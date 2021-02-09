«Зелёный» внедорожник: Jeep дразнит тизером очередного Wrangler

Сейчас Jeep принадлежит автогиганту Stellantis, который недавно был образован в результате слияния концерна FCA и группы PSA. Внедорожник Jeep Wrangler выпускается с 1986 года. Актуальное, четвёртое, поколение было представлено в 2017-ом, производство автомобиля началось в ноябре того же года. После смены поколения продажи SUV в США заметно выросли: судя по данным Carsalesbase, за 2018-ый дилеры реализовали 240 032 машины (+26%), что, кстати, является рекордом за всю историю модели. По итогам 2019-го года показатель немного снизился, до 228 042 шт. (-5%), а в 2020-ом упал до 201 311 шт. (-11,7%), вероятно из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.



На фото: Jeep Wrangler 4xe

Сейчас в моторной линейке Jeep Wrangler имеется пара бензиновых двигателей: 2,0-литровая «турбочетвёрка» I4 с отдачей 272 л.с. (крутящий момент – 400 Нм), а также Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (352 Нм). Ещё в гамме числится 264-сильный 3,0-литровый турбодизель V6 (599 Нм). В пару к ним предлагаются шестискоростная «механика» и 8АКП. Помимо этого, осенью была представлена версия Rubicon 392, которая оснащается бензиновым V8 объёмом 6,4 литра. Максимальная отдача такого мотора составляет 476 л.с. и 637 Нм, он идёт в комплекте с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом».



Кроме того, у нынешнего Wrangler имеется электрифицированная версия, речь идёт о гибриде с приставкой 4xe к названию. У такого внедорожника два электромотора: первый работает в тандеме с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» и связан с коленвалом ремённой передачей. А второй заменяет гидротрансфоматор в 8АКП TorqueFlite. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в трансмиссию добавлены два сцепления. Первое располагается между электромотором и ДВС: оно обеспечивает режим движения на электротяге. Второе находится между электромотором и коробкой передач: оно требуется для работы автомобиля в гибридном режиме либо режиме eSave, когда приоритет отдаётся бензиновому мотору.



В скором будущем у модели появится и полностью электрическая версия. Автомобиль появился в ролике, показанном в рамках Super Bowl LV. В нём показался силуэт «зелёного» Jeep Wrangler (у электрокара будет заглушка с семью секциями на месте традиционной решётки радиатора) и изображение «в разрезе», демонстрирующее силовую установку. Презентация концепта новинки намечена на конец марта, мероприятие пройдёт в рамках Easter Jeep Safari в штате Юта (США).



Скриншот из рекламы, показанной на Super Bowl

Никакой официальной технической информации пока нет. Судя по изображению, у электрической версии несколько батарейных блоков, подключенных к электрическому двигателю, расположенному в передней части. Он посылает энергию через на вид традиционную коробку передач и раздаточную коробку. Судя по всему, этот концепт адаптирует традиционную технологию полного привода с электрическим мотором (обычно электрокары 4x4 используют несколько двигателей – либо на каждой оси, либо на каждом колесе).

Не исключено, что Jeep покажет серийный полностью электрический внедорожник Wrangler до конца текущего года. Сейчас в США в продаже имеется гибридная версия модели. Её ценник стартует с отметки 48 240 долларов, что эквивалентно примерно 3,58 млн рублей по текущему курсу.