Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже порадовались его хорошему кузову, приличному салону и надёжной, хотя и дорогой ходовой части . Порадует ли он нас своими коробками и моторами? Сейчас узнаем.

Трансмиссия

Несмотря на наличие декоративных элементов, намекающих на возможность внедорожных подвигов, Orlando бывает исключительно моноприводным. А вот коробок передач может быть две: шестиступенчатая механика серии MZ0, которая известна европейцам как M32, или шестиступенчатая АКП серии 6T40. В отличие от легковых Chevrolet Cruze и Opel Astra на той же платформе, на Orlando нет младшей серии коробок 6T35, причём даже с двигателем 1,8 литра. И это к лучшему: у 6Т40 больше запас прочности и меньше шансов поломок механической части АКП.

С приводами и ШРУСами особых проблем нет. Чаще всего их повреждают при неаккуратном снятии-установке приводов — например, для замены пыльников. Внутренние триподы неразборные, а оригинальные детали стоят дорого. Хорошо, что подходящий вариант для замены можно подобрать с Astra J — на эту машину их хватает.

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Механическая коробка MZ0/М32 — старая знакомая владельцев Опелей. К сожалению, коробка далеко не беспроблемная.

Основная неприятность — перегрузка подшипников вторичного вала при движении на пятой-шестой передачах. Если есть гул, то ремонт будет дорогим. Проблема проявляется при пробегах в 50-60 тысяч у европейских машин и чуть позже — у корейских. Она может длительное время видимо не прогрессировать, но повышенные вибрации валов при износе подшипников сказываются на ресурсе всех шестеренчатых пар. Загрязнения достаточно быстро добивают синхронизаторы, и часто после 150 тысяч пробега не просто туго прожимаются синхронизаторы, но оказываются изношенными и 2-3-4 ряды, и вилки.

Вторая неприятность — поломка дифференциала. Правда, сломать его можно только при работе коробки с моментными моторами, к коим двигатель объёмом 1,8 литра не относится.

«Дорогой ремонт» коробки по меркам Chevrolet — это примерно полторы-две тысячи евро за полный ребилд. Чаще дешевле просто найти «контрактный» агрегат. Причем корейских коробок мало, и они дороги, так что найти МКП с Opel будет на порядок проще и наверняка дешевле. Но есть один нюанс.

С 2012 года европейские коробки М32 имеют обновленные крышку и подшипники, а корейские машины получили подобную модернизацию только после 2014 года. У них с самого начала крышка была немного изменена, хотя намного лучше от этого не стало. Вариант коробки легко отличить как раз по крышке: в модернизированной явно видны два маслоканала (цилиндрические утолщения, ведущие от подшипников к передней стенке КП) и нет отверстия для контроля уровня масла, которое было у старой версии КП спереди, между ребер.

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Модернизировать можно и старую АКП. Если подшипники еще не воют, то, опустив подрамник, можно заменить крышку и подшипник, даже не снимая весь агрегат с машины. Правда, цена крышки на англоязычных ресурсах кусается, и часто дешевле купить “бэушную” коробку новой версии.

При покупке машины с МКП стоит обратить внимание на состояние гидровыжима. Он недешев и обычно служит долго, но его иногда повреждают при неаккуратной замене сцепления или перегревах.

Оригинальный двухмассовый маховик стоит от 27 тысяч рублей, комплект Sachs — от 18. Ресурс маховика сильно зависит от обращения со сцеплением: в среднем он выдерживает 120-150 тысяч километров, но иногда начинает стучать уже после 50 тысяч.

С автоматическими коробками передач тоже не всё так радужно. Серия коробок 6Tхх совместной разработки Ford и GM использовала все новейшие достижения «коробочной» инженерной мысли, но их подвела реализация этих достижений. К тому же у GM коробки работают в намного более жестких условиях для обеспечения наилучшей динамики разгона.

На машинах Chevrolet славу крайне ненадежной коробки обеспечивают слабая система охлаждения АКП, сложно реализованная процедура проверки уровня масла и слишком затянутые интервалы его замены. Приемлемый и стабильный ресурс у этих АКП появился только в версиях после 2014 года выпуска, так что большая часть коробок на Orlando содержит как минимум несколько проблем.

Основная неприятность в механике АКП — поломка стопорного кольца барабана 4-5-6 передач. Такая проблема была на машинах первого года выпуска, потом она встречается редко. Да и отремонтировать сейчас это не так уж сложно: старый барабан умеют восстанавливать ремвставкой или просто меняют его на новый (213550BB-EM).

