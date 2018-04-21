Делать своё дело несмотря ни на что – черта истинных профессионалов. У боссов кризис? Ну а кому сейчас легко. Пока не закрыли – значит, работаем. Платформа не самая продвинутая? Так покажем, что это всего лишь заготовка. Нет денег на новую модель? Отшлифуем то, что есть, идей полно. Пример упорства и профессионализма по-шведски – Saab 9-3 SportCombi.

Снаружи

Универсалы для Saab – не новость. Но раньше это была история в первую очередь про практичность в рамках бизнес-класса. Ведь 9-3 первого поколения, равно как и предшественник, наоборот, удовлетворял грузопассажирские запросы клиентов исключительно в виде пятидверного хэтчбека. Но мир изменился. Оказалось, что обеспеченные европейцы жить не могут (или думают, что не могут) без активного отдыха, который предполагает регулярную транспортировку всякой спортивной всячины, и традиционный пенсионерский чемодан для этого подходит мало.

SportCombi не выглядит седаном с рюкзаком на плечах – явно не поделка на скорую руку. Обязательные в данном классе покатая крыша и динамичная подоконная линия не просто отлично вписались в эстетику 9-3. Универсал – самый гармоничный «сарай» из всей плеяды своих соплатформенников. Особенно в излучающем скандинавскую стать рестайлинговом облике. Даже его единокровный брат Cadillac BLS Wagon, даром что позже родился, не так атлетичен и статен. А благодаря оригинальной эстетике задних фонарей SportCombi так и хочется записать в отдельную модель.

Внутри

Мое первое личное знакомство с 9-3 произошло десять лет назад. Слоняясь по залам дилерского центра GM, я забрел в премиальный отдел, где надолго завис возле одиноко скучающего Saab. Выставочный 9-3 манил привлекательным ценником в районе 800 000 рублей и уютным, стильным салоном, из которого не хотелось выходить.

Интерьер, озаренный зеленью подсветки, по-саабовски эксплуатирующий авиационную тему, с тех пор не растерял своего скандинавского очарования. Старомодная россыпь кнопок на передней панели дружелюбней любого тачскрина. Чудной подстаканник все так же вызывает улыбку, руль с кнопками переключения передач красив и удобен, а к замку зажигания на центральном тоннеле быстро привыкаешь.

Электроприводы настроек кресла положены только водителю, что нисколько не умаляет более явных достоинств самих сидений. Низкая посадка и ярко выраженная боковая поддержка особенно в области бедер — явный намек на спорт. Огорчают лишь маркие светлые вставки, легко покрывающиеся раздражающими пятнами даже от попадания капель дождя.

Задним пассажирам Saab рад. Здесь больше воздуха, чем в соплатформенном седане, и так же просторно по всем направлениям, если гостей не больше двух. Список удобств минимально достаточен — подлокотник и подстаканники в нижней части центральной секции дивана.

Багажник не поражает объемом в цифрах – подумаешь, 416 литров. Но задняя дверь открывается под большим углом, что вкупе с низким полом здорово облегчает доступ. Сам «трюм» освобожден от посторонних выступов и имеет двойное дно, куда удобно складывать пакеты с продуктами, чтобы они не летали по багажнику. Явно нелишняя фишка, учитывая какой мотор спрятан под капотом.

В движении

Дизель? Что может быть более дико для фанатов машин с грифоном, которым нет двигателя милее рядной бензиновой турбочетверки? Звуковое сопровождение и правда не очень, дизельный стрекот назойливо проникает в салон. И все же не спешите ставить крест на шведском универсале с шильдиком 1.9 TTiD. Да, мотор имеет фиатовские корни, но в версии с двумя турбонагнетателями он был доступен только на Lancia Delta и Cadillac BLS, а значит, с чистотой породы все в порядке. К отдаче и вовсе не может быть никаких претензий — 180 л.с. и 370 Нм.

Двигатель 1.9 TTiD 180 л.с., 370 Нм

В версии с механикой было бы все 400 Нм, но шведы решили поберечь ресурс шестиступенчатого автомата. По работе коробки ничуть не заметно, что ее сильно напрягает ответственность за тягу, почти равную таковой на флагманском Turbo X. Переключения плавны и незаметны, даже если топнуть по педали газа. Сделать это настоятельно рекомендую всем и каждому. Когда еще ощутишь себя машинистом Сапсана? Ускорение мягкое, лишенное злости, но энергичное, судя по размазанному пейзажу за окном, и эффективное, если взглянуть на стрелку спидометра.

Ручной режим автомата Sentronic с переключением передач кнопками на руле, казавшийся мне баловством на обычных бензиновых 9-3, пришёлся впору накачанному ньютонами универсалу. Автомат, при всей его адекватности, если практиковать действительно активный пилотаж, начинает иногда путаться в передачах. Saab, же несмотря на самый острый руль в семействе грифонов, с одной стороны, на откровенное хулиганство не провоцирует. С другой, благодаря независимой подвеске с пассивной системой доворота задних колес ReAxs, под сброс газа SportCombi сначала подруливает кормой, а затем уходит в эффектный, но понятный и легко контролируемый занос. Хитрая задняя подвеска к тому же не только повышает управляемость, но и помогает при торможении, немного изменяя градус схождения колёс. Найти с универсалом общий язык оказалось очень просто.

