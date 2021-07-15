В Alfa Romeo обозначили срок премьеры Tonale и подтвердили, что SUV будет подключаемым гибридом

У Alfa Romeo дела на европейском рынке идут не очень: продажи автомобилей бренда снижаются в течение последних нескольких лет. К примеру, за 2019 год марка потеряла 53,5%, а за пострадавший от последствий пандемии коронавируса 2020-ый – 34,3%. Так, старосветские дилеры за прошлый год продали всего 35 718 экземпляров, тогда как ещё в 2017-ом показатель превышал 86,8 тыс. единиц. В текущем году у итальянской марки, принадлежащей автогиганту Stellantis, пока что так и не получилось добиться положительной динамики: за первые пять месяцев европейцы купили 10 975 машин, что на девять экземпляров меньше, чем за январь-май 2020-го.



На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

Как мы отмечали ранее, линейке Alfa Romeo необходима «свежая кровь»: её роль должен выполнить кроссовер Tonale, который компания анонсировала ещё в рамках Женевского салона, прошедшего в 2019 году. Тогда был представлен концепт, по мотивам которого сейчас разрабатывается серийная версия паркетника. Предполагается, что внешность товарного итальянского SUV будет мало чем отличаться от шоу-кара, разве что у него будут традиционные боковые зеркала заднего вида и, вероятно, другая оптика.



Изначально предполагалось, что публичный дебют серийного паркетника Alfa Romeo Tonale пройдёт в сентябре текущего года, а в ноябре на старосветском рынке должны были начаться живые продажи модели. Впоследствии появилась информация о том, что премьера состоится в конце 2021-го, а до дилеров машины в этом случае могли бы добраться в начале следующего года. Теперь сроки снова «обновили»: презентация новинки намечена на первый квартал 2022-го, а старт продаж – на июнь того же года.



Ранее сообщалось, что задержка производства вызвана необходимостью доработки гибридной системы, которой оснащается Tonale: на этом настоял нынешний генеральный директор марки Жан-Филлип Импарато. Он решил, что показатели установки необходимо улучшить. Теперь глава бренда подтвердил информацию о том, что у кроссовера будет модификация подключаемого гибрида (PHEV), об этом он рассказал на встрече с поставщиками и руководством завода, расположенного в Помильяно (Италия). Сейчас здесь выпускается гибридный хэтчбек Fiat Panda, позже на конвейер встанет и серийный Tonale.



В основу нового кроссовера Alfa Romeo Tonale легла та же платформа, на которой базируется Jeep Compass (эта марка, также как и Альфа Ромео, раньше принадлежала концерну Fiat Chrysler Automobiles, сейчас же она входит в состав Stellantis). Не исключено, что гибридную установку паркетник разделит с версией Compass 4xe. Напомним, система основана на турбомоторе объёмом 1,3 литра, который работает с тандеме с электромотором на задней оси. У модели Jeep отдача составляет либо 190 л.с., либо 240 л.с. (в зависимости от версии). Ёмкость аккумулятора равна 11,4 кВт*ч, запас хода чисто на электротяге у «американца» – 49 км.

Пока даже ориентировочные цены будущей серийной новинки не названы. Предполагается, что Alfa Romeo Tonale займёт нишу кроссовера начального уровня бренда, так что, вероятно, он будет дешевле по сравнению со Stelvio. Стоимость этого паркетника на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартует с отметки 49,5 тыс. евро (эквивалентно примерно 4,35 млн рублей по текущему курсу).