А вот проблема с волнистой пружиной пакетов этого барабана осталась. Нагрузка на неё сильно зависит от стиля вождения, и у «гонщиков» шансы поломать ее очень велики. Если упустить момент поломки, осколки пружины повреждают барабан и планетарную передачу 213580, после чего ремонт обойдется уже в сумму, сравнимую с половиной цены машины.

Машины до 2012 года выпуска могут иметь слабый Output Planet, который позже поменяли на деталь от коробки 6T45 за номером 213584, благодаря чему ресурс планетарки стал заметно больше. Для автомобилей с 1,8-литровым мотором эта проблема не очень актуальна, но если покупаете дизельную машину, то лучше узнать у дилера историю и комплектацию АКП.

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Что ещё? Ещё низкое рабочее давление масла приводит к повышенной вибрации валов под нагрузкой, коробка плохо переносит ударные переключения, а маслонасос очень чувствителен к уровню загрязнения масла и быстро выходит из строя. Основная причина загрязнений — изношенные накладки блокировки ГДТ, ресурс которых сильно зависит от темперамента водителя и может составить буквально от 100 до 200-250 тысяч километров.

Гидравлика АКП тоже не безупречна. Ранние версии соленоидов, так называемые «черные», которые ставили до 2011 года, славятся малым ресурсом. Потом стали устанавливать желто-зеленый модернизированный комплект 213420K, и на большинстве Orlando стоит именно он. К тому же тут изнашивается сама «плита» корпуса гидроблока, что влечет за собой сложный и дорогостоящий ремонт.

Если коробка получила все возможные «апгрейды», масло в ней меняют раз в 40-50 тысяч километров и не перегружают, то ресурс может быть вполне пристойным. Но такое бывает редко.

К несомненным плюсам конструкции относится удобство ремонта и невысокая цена её компонентов.

Продлить жизнь этой АКП могут параноидально маленький интервал замены масла, установка внешних фильтра и радиатора достаточной площади.

Моторы

Два двигателя для Chevrolet Orlando закрывают большую часть потребностей владельцев. Так что не жалейте, что нам «не доложили» мотора 2,4 или 1,4Т. О них можно прочитать в обзоре Astra J или в обзоре Opel Antara и Chevrolet Captiva.

Единственный 1,8-литровый бензиновый мотор — самый надежный. Двухлитровые дизельные сложноваты, но зато тяги и мощности у них больше, а расход топлива невысокий.

У двигателей есть некоторые общие слабые места. Хилые радиаторы не любят грязи и ударов, и если подклинит байпасный клапан в крышке расширительного бачка, лопается не только бачок, но и радиатор. Бачки тоже не лучшего качества, и при перегреве обычно лопаются не шланги, а сам бачок.

Двигатели F18D4 объёмом 1,8 литра ведут родословную от моторов Opel, но сделаны в Корее и во многом отличаются от европейских двигателей системой управления и исполнением конструктивных узлов.

В целом это простой и надежный мотор: привод ГРМ ремнем, два фазорегулятора, обычный распределенный впрыск, гидрокомпенсаторов и EGR нет, регулируемый впуск, простейшая система вентиляции картера.

Минусы тоже есть. В первую очередь, этот мотор страдает течами масла. Водомасляный теплообменник неудачной конструкции со временем начинает течь под выпускным коллектором. Изнашиваются прокладки, после чего в масло попадает антифриз. Или наоборот — как повезет. Прокладки стоят немного, а вот их замена вылетит в копеечку. Сильно обостряют проблему бодрые старты с непрогретым двигателем.

Кроме того мотор теряет масло еще и через кучу сальников. Вентиляция картера тут консервативная, и изношенный мотор с неудачно выбранным маслом будет весь в характерных подтёках. Но это — верный признак пробегов за 100-150 тысяч километров или опасного перегрева.

Еще одна типовая проблема — стук фазовращателей. В начальной стадии он вызван плохой работой клапанов или просто забитой сеточкой клапана в маслоканале, что характерно для моторов с «заводским» интервалом замены масла и оригинальным маслом GM, которое дает очень много нагара.

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У тех, кто не меняет вовремя свечи, есть претензии к модулям зажигания. Модуль тут единый на четыре цилиндра и стоит немало. При выходе из строя одного цилиндра он требует замены целиком. Так что свечи лучше менять хотя бы раз в 30-40 тысяч километров — заодно и обороты будут стабильнее.