С ролью семейного извозчика SportCombi справляется легко. С таким равнодушием к колее и почти идеальной стабильностью на прямой загородные вояжи хотя бы раз в неделю строго обязательны. В городе заниженная спортивная подвеска порадовала умеренной жесткостью — справедливая плата за образцовую управляемость. Большинство неровностей ей по плечу, а большего и не требуется.

Saab 9-3 SportCombi

Заявленный расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 10 5-6 8-9

Поводы для критики тоже имеются. Несмотря на отличную аэродинамику (коэффициент Cx составляет 0,33), шумоизоляция не дотягивает до премиальных стандартов. Пластик салона скрипит при каждом удобном случае. Конкуренты вроде Volvo или Alfa Romeo, как водится, тоже не без греха, зато не замечены в постыдных связях с Opel Vectra. Впрочем, о покойниках либо хорошо, либо никак. По-крупному претензия к Saab 9-3 SportCombi только одна: «На кого ты нас покинул?».

История покупки

Михаил — настоящий саабер. У него было два 9000 и один 9-5. Неудивительно, что когда в 2013 году появилась нужда во втором авто в семью, судьба опять вывела его на Saab. Экземпляр был и вправду интересный — рестайлинговый универсал 9-3 с мощным дизелем 1,9. Что такое Saab на тяжелом топливе, Михаил представлял слабо, но любопытство разбирало. К тому же состояние автомобиля, пригнанного из Швеции первым и единственным в России хозяином, несмотря на пробег в 200 000 км было более чем удовлетворительным. Незадолго до продажи универсал пережил замену ремня ГРМ и получил новую оригинальную спортивную подвеску. Михаилу SportCombi обошёлся в 550 000 рублей.

Ремонт

Несколько месяцев все обходилось без происшествий. Безмятежный полет прервало ДТП, в котором пострадало одно из передних крыльев. Но не успели его заменить, как ещё одна авария приговорила уже оба крыла и бампер в придачу. Несмотря на то, что модель снята с производства, а бренд Saab «ни жив, ни мертв», Михаил без труда нашел кузовные детали, имевшиеся у продавца в наличии. Каждое крыло обошлось в 12 000 рублей, бампер от последней рестайлинговой версии – в 24 000 рублей. Повезло, что алюминиевый капот остался целым. Он поставляется на заказ, а цена колеблется в районе 50 000 рублей.

В один не очень прекрасный день Saab настойчиво попросил долить антифриз. Виной всему была трещина в охладителе системы EGR. Цена оригинала с маркировкой Saab – 22 000 рублей. На англоязычных форумах Михаил нашел информацию о том, что с небольшой доработкой можно использовать деталь от Opel с мотором 2,0 CDTi. Цена вопроса снизилась до 2 500 рублей.

Прошлой зимой доставил проблем штатный предпусковой подогреватель. В процессе поиска мастерской для ремонта оказалось, что специализированные сервисы не хотят браться за ремонт заводского допоборудования, поскольку слабо представляют, что это за конструкция, и не хотят иметь с ней дело. Считав ошибки обычным сканером, Михаил самостоятельно разобрал подогреватель и заменил изношенные прокладки.

Доставшаяся новой подвеска потребовала внимания лишь для замены стоек и втулок стабилизатора. В этом году пришлось заменить генератор (12 000 рублей за новый оригинал) вместе с ремнем и роликами и обновить продержавшийся около семи лет аккумулятор.

Эксплуатация

Пробег SportCombi уже перевалил за 300 000 км. Универсал до сих пор радует хозяина управляемостью в сочетании с малым расходом топлива. Доступность и наличие опелевских запчастей делает обслуживание 9-3 необременительным. Специфические, чисто саабовские детали – например, детали салона – есть в наличии у некоторых местных поставщиков. В исключительных случаях можно обратиться к услугам разборок либо сделать заказ в Швеции. Где ремонтировать Saab — тоже не проблема. В Санкт-Петербурге есть как минимум три специализированных сервиса, но и обычные мультимарочные СТО при виде шведа редко задают вопросы «А как это чинить?».

Расходы:

Регулярное ТО с заменой масла в двигателе и воздушного фильтра – каждые 7 000-8 000 км

Расход топлива в городском цикле – около 10л / 100 км

Расход топлива по трассе – 5-6 л /100 км

Расход топлива в смешанном цикле – 8-9 л / 100 км

Топливо – дизель

Планы

Продавать универсал Михаил не собирается. Поэтому в планах привести в порядок покрытый сколами кузов и заменить ремень ГРМ. Из необязательного, но желанного – модифицировать подвеску компонентами от Koni.

История модели

Во втором поколении Saab 9-3 место традиционного хэтчбека занял потенциально более конкурентоспособный в Европе универсал, представленный в 2005 году. В зависимости от рынка сбыта автомобиль был известен как SportWagon, SportCombi или Sport-Hatch.

Линейка двигателей была идентична седану, и соответственно, среди бензиновых вариантов числились атмосферная и наддувная «четверка» 1,8, двухлитровый турбомотор в нескольких вариантах форсировки и 2,8 V6 Turbo. Дизельная гамма представляла несколько вариаций мотора 1,9 и недолго продержавшуюся в производстве «четверку» 2,2. Были доступны и двигатели на биоэтаноле. Коробки передач – пяти- и шестиступенчатые механика или автомат. Вершиной эволюции 9-3 был доступный только в черном цвете полноприводный 280-сильный Saab Turbo X, выпущенный ограниченным тиражом.

Последние экземпляры универсала были выпущены в 2014 году. Возрождение модели в виде электрокара версии SportCombi не коснулось.