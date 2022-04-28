В Европе Twingo первого поколения разошелся тиражом более 2,5 миллионов экземпляров. Но увидеть этот бюджетный и массовый европейский автомобильчик на российских дорогах сродни тому, чтобы встретить Ferrari. Возможно, но крайне редко. Однако, вопреки неоднозначной внешности, эта машинка весьма удобная, а кое в чем даже… спортивная!

Владелец: Денис, 44 года, москвич, предприниматель. В свое время достаточно серьезно занимался раллийным спортом, владея Lancer Evo III.



Автомобиль: Renault Twingo I поколения, 1999 года выпуска. Последние 10 лет в одних руках и используется как повседневный автомобиль.



Денис рассказывает:



– Эту машину я полюбил, что называется, вынужденно: она мне осталась в наследство от прежней супруги, которая выбирала и приобретала авто для себя сама – по сути, интуитивно и по внешнему виду.

Бывшая жена купила его в 2012 году за 100 000 рублей – неновым, разумеется. В России до нас у машины был один хозяин, и ее привезли в нашу страну подержанной из Германии. Впервые я увидел Twingo в каталогах в 1992 году, и он показался мне каким-то нелепым уродцем. Однако, познакомившись с ним вживую спустя много лет и начав, что называется, плотно общаться, мнение свое я радикально поменял, буквально влюбившись в этот миниатюрный и очень сбалансированный во всех смыслах автомобильчик. Мне очень жаль, что у нас его не распробовали и не полюбили – как один из самых удобных автомобилей для большого города. В Европе эта машина первого поколения уже обрела статус культовой, там проводятся масштабные слеты ее владельцев – вроде тех тусовок, что проводят любители VW Beetle. Много Twingo и в соседних с нами Белоруссии и Украине. А на всю Россию этих машин лишь несколько десятков, и их облик многим даже неизвестен.



Снаружи​

Европейцы раньше нередко выпускали изначально веселые, забавные и несерьезные автомобильчики, и Twingo – характернейший пример такого подхода. Более того, его дизайнером был Патрик ле Кеман, известный по гораздо более экстравагантным моделям вроде Avantime и Vel Satis. Лягушачья мордочка этой машины заставляет улыбаться всех окружающих и поднимает настроение. Тем не менее за подобным форматом у нас прочно закреплена метка «дамского», поскольку мужской пол крайне боится «неуважения на дороге», которое, как принято считать, формирует образ столь несерьезного транспортного средства. В итоге компактные машины, да еще и в оптимистичных расцветках, обычно рискуют покупать новыми только женщины, а мужики до них добираются обычно только третьими-пятыми владельцами, да и то если работают курьерами и на первое место ставят минимальный расход и налоги, отринув тщеславие…



Несмотря на «игрушечность», у Twingo весьма аэродинамичный профиль с большим наклоном лобового стекла, образующего с капотом единую линию, без «ступеньки» – как у вполне взрослых минивэнов 90-х годов вроде ранних Volkswagen Sharan и Ford Galaxy.



Несмотря на то что Twingo изначально создавался как супербюджетная машина, на какую его деталь ни взгляни – везде ясно видны небольшие отклонения от напрашивающейся прямолинейной простоты в пользу маленьких, но выразительных дизайнерских штрихов, которые в целом образуют вполне симпатичную картину. Кокетливо скругленные уголки бамперов, горизонтальная выштамповка на пятой двери, дополнительные изгибы в профиле задних боковых стекол и так далее. И, разумеется, те самые фары-«глазки», существенно усложняющие форму капота в пользу визуального восприятия. Для понимания возьмите, к примеру, ту же нашу Оку – я очень люблю этот самобытный автомобильчик, но не могу не отметить, что весь его внешний облик являет собой оду упрощению и примитивизации без малейшей попытки как-то затронуть сердце будущего владельца. Twingo же создавался не только как утилитарный четырехколесный помощник, но и как автомобиль-друг, автомобиль-компаньон.