Есть нарекания и к работе термостата. Оригинальный термостат имеет резиновое уплотнение тарелки клапана, которое со временем облезает. После пары лет эксплуатации термостат теряет герметичность и из высокотемпературного превращается в не пойми что. В большинстве случаев при средней нагрузке он будет обеспечивать рабочую температуру в 80-85 градусов, но с двумя существенными недостатками: прогрев будет долгим, и под большой нагрузкой температура все равно будет ползти вверх до полного его открытия. А если выйдет из строя нагревательный элемент, мотор будет работать в этом режиме даже при температуре выше ста градусов.

Штатная температура открытия термостата — 106 градусов. И это много, тем более что вентиляторы срабатывают еще позднее. От такой рабочей температуры страдают прокладки мотора, резиновые и пластиковые детали системы охлаждения, а масло интенсивно загрязняется. Так что термостат лучше заменить на «холодный» от 1,6-литрового турбомотора с рабочей температурой 90 градусов. И лучше в версии, где нет резинового уплотнения.

Мелкие неприятности – слабая лазерная гравировка с номером мотора, не очень удачная конструкция масляного фильтра-вставки и сравнительно небольшой ресурс ГРМ после первой замены (интервал в 60 тысяч лучше далеко не переходить).

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Моторы эти в эксплуатации подобны европейским Z18XER-A18XER и совместимы с ним по компонентам. Но вместе с тем они немного отличаются некоторыми узлами, а главное — другой системой управления. Она заметно более стабильна и обеспечивает меньшее число отказов. У корейских моторов чуть надежнее выпускной коллектор, его прокладку реже «продувает». Еще у них чуть лучше проводка, а ЭБУ не сбоит и не боится перегревов.

По ресурсу примерный паритет — 250-400 тысяч километров до капремонта из-за износа поршневой группы. Большой разброс обусловлен разницей в режиме обслуживания: 250 тысяч служат моторы на оригинальном масле 5W30 и с интервалами замены от 15 тысяч километров, 400 — при обычной эксплуатации, не в такси и на качественных расходных материалах.

Дизельные моторы Z20D1 — сравнительно новые. Несмотря на то, что они разработаны GM совместно с VM Motori, которая является частью империи Fiat, эти дизели сильно отличаются от совместной разработки Opel и того же Fiat, которые стоят на Fiat, Alfa и Opel. У них нет вообще ничего общего. Эту серию моторов Chevrolet еще называют Z-моторы или 2,0 VCDi.

Двигатели Z20D1 — с цепным ГРМ, с чугунным блоком цилиндров, с гидрокомпенсаторами, четырьмя клапанами на цилиндр и с наддувом с изменяемой геометрией, причем с электроприводом.

В процессе выпуска моторы постоянно менялись. Дизели после 2012 года заметно отличаются системой управления, более низкой степенью сжатия, другим впускным коллектором и другими сажевыми фильтрами. В силу сравнительно малого возраста конструкции и небольшого количества двигателей на нашем рынке объективной статистики нет, но пока моторы проявили себя как достаточно надежные.

Основные проблемы связаны с течами масла из двухуровневого поддона, слабым передним демпферным шкивом мотора и его расслоением. Кроме того, дизели отличаются редкой в наших краях топливной аппаратурой с плохо прожигающимся сажевым фильтром.

Иногда встречаются нарекания на поломки привода турбины и закисание лопаток «геометрии», но в целом система наддува оказалась надежной.

Резюме

Если вам нужен семиместный минивэн, то выбирать практически не из чего. Особенно если есть ограничение по размерам и расходам на будущее содержание. Так что Orlando в этом классе может стать отличным выбором. Он по-настоящему практичный, хотя покупали его обычно именно как «автоматизированную» альтернативу Opel Zafira.

Он чуть больше, что позволило заметно улучшить условия для пассажиров третьего ряда в сравнении с Zafira / Touran. У него современная шестиступенчатая автоматическая трансмиссия — пусть и не очень удачная на машинах ранних лет выпуска, но и не совсем безнадежная. У Orlando простые и надежные 1,8-литровые моторы вполне достаточной мощности, и есть даже очень хороший дизель.

Правда, качество в каких-то мелочах всё же оставляет желать лучшего, и мелкие нарекания у владельцев есть почти всегда. Ну, а проблемы с коробками — что с МКП, что с автоматом, решаемы.