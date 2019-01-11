Два по 0,75: тест-драйв Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать, отпал сам собой. От этой бешеной табуретки действительно подгорает мягкое место! Это какой-то конь, выпивший бутылку палёной водки! Эта Ока летает, как чёртова ступа бабы Яги, которую заправили чистейшим обогащённым ураном. Притом там, куда другие просто не доедут.

Безумству храбрых…

Как вы уже поняли, главная “фишка” этой Оки спрятана у неё в… сзади.



У любого нормального человека (то есть, не джипера) возникает вопрос: почему именно так? Ведь есть вполне человеческие способы тюнинга. Например, воткнуть в “окурик” мотор от Приоры и/или трансмиссию от Нивы (да-да, то, что кому-то кажется дичью, другими успешно практикуется). Ответ прост: это — слишком лёгкий путь, который проложили уже давно. А правильные парни такими дорогами не ходят, они стараются придумать что-то своё. Что ж, это похвально. Тем более что трансмиссия от Нивы — штука не столько тяжёлая, сколько слишком мощная для кузова Оки. Его бы пришлось полностью профилировать, иначе есть риск завязать его узлом. А такая Ока внешне уже не будет так похожа на обычную Оку. Получится какой-то корч, а корч строить как раз и не хотелось.

Поэтому Александру Иванову пришла в голову такая интересная идея: а не сделать ли Оку с двумя моторами и, разумеется, с полным приводом? В августе 2018 года идею начали воплощать, в сентябре уже сделали первый выезд. Если честно, темпы впечатляют. С другой стороны, как ещё могло быть, если на несчастные донорские “окурики” набросилась сразу целая толпа людей, каждый из которых на подготовке внедорожников съел не одну собаку (разумеется, лифтованную)? Правда, в первой мастерской работа закончилась на переварке кузова: она переезжала на другое место, и машину передали в руки её, можно сказать, техническому отцу — Андрею Морковкину. Вот как раз он и рассказал, как из обычной Оки получилось сделать необычную Океллу (да-да, имя этой машине поменяли тоже!).

Итак, кузов переварили. Зачем? Затем, что сзади должен стоять силовой агрегат от ещё одной Оки. Именно силовой агрегат — мотор, коробка и сцепление. Ну, а кроме них — и приводы. Для этого в багажник Оки вварили переднюю часть кузова донорского автомобиля. После этого можно было ставить второй двигатель. Который, правда, сначала пришлось “откапиталить” — он бессовестно жрал масло. Больше ничего с моторами не делали, они так и остались теми же 0,75-литровыми ВАЗ-11113 с 33 л.с. в недрах двухцилиндрового блока.

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Ну а теперь начинается рубрика очевидное-невероятное: у каждого мотора есть своё собственное навесное оборудование и даже коробка передач. То есть, и спереди, и сзади есть по одному генератору, по одному аккумулятору (второй аккумулятор встал за сиденьем водителя), по независимой системе охлаждения, питания и, само собой, зажигания. И у такой схемы есть свои преимущества.

Во-первых, каждый из моторов абсолютно автономен. Можно запустить только передний и ехать, как на обычной Оке. Можно — только задний, и тогда на этой машине можно “валить боком” — привод получается задним. Ну а можно заставить машину жужжать обоими моторами и гонять на полном приводе.

Во-вторых, всем известно, что дополнительные агрегаты забирают часть мощности двигателя. И если всё оборудование “повесить” на один мотор, добиться более-менее синхронной работы двух двигателей будет невозможно (особенно когда у них и так небольшие мощность и объём).

Так как работает такой тандем?

Сам по себе

Признаюсь, меня больше всего интересовало, как это всё синхронизируется. Оказалось, что никак. Вообще никак.

Мы уже определились, что каждый из моторов можно запустить отдельно, и даже на каждом из них можно ездить по отдельности. Остаётся непонятным, как же работают вместе две коробки передач? Да никак не работают! В полу торчат два рычага, и каждый из них позволяет выбрать любую передачу. «А» — автономность. Ясно, что вождение этой машины потребует некоторой ловкости, но к этому мы ещё вернёмся.

Я бы не удивился, если бы увидел в ногах две педали сцепления. Но безумство любой идеи имеет свои границы, поэтому педаль всё-таки одна. Правда, пришлось отказаться от штатного тросового привода и собрать гидравлический привод с цилиндрами от вазовской “классики”.

Педаль акселератора тоже общая, и на этом синхронизация заканчивается.

У машины получились сравнительно небольшие ходы подвесок, и её не слишком сложно вывесить диагонально. Поэтому тут не обошлось без межколёсных блокировок. Сзади дифференциал просто заварен, а вот спереди стоит самоблок “Вал-Рейсинг” — рулить с заваренным дифференциалом было бы сложно. Этого оказалось достаточно для вполне серьёзного бездорожья.

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Рулевое управление осталось штатным. Кстати, так как задняя подвеска — это не что иное как передняя, то она получилась вроде как типа МакФерсон, но без рулевой рейки, которую просто убрали. Ну, а тяги заварили. В принципе, её можно сделать подруливающей (конструкция-то позволяет), но пока руки до неё не дошли.

