Юбилейный фестиваль Bimmerdays собрал самые крутые BMW страны

В этом году фестиваль BMW отметил свой 10-летний юбилей и собрал лучшие проекты, связанные с брендом, – от раритетных до современных. Предлагаем вам взглянуть на десятку лучших, а также тех, кто не добрался до топа, но заслужил внимание.

Автомобильные фестивали – это беспроигрышный вариант тематической тусовки, который нравится всем. И то, что Rolf Bimmerdays в этом году отметил 10 лет – еще одно тому доказательство.

Первый фестиваль BMW прошел в 2013-м году. Все начиналось с трехсот участников, а в 2022-м собралось уже более восьмисот. И это при том, что количество машин было ограничено – владельцев BMW и MINI, желающих приехать в подмосковную Яхрому, оказалось много. Что неудивительно.



Во-первых, парк Яхрома – классная локация в 50 километрах от МКАД, которая позволяет почувствовать себя на природе и даже сделать барбекю.



Во-вторых, программа Bimmerdays настолько обширная, что заскучать здесь невозможно. На главной сцене и на площадке перед ней постоянно что-то происходит: соревнования по громкости выхлопа, бёрнаут-контест, выступления джамперов, триал-шоу, розыгрыши и многое другое.



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В-третьих, на фестивале традиционно разыгрывается тематический автомобиль: чтобы принять участие в розыгрыше, нужно купить специальную карточку. И, наконец, в-четвертых, жюри выбирает из всего множества автомобилей лучшие из лучших, и владельцы топ-8 получают призы и подарки.



Лучшими из лучших на Rolf Bimmerdays 2022 стали:



Alpina B11 3.5 (Е32)



Alpina B11, построенная на платформе «семерки» BMW с кузовом E32, – это гениальное перевоплощение классического BMW 7-й серии в роскошный и эксклюзивный спортивный автомобиль. С 1987 по 1993 год были выпущено около 330 машин с различными вариантами форсировки 3,5-литрового двигателя под индексом В11 3.5.

BMW 2000CS



Это спортивное купе относится к семейству Neue Klasse. Всего было выпущено около 10 000 экземпляров данной модели. Машина обладала весьма смелым и необычным дизайном.

Koenig Specials KS8



Это невероятно редкая машина: было выпущено всего 12 экземпляров BMW 850Ci Koenig Specials KS8. А на Bimmerdays приехал самый первый в мире KS8! Именно этот автомобиль красовался на автосалоне в Женеве в 1992 году, и он, соответственно, стал первым экземпляром, получившим внешний и технический тюнинг от Koenig Specials.

BMW E12



BMW E12, представленная в 1972-м году, стала ответом главному конкуренту, Мерседесу, на седан W114. «Пятерка» первого поколения – это премиальный седан и первое семейство BMW, в котором появилась M-версия.

BMW E36



BMW E36 выпускалась в 1990-2000 годах. Новая «трешка» ознаменовала окончательный отказ от «акульего» классического стиля Поля Брака и переход к новому современному дизайну от Клауса Люте. А владелец BMW E36, вошедшей на фестивале в Топ-8, решил дополнительно поработать с ее внешностью и построил стенс-проект.

BMW E3



Модель выпускалась в 1968-1977 годах и оснащалась 6-цилиндровым двигателем М30, разработанным главой спортивного отделения Алексом фон Фолкенхаузеном. Над дизайном автомобиля работала группа во главе с Вильгельмом Хофмайстером, приняв некоторые дополнения от итальянских компаний Bertone и Michelotti.

BMW E24



BMW 6-series в кузове Е24 была представлена на Женевском автосалоне в 1976-м году. Дизайн автомобиля был основан на облике концепт-кара BMW Turbo 1972-го года.

BMW M3 (E30)



Первая версия BMW M3 (E30) была выпущена в 1986 году. При сравнении спорткара BMW M3 E30 и обычной версии BMW 3-й серии можно заметить, что их пропорции очень отличаются. Спортивная модификация стала более низкой и широкой.

Вишенкой на торте в программе Bimmerdays стал розыгрыш автомобиля. Лот организаторы выбрали тоже не простой – на кону был янгтаймер BMW 5-й серии в кузове E12.



Юбилейный фестиваль удался: более 800 автомобилей участников, насыщенная программа, дрифт-такси, фуд-корт и палатки с мерчем, конкурсы и подарки. А мы предлагаем вам посмотреть еще больше фотографий, передающих атмосферу фестиваля.

