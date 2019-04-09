В России уже стартовал новый сезон дорожных работ

Росавтодор отчитался о начале ремонта дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Весна в России – это время, когда вместе со снегом нередко «тают» и дороги: речь о новых и «расползшихся» старых ямах. Поэтому именно в этот момент в стране, как правило, стартуют и дорожные работы. По данным Росавтодора, они уже начались в 7 субъектах РФ: в Волгоградской, Воронежской, Калининградской областях, Красноярском крае, республиках Ингушетия, Чечня и Чувашия.

Напомним, ремонт региональной сети ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Он предполагает, что на развитие трасс в субъектах РФ до 2024 года выделят 4,7 трлн рублей. Также эти средства пойдут на меры по снижению аварийности. При этом для каждого региона разработан отдельный план по приведению дорог в нормативное состояние.

Всего в 2019 году на региональные дороги из федерального бюджета выделили более 106 млрд рублей. Они пойдут на ремонт 6,4 тыс. км трасс в регионах и 9 тыс. км дорог городских агломераций. На сегодняшний день 83 субъекта РФ уже заключили так называемые «денежные» соглашения с Росавтодором о предоставлении им средств (межбюджетных трансфертов).

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При этом в республиках Бурятия и Коми, Удмуртской республике, а также Новосибирской, Самарской, Смоленской, Свердловской, Пензенской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Калужской областях, Алтайском, Пермском и Краснодарском краях заключено 100% соглашений с муниципалитетами.

Для того, чтобы претендовать на средства из федеральной казны, регионы создавали свои проекты (с перспективой на 6 лет). В итоге было согласованы работы по более чем 6 тыс. объектов. Большая часть уже включена в план-график торгов. Конкурсы объявлены Белгородской, Пензенской, Омской, Орловской, Челябинской, Свердловской и Тамбовской областях, Краснодарском и Камчатском краях, а также республиках Дагестан, Ингушетия, Тыва и Чечня.

Главная задача властей регионов – не затягивать с оформлением всех необходимых документов: оперативно объявлять торги, находить подрядчиков и осваивать средства в срок. Иначе водителям достанутся только пустые обещания и плохие дороги. Напомним, в прошлом году не все регионы сумели вовремя распорядиться деньгами, полученными от государства на развитие дорожной сети.

О проблеме, связанной с «невостребованными миллиардами», Kolesa.ru сообщал ещё в октябре прошлого года. Тогда аудиторы Счётной палаты провели проверку и пожаловались на регионы в Минтранс и Генпрокуратуру. После этого они выразили опасение, что теперь субъекты начнут проводить работы в авральном режиме: то есть без соблюдения технологий и в неподходящих погодных условиях.