пропорции и Т-образная батарея весом 500 кг

Компанию Wiesmann с эмблемой в виде геккона основали в конце 80-х годов прошлого века братья Мартин и Фридхельм Висманны, в период с 1993 по 2013 год она выпускала родстеры и купе с самобытным ретродизайном и моторами BMW, но в 2014 году обанкротилась из-за ошибок в планировании и нехватки финансов на их исправление. В 2015 году компанию вместе со всеми её активами в немецком Дюльмене приобрёл британский бизнесмен индийского происхождения Рохин Берри, в настоящее время он является генеральным директором Wiesmann.

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В отличие от братьев Висманнов у Рохина Берри нет проблем с финансами, он мог позволить себе много времени на раскачку и только в апреле этого года представил первую модель в новейшей истории Wiesmann — электрический родстер Project Thunderball (переводится на русский как «проект шаровая молния»). В сентябре компания начала принимать заказы на новинку, в свежем пресс-релизе сообщается, что 2/3 машин из партии первого года выпуска распроданы, при этом Wiesmann не указывает ни дату начала производства Project Thunderball, ни запланированный тираж. По данным немецкого журнала auto motor und sport, производство электрического родстера начнётся в 2024 году.



В основе Project Thunderball лежит оригинальная платформа, разработанная в партнёрстве с германской инжиниринговой фирмы Roding Automobile (она же, к слову, причастна к проекту электрического спорткара Elegend EL1 по мотивам классического Audi sport quattro). 800-вольтовая литий-никель-марганец-кобальтовая батарея с жидкостным охлаждением имеет Т-образную конфигурацию, она позволила сохранить классические пропорции и низкий центр тяжести родстера, ёмкость при этом очень приличная — 92 кВт·ч, из которых потребителю доступны 83 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 300 кВт. Снаряженная масса родстера — 1775 кг, из них 500 кг приходятся на батарею. Развесовка — 48/52 в пользу задней оси.



Кузов Project Thunderball — композитный, из алюминия, стали и углепластика. Габаритная длина — 4440 мм, ширина с зеркалами — 2210 мм, высота — 1285 мм, колёсная база — 2595 мм. Ведущие колёса, как и положено родстеру, — задние, их вращают два индивидуальных электромотора, выдающие совокупно 500 кВт (680 л.с.) и 1100 Нм. Разгон До 100 км/ч занимает 2,9 с, до 200 км/ч — 8,9 с.



Электромоторы имеют 5-ступенчатый режим рекуперации, переключением ступеней заведуют подрулевые лепестки по аналогии со лепестками ручного режима АКП в родстерах с бензиновым двигателем, но эффект замедления при сбросе ступеней у электрического родстера намного сильнее. Тем не менее Project Thunderball снабжён мощными традиционными дисковыми тормозами диаметром 380 мм «по кругу» (спереди — 6-поршневые суппорты, сзади — 4-поршневые). Штатный размер шин — 265/30 ZR 21 спереди и 305/25 ZR 21 сзади.

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Салон Project Thunderball выглядит подчёркнуто старомодно, центральная консоль увенчана россыпью аналоговых приборов, но основной щиток приборов над рулевой колонкой полностью виртуальный, вдобавок имеется современный сенсорный мультимедийный экран. Для багажа предусмотрены два отделения — спереди на 180 л и сзади на 125 л, но задний багажник доступен только с поднятым верхом.



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Летом Рохин Берри рассказал о дальнейших планах компании Wiesmann — более доступном спорткаре и кроссовере. Второй спорткар был анонсирован ранее как Project Gecko — это ретроспективная бензиновая модель с двигателем BMW V8 и лёгким композитным кузовом в стиле Project Thunderball.