Любой тюнинг Оки начинается с установки на неё колёс от Жигулей. Тут помимо 13-дюймовых колёс есть ещё и лифт на 12 см (как-никак, машину строили для бездорожья). А чтобы колёса не задевали арки, пришлось немного изменить кастор. Простой регулировкой удалось увеличить базу на 4 см, сдвинув обе оси на 2 см друг от друга. Снаружи этого почти не заметно, и то, что этот автомобиль — порождение группы очень креативных техников, выдают в основном как раз-таки колёса. Две выхлопные трубы, выведенные в пороги, заметят не все, а наклейку “4х4” некоторые принимают как шутку. А зря.

Там, где пехота не пройдет, не проберутся и танкисты

Тестировать этот автомобиль лучше было бы в грязи, но она, подлая, не только замёрзла, но и накрылась снегом. Так что Андрей повёз меня в поля и овраги. Там хотя бы есть много снега и крутые склоны. Когда мы свернули на наш полигон, я немного расстроился: он оказался для Оки очень интересным, а трактора вблизи я не видел. Что ж, в крайнем случае эта машина весит всего 760 кг, примерно на 100 кг тяжелее обычной Оки, так что вытолкаем.

Интерьер описывать не буду — тут почти всё, как у старой раздолбанной Оки. Правда, на панели, справа от руля, есть два дополнительных выключателя: зажигание и кнопка стартера для заднего мотора. Ну и самый цимес — два рычага КП. Один — на штатном месте, другой — чуть сдвинут назад. Как ими работать? Тут есть три варианта.

Первый — ехать, как на обычной Оке. Можно даже не запускать задний мотор. В этом случае машина едет практически так же, как гружёная серийная Ока. Ничего интересного.

Второй вариант — запустить задний мотор, а передний заглушить. Или просто оставить его коробку на нейтральной передаче. И тогда Ока едет как… Ну, приблизительно как жигулёвская “классика” — не очень шустро, но в поворотах на снегу можно подрифтить.

Третий вариант — самый интересный. Запускаем оба мотора, выжимаем сцепление, включаем первую передачу на первой коробке, потом включаем на второй, потом сцепление отпускаем. И теперь под нами маленький трактор, который, однако, очень любит гонять на высоких оборотах. Разумеется, чтобы перейти на любую другую передачу, операцию с переводом обоих рычагов двух КПП придётся повторить. И сделать это нужно быстро, чтобы не потерять скорость.

Если полный привод не нужен, отключить его легко — переключить одну из коробок в нейтраль. Какую именно — зависит от настроения. Но замечу, что на крутых подъёмах задний привод оказался заметно эффективнее переднего.

По глубокому снегу машина едет очень уверенно! В общем-то, обычная переднеприводная Ока там тоже чувствует себя неплохо — помогает небольшой вес, но Окелла, конечно, может намного больше. Всё-таки она не только полноприводная, но и стоит выше, и диаметр колёс у нее больше. По словам Андрея, в грязи она не уступает не только кроссоверам, но и настоящим внедорожникам. К тому же у неё есть дополнительное преимущество: её колея не попадает в колею более тяжёлых и крупных машин. Так что многие внедорожники смотрят на Океллу, как на лысого из Brazzers в его получасовых роликах: да ладно, такого не может быть! За себя обидно, но… может.

Отдельных слов заслуживает звук машины.

Снаружи, конечно, звучит смешно, но если сидеть внутри, звук заднего мотора очень хорошо слышен. Что как минимум доказывает, что у ВАЗа какая-то шумка всё-таки есть. Хотя, может, это всего лишь моторный щит.

Да и в целом на обоих моторах в Окелле просыпается маленький, но дикий зверёк. Всё-таки 1,5 литра — это не 0,75, и для столь небольшого веса мощность получается неплохой. По трассе она вообще летит до 150 км/ч. Дальше — страшно.

Что дальше?

Конечно же, такие проекты на одном месте не стоят. Их постоянно “допиливают”, пытаясь достичь совершенства. Так чего ждать от Океллы?

Уже в день нашего тест-драйва машина стояла на установке лебёдки. Ну, это понятно: внедорожник без “лебеди” — это какой-то нонсенс.

В планах есть более интересные изменения. Во-первых, Андрей думает над установкой бортовых редкуторов. Да, это хороший способ получить “понижайку” — не ставить же сюда ещё и раздаточную коробку с пониженным рядом!

Во-вторых, в заднюю ось, скорее всего, тоже придётся ставить самоблок. Если поставить с заваренным дифференциалом злую резину, могут пострадать приводы, так что самоблок не помешает.

В-третьих, у Оки есть один недостаток — маленький “рост”. Там, где УАЗ может пролезть вброд, Ока просто тонет. Выход есть. Это… положительная плавучесть! Пенопласт во всех возможных полостях и герметичная лодка из средней части кузова, по мнению Андрея, помогут Окелле плыть. Хотя бы там, где более высокие машины могут ехать. И уж тем более там, где они ехать не могут тоже.

Может быть, придётся немного переделать корму: радиатор заднего мотора стоит позади мотора, встречным воздухом не охлаждается и, может быть, окажется в жару недостаточно эффективным. Пока приток воздуха туда осуществляется через небольшую прорезь, и этого сейчас хватает. Ну а летом — посмотрим.

И, наконец, последнее. У Океллы есть шансы всё-таки заменить два своих моторчика на моторы от Приоры. И тогда она станет не только плавающей и вездеходной, но ещё и дьявольски быстрой. Самой великой Царь-Окой в мире. И все другие Оки, которые пока ещё не успели сгнить, будут ей завидовать.

Благодарим техцентр «Макс-Мотор», компанию 4х4Sport, лично Андрея Морковкина и Александра Иванова за предоставленный на тест-драйв автомобиль.