Яма на яме: в Минтрансе заподозрили регионы в некорректных сведениях о дорогах

Яма на яме: в Минтрансе заподозрили регионы в некорректных сведениях о дорогах

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Оказалось, что доля дорог в нормативном состоянии за последний год в среднем по РФ сократилась с 43,1 до 42,4%. Хотя до этого процент наоборот постепенно рос.
 

Информацию, которую субъекты РФ предоставили в рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), проверят спецслужбы. Дело в том, что за последний год доля региональных трасс, соответствующих нормативам, у некоторых участников нацпроекта сократилась более чем в два раза. То есть регионы отремонтировали часть сети, а в итоге дорог без ям стало меньше. Неудивительно, что этой ситуацией заинтересовались в Министерстве транспорта.

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Как рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, за прошедший год доля дорог в нормативном состоянии (то есть без колеи, ям, выбоин и т.д.), в среднем по стране стала меньше: с 43,1% она сократилась до 42,4%. Особенное внимание глава ведомства попросил спецслужбы уделить Амурской и Магаданской областям. В первой ещё в конце 2017 года нормам соответствовало 75% сети, а в конце прошлого года показатель сократился до 30,2%. Во втором регионе доля «нормальных» дорог сократилась с 70,5 до 17%.

Cracks in the road, roadway violation

Можно предположить, что некоторые регионы занизили показатель доли дорог в нормативном состоянии, чтобы претендовать на «кусок» финансирования из федерального бюджета побольше. Ведь, чем хуже состояние сети, тем на более солидную сумму субъект РФ может рассчитывать (однако для этого нужно создать соответствующий проект).

Напомним, в рамках БКАД на приведение в порядок региональных дорог и сокращение аварийности до конца 2024 года потратят 4,1 трлн рублей. В ходе реализации проекта доля отремонтированных трасс в субъектах РФ должна увеличиться с 43% (показатель конца 2017 года) до 50,9%. В 2019 году участники получат из федерального бюджета 106 млрд рублей.

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Как сообщает «Коммерсант», в достоверности сведений от регионов сомневается глава Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин. Он отметил, что предыдущий ремонтный сезон завершился осенью, а новый только-только начался, так что вряд ли за несколько месяцев состояние региональных трасс могло настолько ухудшиться. Если же недавний ремонт «исчез» вместе со снегом, то это вызовет новые вопросы у проверяющих. По словам Михаила Блинкина, ремонт должен «держаться как минимум год».

Он отметил, что проблема со «скачущей» долей нормативных трасс может быть вызвана как технической неграмотностью в работе со статистикой, так и тем, что регионы решили в этом году включить в состав региональной сети, например, дороги сельхозназначения.

equipment repair on the road

По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александра Васильева, сведения от регионов не были достоверными ещё на этапе формирования национального проекта в 2017 году. Дело в том, что у субъектов РФ нет денег на проведение диагностики по обследованию сети. Сейчас её может использовать только Росавтодор для исследования федеральных дорог. А для региональных трасс Минтрансу следовало разработать некий упрощённый вариант, однако ведомство этого не сделало. Так что объективность поданных субъектами РФ данных под большим вопросом.

Ранее стало известно о том, что в России уже стартовал новый сезон дорожных работ: в рамках БКАД начались работы в Волгоградской, Воронежской, Калининградской областях, Красноярском крае, республиках Ингушетия, Чечня и Чувашия. Всего в текущем году планируется отремонтировать 6,4 тыс. км трасс в регионах и 9 тыс. км дорог городских агломераций.

Авто и общество В России Закон дорожные работы региональные дороги ремонт дорог российские дороги
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