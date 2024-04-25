«Золото Кагана – 2024». Третий день гонки: 450 километров в рваном ритме

В третий гоночный день 22 апреля предстояли быстрые степные пыльные калмыцкие дорожки – два круга по 225 километров. За ночь механики команды обслужили все автомобили, и уже в 7 утра экипажи ГАЗ Рейд Спорт снова в полном составе выехали из бивуака в сторону зоны старта. Руководитель гонки Александр Грачев обещал высокие скорости и большое количество прямиков и не обманул: средняя скорость и правда была выше, да и трассы – ближе к раллийным. Но все же нагрузка серьезная – технические проблемы буквально косили участников гонки. Анастасия Нифонтова учла ошибки прошлого дня и сегодня идеально проехала оба круга, финишировав на СУ3 четвертой и шестой на СУ4. Понятно, что о борьбе за подиум речь уже не идет, но экипаж, несмотря на неудачи второго дня гонки, бодро и уверено мчит к финишу.

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В зачете Рейд Спорт основной претендент на 1 место – экипаж Алексея Кузнецова – сегодня выбыл из борьбы: два пойманных на полном ходу рва повредили оба передних амортизатора на автомобиле волгоградского экипажа Алексея Кузнецова и Бориса Боровкова. Вынуждены прекратить борьбу из-за различных технических проблем и еще три участника: экипаж из Коломны Богдана Вавренюка, экипаж S&A Racing Андрея Сушенцова и экипаж ГАЗ Рейд Спорт Александра Семенова. Еще один экипаж команды ГАЗ Рейд Спорт – Алексея Игнатова и Евгения Павлова, несмотря на незначительные технические сложности, смог отыграть часть времени. Основных претендентов на места осталось трое: Константин Иванов/Александр Горьков, Михаил Расторгуев/Петр Пономарев и, конечно, Алексей Игнатов/Евгений Павлов.

В грузовом зачете Михаил Шкляев/Александр Шелудько и Александр Филякин с Александром Лагутой мужественно сражаются в окружении легендарных КАМАЗов и Уралов. Вчера белорусский экипаж на МАЗе из-за поломки лонжеронов рамы сошел с дистанции. Но Сергей Вязович не привык легко сдаваться, и команда все еще не оставляет попыток выйти на старт финального дня. Сегодня экипажи бодро промчали первый круг, и у Шкляева получилось оформить финиш на четвертом месте после СУ3, а вот на втором круге не выдержала полуось. Ремонт в степи. Время потеряли, но к финишу добрались самостоятельно.

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В любительских соревнований «ТРЕК RACE» на стандартных Соболях 4х4 участвуют управляющий директор завода ГАЗ Андрей Софонов и руководитель пресс-службы завода Николай Марков. Для любительского зачета организаторы гонки сократили маршрут, и необходимо было проехать один круг в 225 километров. Экипаж Софонова успешно завершил день. Но в финальном этапе участвовать не получится – дела зовут, нужно ехать в командировку. Николай Марков продолжает борьбу.

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Вечером третьего гоночного дня бивуак гонки посетили школьники Астрахани. Огромный интерес вызвали спортивные автомобили горьковского автозавода, о которых рассказали спортивный директор команды ГАЗ Рейд Спорт Вячеслав Субботин и действующий чемпион России Алексей Игнатов.

23 апреля финальный четвертый день, 250 километров и три знаменитых бархана Большой Брат, Африка и Краснопесчаный. Участок будет повторять частично воскресный спецучасток, но развернутый в обратную сторону. Кто же заберет Золото Кагана и получится ли у команды подняться на подиум, узнаем скоро!

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Сегодня был спецучасток, когда надо было нажать «тапку в пол» и гнать. Не скажу, что я люблю такие спецучастки, и одного круга мне бы вполне хватило для разнообразия. На первом круге трасса была жестковатой, потом, когда по ней проехали КАМАЗы и остальные, жесткость убрали, стало получше. И, по ощущениям, мы поехали побыстрее. Первый круг не могла поймать темп, было тяжко, в том числе и морально из-за наших вчерашних приключений, а потом вкатилась, и дела пошли хорошо. Машина чувствует себя отлично. У нас в этом году иногда вылезают поломки. С вариатором, например, абсолютно неожиданные: ребята поставили новый вариатор, и непонятно – то ли брак детали, то ли еще что-то… Сейчас уже это не выяснить. Такое ощущение, что меня сглазили (смеется), потому что такие поломки объяснить невозможно. Почему-то железки на тренировках выдерживают, а в самый ответственный момент выходят из строя. Что касается трассы, то хотелось бы какого-то микса: сочетание скоростных участков с пилотажными рулежными, а пока получаются какие-то крайности – день только скоростных, день пилотажных участков. Посмотрим, что будет завтра. Я больше люблю песчаные раскатистые дорожки, возможно с кочками-канавами, но не такие «затычные» и рваные, как сегодня. Скажем так, классические астраханские дороги. Анастасия Нифонтова, пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Сегодня было повеселее, чем вчера, дорожки попрямее и поровнее. Было не очень жарко. В целом, все хорошо. Первый круг проехали быстрее, чем сами от себя ожидали. На втором круге у нас опять были технические проблемы: заднюю ступицу нужно было поменять, потеряли 20 минут. Но мы довольны результатом. Еще завтра песок, и будет над чем поработать. Мы не смогли сегодня отыграть столько времени, сколько планировали, оставили еще на завтра. Алексей Игнатов, пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Сегодня был интересный день, сложно не было, но было пару мест, которые неоднозначно читались. Давно не давали этот кусок маршрута, с тех пор, как я сам еще в руле ездил, где-то с 2012 года. Тогда тоже у нас ступица отвалилась. Евгений Павлов, штурман Алексея Игнатова, команда ГАЗ Рейд Спорт​

Скоростной участок новый, мы его проходили два раза, и он мне понравился. Сочетание быстрых дорожек с песком, убойными дорогами. Настоящая Астрахань. Первый круг прошли отлично, на втором поломали полуось. Времени потеряли много: обломок оси оказался внутри моста, и пришлось редуктор снимать. Штрафов нахватали, но в финальный день снова выходим на трассу. Михаил Шкляев, пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Мы вместе с пилотом другого экипажа, управляющим директором Горьковского автозавода Андреем Софоновым, принимаем участие в этой сложной гонке с целью потренироваться и немного «вкатиться» перед более серьезными стартами. Заодно обучаем в бою нового молодого штурмана команды Александра Капустина – для него сегодняшняя гонка дебютная. Мы планируем принимать участие в зачете Т2 в сезоне чемпионата России по ралли-рейдам на новой перспективной машине Соболь NN 4x4, и сейчас у нас, можно сказать, тренировочный выезд. Хотим вкатиться, понять «кухню», поработать со штурманами, чтобы не быть статистами в более серьезных зачетных группах. Поэтому сейчас выступаем на хорошо известных серийных Соболях 4х4 в ралли третьей категории. Параллельно будем готовить под следующий сезон новые автомобили. Андрей Софонов смог прилететь в Астрахань всего на два дня в перерывах между рабочими командировками, и принять участие во всех четырех этапах гонки в этот раз не имел возможности. Что касается спецучастка: он был очень рулежный, шли очень динамично, обгоняли наших коллег. Все очень понравилось. Мы получили со штурманом удовольствие и ждем следующий день. Николай Марков, руководитель пресс-службы Горьковского автозавода и пилот ГАЗ Рейд Спорт в зачете «ТРЕК RACE»​

Партнёрский материал