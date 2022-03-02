Один из самых ожидаемых и крупнейших проектов автомобильного рынка, ежегодная национальная премия «Автомобиль года в России», объявил о старте голосования на выбор лучшего автомобиля. Уже в 22-й раз лучшие автомобили будут определяться жителями всех регионов страны, и каждый из наших читателей может повлиять на исход голосования.

Партнерский материал​

22-й сезон Премии встретит участников новым сайтом. Теперь процесс выбора лучших автомобилей станет еще удобнее!



Если вы еще не участник проекта – самое время присоединиться к нему! Ведь количество принимающих участие в голосовании «Автомобиля года в России» поразительно – как правило, это всегда около миллиона человек. И это самое крупное потребительское голосование в России. Благодаря такому колоссальному количеству респондентов представители автомобильного мира определяют потребности населения и формируют свой продуктовый подход под запросы покупателей. Проведением исследовательской части занимается крупнейшая в мире исследовательская компания Ipsos.



Онлайн-голосование открылось 1 марта на сайте премии и продлится до конца мая. Традиционно в выборе лучших из лучших автомобилей принимают участие совершеннолетние граждане всех регионов страны. Если вам уже исполнилось 18 лет – самое время войти в автомобильную историю, отдав свой голос за любимые автомобили. Тем более что на кону – отличные призы для участников голосования. Помимо множества поощрительных призов, среди голосующих будет определен обладатель нового автомобиля бизнес-класса Kia K5 и годового запаса моторного масла Quartz от TotalEnergies.

«Премия «Автомобиль года в России» уже много лет представляет собой крупнейший исследовательский проект автомобильного рынка страны, – заявил председатель оргкомитета Премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников. – На протяжении всех лет Премия прирастала новыми классами, и не только в количественном смысле, но и в качественном. Наиболее свежая тенденция ‒ это электромобили. Для них в Премии появилась специальная номинация. Другие наши нововведения относятся к категории ключевых событий на рынке и тех личностей, которые играют важную роль в развитии автомобильного бизнеса. Благодаря широкой аудитории участвующих в голосовании Премии проект стал настоящим автомобильным движением России, полностью отражающим наше предназначение ‒ определять тенденции отрасли в рамках автомобильной сферы в нашей стране».

Церемония награждения победителей состоится 9 июня в Москве. На платформе «Мегафон ТВ» в прямом эфире каждый сможет наблюдать за процессом награждения в каждой категории, а также за определением обладателя нового седана бизнес-класса Kia K5.

Представители автомобильных брендов отмечают, что автомобильных конкурсов в России достаточно. Но ни один из них не может пока сравниться по масштабу и десятилетним традициям с конкурсом «Автомобиль года в России», который наиболее профессионально отражает состояние автомобильного рынка страны.

Впервые к проекту подключился в качестве стратегического информационного партнера ТАСС, что еще больше позволит увеличить базу голосования за лучшие автомобили, продающиеся в России.

Поддержку крупнейшему исследовательскому автомобильному проекту России оказали партнеры «Киа Россия и СНГ», технический партнер – компания TotalEnergies, стратегический информационный партнер ТАСС, генеральный информационный партнер «Наше Радио», ТВ-партнер «Авто Плюс», специальный партнер «Драйв» и «Авто 24», специальный интернет-партнер Anews, медиапартнер «5Колесо», партнер прямой трансляции «МегаФон ТВ», партнер – медиахолдинг MAER, а также Ассоциация «РОАД».