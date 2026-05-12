JAC N120 – уже хорошо известный на российском рынке грузовичок. Модель продается с 2014 года, в 2023 году она пережила рестайлинг. Долгие годы этот автомобиль является одним из самых популярных в сегменте среднетоннажной техники, а в прошлом и позапрошлом занимал в рейтинге продаж среди иностранных брендов верхнюю строчку. Что в нем интересного и чем он так привлекает российских коммерсантов?

JAC был чуть ли ни первым китайским брендом, который официально выступил на российском рынке с линейкой комтранса и уж абсолютно точно стал первым, после появления которого о коммерческом транспорте из Поднебесной заговорили всерьез. По тамошним меркам этот производитель не самый крупный, но довольно амбициозный.

В России JAC N120 оказался очень востребованным автомобилем. Почти 10 лет он вел тяжелую конкурентную борьбу с более популярными в России марками, пока в 2023 году не пережил рестайлинг и не утвердился окончательно на освободившемся от недругов пространстве.

В ходе проведенного обновления модель получила много принципиальных изменений, причем не только внешних, но и в плане техники. Вот с нее, пожалуй, и начнем знакомство.

Много нового и патриархальная классика

В результате рестайлинга вместо 3,8-литрового дизельного двигателя Cummins ISF3.8S5168 на «сто двадцатый» начали ставить более объемный, мощный и современный Cummins ACPL В4.5EV210. Максимальная мощность дизеля достигает 206 л.с., а пиковый крутящий момент – 740 Нм. Давление впрыска – 1800 бар. В линейке среднетоннажной техники это наибольшие показатели. За исключением, естественно, КАМАЗ 4308-69 (G5) – машины довольно специфической для 12-тонного сегмента и потому не вполне репрезентативной.

Кроме того, про этот мотор говорят, что он более надежный, чем его 3,8-литровый предшественник, и лишен многих болячек, которыми тот грешил. Верность этой гипотезы подтвердит или опровергнет практика, но по утверждению дистрибьютора ресурс агрегата составляет 500 тысяч километров. И что особенно радует владельцев машин с этими моторами – в них отсутствует EGR.

Двигатели производятся на сравнительно молодом заводе Anhui Cummins Power (ACPL), основанном в 2018 году. Это совместное предприятие JAC Motors и Cummins, и за первые пять лет своего существования на нем выпустили свыше 300 тысяч моторов.

В паре с этим дизелем работает либо 6-ступенчатая механическая коробка, либо 8-ступенчатый робот F8JZ95CM (им и был оснащен протестированный автомобиль) от компании Fast Gear. Как работает эта связка, расскажем чуть ниже, а пока осмотрим машину снаружи.

Внешне автомобиль стал выглядеть гораздо ярче. Он обзавелся модными светодиодными дневными ходовыми огнями, зеркалами с подогревом (за исключением бордюрных), энергопоглощающим передним бампером, а главное – более стильным и современным дизайном кабины (в стандарте – только полуторная со спальным местом). В ней сохранилась угловатость, однако выглядеть она стала гораздо живее.

При этом передняя маска кабины изготовлена из пластика. Это способствует не только снижению веса автомобиля, но и делает невозможной ее коррозию. Пластик довольно прочный и вместе с тем достаточно мягкий, способный противостоять летящим с дороги камушкам. Повреждения, конечно, возможны, но только от очень крупных инородных объектов. Ну а возникновение очагов коррозии из-за пескоструя устранено полностью – ржаветь (в привычном понимании) пластмасса не может.

Топливный бак емкостью 210 л и ресиверы системы подготовки воздуха выполнены из алюминия.

Автомобиль предлагается в трех длинах колесной базы: 3845 мм, 4700 мм и 5300 мм. Габаритные размеры составляют соответственно 7072/8287/8890×2345×2425 мм, грузоподъемность – 8030 кг, 7950 кг и 7900 кг с максимально допустимой нагрузкой на переднюю ось 4200 кг, на заднюю – 8200-8700 кг. А максимально допустимая полная масса автомобилей – «доплатоновские» 11 980 кг.

Опционально предусмотрен жидкостный предпусковой подогреватель Webasto. В стандартном исполнении есть влагоотделитель и топливный фильтр с подогревом, отопитель салона повышенной производительности, закрытый аккумуляторный ящик, морозоустойчивые резиновые детали. Стоит сказать, что очень удачно сделано отключение «массы». Не как обычно – рядом с аккумулятором, в подверженной загрязнениям зоне, а достаточно высоко с водительской стороны. Не нужно обходить машину и нагибаться – просто подошел к двери, переключил и поехал. Вроде пустячок, но как же это удобно!

