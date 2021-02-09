Новинки ×

«Зелёный» внедорожник: Jeep дразнит тизером очередного Wrangler

09.02.2021 123 0 0

Американская марка показала видеоролик в рамках Super Bowl LV и дала возможность взглянуть на концепт электрической новинки.

 

Сейчас Jeep принадлежит автогиганту Stellantis, который недавно был образован в результате слияния концерна FCA и группы PSA. Внедорожник Jeep Wrangler выпускается с 1986 года. Актуальное, четвёртое, поколение было представлено в 2017-ом, производство автомобиля началось в ноябре того же года. После смены поколения продажи SUV в США заметно выросли: судя по данным Carsalesbase, за 2018-ый дилеры реализовали 240 032 машины (+26%), что, кстати, является рекордом за всю историю модели. По итогам 2019-го года показатель немного снизился, до 228 042 шт. (-5%), а в 2020-ом упал до 201 311 шт. (-11,7%), вероятно из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

На фото: Jeep Wrangler 4xe

Сейчас в моторной линейке Jeep Wrangler имеется пара бензиновых двигателей: 2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей 272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм), а также Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Ещё в гамме числится 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и 8АКП. Помимо этого, осенью была представлена версия Rubicon 392, которая оснащается бензиновым V8 объёмом 6,4 литра. Максимальная отдача такого мотора составляет 476 л.с. и 637 Нм, он идёт в комплекте с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Кроме того, у нынешнего Wrangler имеется электрифицированная версия, речь идёт о гибриде с приставкой 4xe к названию. У такого внедорожника два электромотора: первый работает в тандеме с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» и связан с коленвалом ремённой передачей. А второй заменяет гидротрансфоматор в 8АКП TorqueFlite. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в трансмиссию добавлены два сцепления. Первое располагается между электромотором и ДВС: оно обеспечивает режим движения на электротяге. Второе находится между электромотором и коробкой передач: оно требуется для работы автомобиля в гибридном режиме либо режиме eSave, когда приоритет отдаётся бензиновому мотору.

В скором будущем у модели появится и полностью электрическая версия. Автомобиль появился в ролике, показанном в рамках Super Bowl LV. В нём показался силуэт «зелёного» Jeep Wrangler (у электрокара будет заглушка с семью секциями на месте традиционной решётки радиатора) и изображение «в разрезе», демонстрирующее силовую установку. Презентация концепта новинки намечена на конец марта, мероприятие пройдёт в рамках Easter Jeep Safari в штате Юта (США).

Скриншот из рекламы, показанной на Super Bowl

Никакой официальной технической информации пока нет. Судя по изображению, у электрической версии несколько батарейных блоков, подключенных к электрическому двигателю, расположенному в передней части. Он посылает энергию через на вид традиционную коробку передач и раздаточную коробку. Судя по всему, этот концепт адаптирует традиционную технологию полного привода с электрическим мотором (обычно электрокары 4x4 используют несколько двигателей – либо на каждой оси, либо на каждом колесе).

Не исключено, что Jeep покажет серийный полностью электрический внедорожник Wrangler до конца текущего года. Сейчас в США в продаже имеется гибридная версия модели. Её ценник стартует с отметки 48 240 долларов, что эквивалентно примерно 3,58 млн рублей по текущему курсу.

внедорожник электромобиль новинки Jeep Jeep Wrangler

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Когда мощность – это проблема: стоит ли покупать Infiniti G IV V36 за 1,2 миллиона рублей Выбирая новый премиальный седан 10 лет назад, покупатели нечасто вспоминали об Infiniti. И действительно, «немецкая тройка» в компании с Lexus вполне закрывали запросы основной массы потреби... 383 1 0 09.02.2021
Статьи / Популярные вопросы Остановка и стоянка у пешеходного перехода: где можно, где нельзя и каков штраф за нарушение Остановка и стоянка у пешеходного перехода – одно из опасных, но весьма распространенных действий, которые совершают водители. При этом запомнить, как стоять можно, а как нельзя, очень прост... 900 0 2 08.02.2021
Статьи / Обзор Штатная блокировка, глубина брода 800 мм и 5 звёзд EuroNCAP: обзор обновлённого Isuzu D-Max для России Российский рынок автомобилей в целом чувствует себя «не очень», и в очередной раз повышается утилизационный сбор, что осложняет жизнь импортным нишевым моделям. Например, Skoda из-за этого о... 4194 1 3 08.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 181778 10 114 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 94442 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 77312 3 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings