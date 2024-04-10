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Завершился третий этап чемпионата России по автокроссу

10.04.2024 86 0 0

5-7 апреля в Гуково (Ростовская область) на сложную, но любимую пилотами трассу приехало 80 спортсменов из разных регионов России. Увлекательная борьба за высокие позиции в рейтинге началась еще в пятницу, во время тренировочных заездов.

Трасса в Гуково отличается от других трасс, на которых соревнуются пилоты во время чемпионата России по автокроссу. Здесь и перепады высот, и отрезки для разгона, непростые повороты. Поэтому даже во время тренировок спортсмены уже выстраивали стратегию, по которой они будут бороться с соперниками во время финальных заездов.

В воскресенье – решающий день этапа – зрители собрались на автодроме в Гуково, чтобы лично понаблюдать за красивой гонкой.

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Одними из самых захватывающих стали заезды в классе Багги 600. После квалификации сложилась прочная тройка лидеров: Эмиль Дияров (№99, Казань), Андрей Бессмертный (№91, Верхняя Пышма), Антон Шмидт (№50, Балашиха). Но, к сожалению, Андрей Бессмертный не смог выдержать серьезной конкуренции и опустился на 4 место, уступив вторую позицию Тимофею Жаркову (№77, Москва), который стартовал с 4 позиции.

Увлекательной была борьба за третье место в классе Т1-2500. Сначала тройку лидеров замыкал Радис Хашимов (№7, Набережные Челны). Но во время финальных заездов спортсмен уступил свое лидерство ДмитриюВолодину (№53, Кораблино), опустившись на 8 позицию.

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Одновременно с чемпионатом на трассе Гуково проходило первенство России по автокроссу, в котором принимали участие молодые пилоты. И здесь серьезная борьба развернулась в классе Д3-250. После всех квалификаций лидерами были Лев Губа (№17, Тольятти), Захар Марченко (№33, Москва) и Николай Ненюхин (№11, Верхняя Пышма). Но во время финальных заездов их с большим отрывом обошли пилоты, которые выстроили более грамотную систему борьбы. Первым стал Захар Марченко, на второе место поднялся Максим Дорохов (№12, Воронеж), третьей стала Александра Зверева (№44, Верхняя Пышма).

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Следующий этап чемпионата России по автокроссу пройдет в городе Актаныш 3-5 мая.

ИТОГИ

Д3-мини

  • 1 место – Лев Кочнев (№53, Верхняя Пышма)
  • 2 место – Данияр Хасаншин (№14, Набережные Челны)
  • 3 место – Лев Брагин (№71, Верхняя Пышма)

Д3-250

  • 1 место – Захар Марченко (№33, Москва)
  • 2 место – Максим Дорохов (№12, Воронеж)
  • 3 место – Александра Зверева (№44, Верхняя Пышма)

Багги 600

  • 1 место – Эмиль Дияров (№99, Казань)
  • 2 место – Тимофей Жарков (№77, Москва)
  • 3 место – Антон Шмидт (№50, Балашиха)

Д3-спринт

  • 1 место – Никита Назимов (№42, Санкт-Петербург)
  • 2 место – Азат Бадретдинов (№88, Набережные Челны)
  • 3 место – Дмитрий Душков (№17, Краснодар)

Д2Н

  • 1 место – Михаил Жужгов (№15, Пермь)
  • 2 место – Александр Осинцев (№21, Верхняя Пышма)
  • 3 место – Денис Беседа (№85, п. Белозерный)

Супер-1600

  • 1 место – Роман Говор (№25, Новокузнецк)
  • 2 место – Михаил Никулин (№9, Рязань)
  • 3 место – Сергей Лысов (№55, Тверь)

Т1-2500

  • 1 место – Михаил Коструков (№80, Новый Уренгой)
  • 2 место – Петр Дрофичев (№12, п. Калининец)
  • 3 место – Дмитрий Володин (№53, Кораблино)
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