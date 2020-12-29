За проезд по большей части недавно открытых участков ЦКАД пока платить не нужно

Продолжается строительство одного из наиболее масштабных проектов госкомпании «Автодор» – платной трассы ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги). Вчера, 28 декабря, было запущено движение ещё по 170 километрам так называемого «кольца вокруг столицы». Напомним, дорога включает в себя пять пусковых комплексов, из них первые четыре участка являются платными, а за проезд по пятому платить не нужно (в отличие от остальных у него нет бесплатного дублёра).



Теперь автомобилистам для движения доступны: весь пусковой комплекс ЦКАД-4 в полном объёме (96,9 км); часть ЦКАД-1 протяжённостью 23,8 км (проходит от М-4 «Дон» до пересечения с трассой А-107 в районе М-2 «Крым» и от Калужского шоссе до пересечения ЦКАД с А-107 в районе деревни Лисинцево); семикилометровый отрезок ЦКАД 3-5 (соединяет М-10 «Россия» и М-11 «Нева»); а также ЦКАД-5 (здесь в основном проводили реконструкцию), движение запустили более чем по 41 километру этого отрезка пути.

По словам председателя правления госкомпании Вячеслава Петушенко, сейчас «ЦКАД почти замкнулся». Однако для этого ещё нужно достроить 25 км дороги. Он добавил, что если сейчас посчитать все километры, по которым уже открыто движение (с учётом ЦКАД-3, который был сдан 11 ноября, и с открытыми в этом году участками ЦКАД-5), то результат превысит 300 км. Общая протяженность ЦКАД составит 336,5 км, недостающие километры дорожники достоят в следующем году.



Все уже открытые участки ЦКАД представляют собой четырёхполосные трассы с различными искусственными сооружениями – в их числе транспортные развязки, мосты и мостовые сооружения, экодуки, а также путепроводы. Здесь установлены металлические барьерные ограждения и наружное освещение на всей протяжённости автодороги. На участках ЦКАД-1 и ЦКАД 3-5 разрешённая максимальная скорость составляет 110 км/ч, а на пусковых комплексах ЦКАД-4 и ЦКАД-5 запрещено разгоняться свыше 80 км/ч.

По прогнозам «Автодора», интенсивность движения на «кольце вокруг столицы» меньше чем через десятилетие, к 2030 году, составит примерно 26,3 тыс. – 43,5 тыс. автомобилей в сутки.



Сейчас на каждом пусковом комплексе трассы (кроме бесплатного ЦКАД-5) установлены рамки новой системы взимания платы: она называется freeflow, что переводится с английского как «свободный поток». Её преимущество в том, что водителям не нужно останавливаться при проезде ПВП, деньги за проезд будут просто списываться с личного счёта автовладельца. Отметим, на ЦКАД 3-5 установлена одна такая рамка, на ЦКАД-4 их пять, а на ЦКАД-1 на данный момент две рамки.

Как пояснили в госкомпании, по основной части новых отрезков ЦКАД пока что можно двигаться бесплатно. Режим оплаты введут уже после грядущих новогодних праздников. Отметим, это не относится к участку, который проходит между трассами М-10 «Россия» до М-11 «Нева», он был открыт в ноябре и за проезд по нему платить нужно.