А вот блок предохранителей размещен весьма опасно. Во-первых, он открыт всем природным напастям, и хотя дистрибьютор уверяет, что бокс надежно изолирован, все-таки определенные переживания по его поводу не могут не возникнуть. Во-вторых, с виду он напоминает ступеньку, на которую неосмотрительный или запамятовавший водитель может случайно наступить, пытаясь, например, расчехлить штору. Естественно, человеческого веса он не выдержит. Поэтому с этим блоком стоит быть особенно аккуратным.

Из опциональных адаптаций для России стоит отметить нижнюю защиту двигателя, а также нагревательные элементы масляного картера и теплообменника двигателя.

Сборка автомобиля полностью зарубежная: к нам приезжает готовое шасси, здесь на него устанавливают надстройки. Таким образом, клиент может приобрести только полнокомплектный автомобиль в необходимом ему исполнении: борт-штора, изотерма и так далее. Отдельно пустое шасси не продается.

Интерьер сохранил патриархальные черты. Он вроде и изменился, но мотивы остались прежними: классические однодиновые ниши для магнитолы и прочих устройств, жестковатый, но не дубовый и вполне утилитарный серый пластик, кнопочные модули с преобладающими заглушками. Заняв место на подрессоренном водительском кресле, автоматически подстраивающемся под массу человека, сразу получаешь представление обо всех доступных органах управления. И в принципе стоит признать, что организация рабочего пространства удобная.

Тут нет вездесущих тачскринов с невообразимыми диагоналями, наоборот, все вокруг аналоговое и ламповое. То есть, в отличие от многих китайских автомобилей, JAC N120 не фонтанирует роскошью оснащения.

Хотя не стоит думать, что интерьер свидетельствует о каком-то устаревании модели. В Китае, например, эти машины нафаршированы передовыми технологиями щедрее самых мясистых голубцов: у них предусмотрены и те самые тачскрины, и электронные ассистенты, включающие систему слежения за полосой, адаптивный круиз-контроль и прочие электронные помощники. О том, что они существуют в природе и продаются на более богатых рынках, говорят и соответствующая разметка на лобовом стекле, и заглушенный «носик» для камеры. Просто в России для поддержания стоимости на приемлемом уровне от подобной роскоши решено было отказаться.

Но покупатель не получает «голый барабан». Ему доступен набор, позволяющий работать достаточно комфортно. Есть тут и антиблокировочная система (куда сейчас без нее) с системой курсовой устойчивости, и антипробуксовочная, и горный тормоз. Кстати, последний в этом сегменте – большая редкость и есть только у ограниченного числа моделей.

По количеству всевозможных мест хранения кабина JAC N120 явно не чемпион, однако недостатка в них пользователь вряд ли ощутит. Перед водителем и пассажиром на потолке размещается две вместительные полочки. На откидной спинке посередине – столик. За креслами – по-китайски компактное спальное место. Нормально выспаться на нем не получится, но отдохнуть во время погрузочно-разгрузочных работ – легко. Есть и традиционное для китайской техники окно в задней стенке, под которым расположены четыре крючка. Для чего они предназначены, сложно сказать, скорее всего, для сетки как дополнительного места хранения. Ее можно протянуть и вверх к крючку на потолке над спальником. Хотя его, по всей видимости, позиционируют как небольшую вешалку.

По обеим сторонам спальника – форточки с режимом проветривания. В дверях – пепельницы. У нас они вряд ли будут использоваться по прямому назначению, но как загашник для мелочевки всегда сгодятся.

На центральной консоли в самом ее начале – небольшой боксик. Есть один подстаканник и несколько емкостей, одну из которых можно использовать и как второй подстаканник. Правда, в ней установлены разъемы USB, поэтому с жидкостями надо быть аккуратным.

У водительского кресла имеется подлокотник, а полочка на дверной карте может быть использована как опора для левой руки. Она немного скошена вниз и потому особенно удобна.

На рулевом колесе на левой спице – управление круиз-контролем и меню на приборной панели. Последняя совмещает аналоговые приборы (спидометр и тахометр) и цифровой экран. На нем можно посмотреть не только среднюю скорость и мгновенный расход топлива, но и ошибки в памяти. И если на панели загорелась аварийная сигнализация, можно узнать, чем вызвано предупреждение, а заодно и выяснить номер появившейся в памяти ошибки. Причем они вываливаются не все скопом, а распределены между модулями, в которых они могут появиться: ABS, ECU (блок управления двигателем), TCU (блок управления трансмиссией) и даже DCU (блок управления дозированием AdBlue – все машины пятого экологического класса).

