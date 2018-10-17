Вложения в дороги в 2019 году увеличат в 4 раза, несмотря на то, что деньги не осваиваются в срок

Вложения в дороги в 2019 году увеличат в 4 раза, несмотря на то, что деньги не осваиваются в срок

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Основной сезон для проведения ремонтных и строительных дорожных работ, по сути, завершён, однако регионы успели освоить всего 52% от выделенной суммы.

На улучшение дорожной сети в РФ в текущем году из федерального бюджета направили 89 млрд. рублей. На долю освоенных во время основного ремонтно-строительного сезона средств пришлось чуть более половины (52% на 1 октября 2018 года). Но, несмотря на это, в следующем году сумму планируют увеличить примерно до 350 млрд. рублей.

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О том, что в текущем году сумма межбюджетных трансфертов, направленных на поддержку регионов, составила 89 млрд. рублей, рассказал замглавы Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Дмитрий Прончатов. Нынешний показатель освоения средств – 52% – оказался немногим выше аналогичного показателя 2017 года.

В ведомстве пояснили, что властям субъектов РФ нужно заранее начинать разрабатывать проектно-сметную документацию и раньше выходить на торги. Тогда они, возможно, смогут успевать осваивать выделенные деньги в нужный срок. О регионах-аутсайдерах (по правительственному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги») Kolesa.ru сообщал ранее.

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В следующем году процент освоения выделенных на дороги средств может сократиться в разы. По словам Дмитрия Прончатова, в 2019-ом из федерального бюджета выделят в 4 раза больше средств, то есть свыше 350 млрд. рублей. Средства рассчитаны на реализацию более масштабных проектов, в которым, немаловероятно, многие регионы окажутся попросту не готовы.

Увеличенная сумма рассчитана также на те российские регионы, которые ранее не участвовали в программе. Если учесть, что они не имеют нужного опыта, то можно предположить, что это ещё заметнее сократит долю вовремя освоенных средств в следующем году.

Construction and repair of roads and highways

Несмотря на всё это, стоит отметить, что само по себе увеличение суммы средств на улучшение дорог в стране и включение в программу новых регионов – положительный факт. В случае, если власти регионов РФ уже сейчас начнут готовиться к следующему дорожному строительно-ремонтному сезону, есть шанс, что деньги не останутся «мёртвым грузом» лежать на счетах.

В Росавтодоре напомнили о том, что регионы с начала 2019 года смогут также пополнять свои дорожные фонды за счёт штрафов за нарушения ПДД. Ранее Минтранс поделился своим мнением о том, на что субъектам РФ нужно тратить деньги дорожных фондов: почти всю сумму (90%) они предлагают направлять на установку новых светофоров, дорожных знаков, ограждений, искусственного освещения, а также комплексов фото- и видеофиксации.

 

Теги: В России , Закон , дороги , ремонт дорог , российские дороги , строительство дорог
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