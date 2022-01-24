Засвечен серийный кроссовер Alfa Romeo Tonale, премьера в феврале

Итальянский паркетник точно будет гибридом: установку он, скорее всего, разделит с родственным Jeep Compass. Впрочем, другие модификации тоже ожидаются.

В виде концепта кроссовер Alfa Romeo Tonale показали почти три года назад. Серийную версию, сохранившую имя предвестника, ждали в 2021-м, но затем выяснилось, что модель отправили на доработку. В конце декабря прошлого года паркетник мелькнул в общем корпоративном видео марки, которым та поздравляла своих клиентов и поклонников с наступающими праздниками. Ну а теперь товарный Alfa Romeo Tonale удостоен отдельных тизеров, вдобавок объявлена дата премьеры: полностью кросс раскроется 8 февраля.

Паркетник построен на платформе Small Wide LWB, на которой также базируется, например, Jeep Compass. И это будет последняя модель Alfa Romeo, использующая «тележку» еще концерна FCA, ведь остальные новые Альфы сделают уже на платформах Stellantis, разработанных в основном силами французов.



Внешне Tonale в целом повторил одноименный концепт, разве что вместо наружных камер установили обычные зеркала, плюс у товарного SUV стандартные ручки дверей, а не утопленные (об этом мы знаем благодаря шпионским фото тестовых прототипов). По предварительным данным, длина серийного кросса составляет около 4,5 метра. Внутри же, скорее всего, оставили виртуальную «приборку», а вот тачскрин мультимедийной системы вполне могли увеличить.

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Давно известно, что кроссовер будет подзаряжаемым гибридом, но о технике сама марка еще не рассказала. Хотя начинка, вероятно, такая же, как у родственного Jeep Compass 4xe: бензиновая «турбочетверка» 1.3 и установленный на задней оси электродвигатель. Суммарная отдача топового Джипа – 240 л.с. При этом ожидаются и другие версии. К слову, тот же Compass недавно обрел гибридную модификацию без возможности зарядки от электросети.



Концепт Alfa Romeo Tonale

В Европе Tonale должен стартовать летом текущего года. Новинка окажется на ступеньку ниже кросса Alfa Romeo Stelvio. Последний в Италии, к примеру, сегодня стоит от 54 000 евро, подзаряжаемый гибрид Jeep Compass 4xe там же обойдется минимум в 46 000 евро.



Российский рынок марка Alfa Romeo давно покинула, ее возвращение не планируется.