Задумчивая шайба и динамичный дизель

Прежде чем тронуться, придется приноровиться к шайбе селектора роботизированной коробки передач. Этот элемент сильно выделяется на общем спокойном фоне своей вопиюще экстравагантной суперсовременностью. И работает он также: чтобы переключить трансмиссию из ручного управления в автоматический, надо нажать на шайбу сверху, а выбор между режимами осуществляется вращением. Помимо этого рядом еще есть кнопки L (пониженный ряд) и Mode (предустановленные настройки).

Переход из режима в режим – из N в D или R либо наоборот – происходит не сразу, а с небольшой задержкой на несколько мгновений. Поэтому водителю потребуются выдержка и внимание – в ожидании отклика не стоит суетиться и усердно вращать шайбу. Быстрее от этого передачи не переключаются. Вы только потеряете еще больше времени, поскольку все отданные команды будут методично отрабатываться, пока в конечном итоге алгоритм не придет к изначально требующейся и машина не двинется с места. Так что тренируйте волю, привыкайте и никуда не спешите.

На ходу сразу ощущаются преимущества нового более мощного двигателя: разгоняется с ним автомобиль легче. Для городского потока, в котором этой машине предстоит преимущественно обитать, это очень важно. Грузовик лихо взбирается на горки даже на высокой передаче, имеет хороший запас для ускорения и с роботом ладит вполне гармонично. Без пинков, без задержек и ударов – немного поддал газу и тут же получил ответную реакцию.

Только не забывайте, что в JAC N120 нет камер заднего вида, которых очень не хватает при перемещении и маневрировании на ограниченных площадях. Особенно – на длиннобазной модификации. При этом надо отметить, что зеркала позволяют ориентироваться в пространстве неплохо. Да и обзор хороший, поэтому рассчитать траекторию несложно. Но того, что находится точно за кормой, не видно, поэтому маневры совершаются с некоторой опаской – как бы кто под колесо не залез. Впрочем, раньше же как-то обходились без всех этих электронных чудес, а чем мы хуже своих предков?

Рессорная подвеска достаточно жесткая и имеет на задней оси стабилизатор поперечной устойчивости. Сейчас проходят сертификацию модели с пневматическими элементами на заднем мосту. Они позволяют сделать автомобиль мягче, чтобы без лишних опасений перевозить бьющиеся и хрупкие грузы. На ней же будет и однозонный климат-контроль, а пока доступен только кондиционер.

Ну а доставшаяся нам для теста модификация оказалась довольно прыгучей. Отчасти повышенную прыгучесть можно списать на то, что машина у нас была незагруженной. Проезд лежачих полицейских, изготовленных преимущественно негуманно путем насыпания как можно большего количества асфальта, происходит под веселую раскачку, хорошо ощущаемую даже на подрессоренном водительском кресле. Поэтому скорость лучше предварительно сбрасывать до минимума перед любыми неровностями. Но в городе, особенно в лабиринтах узких улиц, лучше иметь все-таки такую жесткую подвеску.

О больном

Ситуация с ценами на рынке сейчас очень сложная. Идет беспощадная война, в которой все средства хороши: ожесточенный демпинг, повальные распродажи за бесценок и колоссальные объемы подарков «в комплекте». Это вполне закономерно, учитывая, что на складах еще остаются машины 2022-2023 годов выпуска, а больше всего продают машины, выпущенные в 2024 году. Плюсуйте сюда в очередной раз сорвавший банк «утиль», чудовищный обвал прошлогодних продаж и вечный затык с поставками импортозамещенных, но почему-то приезжающих из Китая автокомпонентов, и вы поймете, что добросовестно строить бизнес в текущей ситуации практически невозможно.

Хотя если сильно не заморачиваться с перспективами приобретаемой техники, в закромах некоторых дилеров можно отыскать весьма неплохой и совсем как новый импортный двенадцатитонник за ничтожные 4-4,5 миллиона рублей. Но стоимость свежих машин будет лежать в районе шести миллионов, и это касается и героя нашего сегодняшнего повествования JAC N120, и его главных конкурентов в этом сегменте – Dongfeng C120 и Foton S120.

Еще есть, конечно же, продукция российских автозаводов, но она как минимум на 500-700 тысяч рублей дешевле. А вот с братьями-«китайцами» JAC N120 спорит ожесточенно и даже имеет все шансы лидировать. У него и более мощный двигатель, и наличие горного тормоза уже в базе, и опционально предусмотренная роботизированная коробка. В свою очередь Dongfeng C120 и Foton S120 могут предложить клиентам определенные бонусы в виде, например, более широких линеек модификаций или увеличенных гарантийных сроков. Но у JAC козыри явно сильнее. Правда, сейчас решают не столько они, сколько гибкость продавца и компромисс возможностей покупателя с его же потребностями. Вот они-то в итоге и покажут, кто сильнее на минном поле среднетоннажной конкуренции.