Конструкторы и дизайнеры действительно отдали должное мелочам – обратите внимание на хитрое основание левого зеркала с интегрированной антенной радиоприемника! С целью упрощения зеркала выполнены неподвижными, закрепленными к крылу и стойке, а не к двери, но такую примитивизацию компенсировали продуманной формой подошвы и самого «уха», ну и той самой антенной.



А вот как реализованы ручки дверей – выштамповки на двери и рамке проема образуют своего рода круглую «мишень» с язычком разблокировки в центре! Оформление ручки можно было решить в разы проще, но сделано именно так.



Внутри​

Внутри – вновь чисто европейское царство вкуса и стиля, которое особенно у французов всегда позволяло даже сверхбюджетную лаконичность подать как что-то нерядовое и интересное! Поэтому крайне скудное покрытие салона обшивками с изобилием голого окрашенного металла в салоне Twingo смотрится в определенном смысле стильно. Впрочем, скорее всего именно эта особенность модели не позволила ей обрести любовь российских автовладельцев, напоминая все о той же Оке. Хотя реклама Renault вообще и Twingo в частности была в то время была популярна на российском телевидении, ибо именно в год презентации этого лупоглазого малыша французский концерн открыл свое российское представительство.



Стойки, дверные проемы и сами двери вовсю демонстрировали голый металл в цвет кузова. Такое себе могла позволить только кондовая скромняга-Ока, а на подавляющем большинстве подержанных иномарок, которые как раз в то время хлынули в нашу страну и считались пределом мечтаний большинства, ничего подобного не было. На их фоне Twingo смотрелся откровенно бедненько…



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Напрягало человека с нашим менталитетом и отсутствие приборной панели. Вернее, она была, но несерьезная до ужаса, расположенная в центре торпедо. Крошечный ЖК-экранчик показывал скорость, пробег и остаток топлива, что явно не свидетельствовало о «взрослости» машины. Перед носом же шофера имелась еще одна вытянутая панелька, в которой кучковалось несколько мелких сигнальных лампочек.



Тем не менее салон Twingo содержал в себе и многочисленные дизайнерские интересности, и немало элементов комфорта, достаточных для удобства в повседневной городской эксплуатации. Например, множество деталей органов управления в салоне выполнены из пластика в цвет кузова, что перекликается как с экстерьером, так и с многочисленными участками окрашенного металла, не прикрытого пластиком. Это и кнопки управления светом, и ручки климатической системы, ручка крышки бардачка, прикуриватель, ручки открытия дверей и «фишки» их блокировки.



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Несмотря на простоту в целом, в салоне немало разных мест для мелочей, стаканов, бутылок, монеток. Модель ультрабюджетна, однако у передних ремней безопасности верхняя точка крепления регулируется по высоте, стеклоподъемники – электрические, зеркала – электрические, а в крыше – огромный панорамный люк с электроприводом, который превосходно компенсирует отсутствие кондиционера! Еще одно техническое решение, подчеркивающее заботу о человеке, – салазки продольного перемещения заднего дивана, которые позволяют сдвинуть его назад на 17 сантиметров для простора ног пассажиров или подвинуть вперед для увеличения объема багажника!



Железо​

По техническому устройству Twingo – очень простой автомобиль, не сложнее Жигулей. Поперечно расположенный четырехцилиндровый двигатель имеет индекс D7F – он же D-Type, использовавшийся также на Renault Clio и Kangoo. С объема в 1,2 литра снято 56 сил, впрыск здесь уже распределенный, а ГРМ цепной. Разумеется, мотор переваривает самый обычный 92-й бензин. Коробка передач – ручная пятиступенчатая с тросовым приводом сцепления. Усилитель рулевого управления в комплектации данного экземпляра Twingo отсутствует, хотя в качестве опции он здесь встречался. Передняя подвеска – МакФерсон с А-образными рычагами, сзади – торсионная балка. Тормоза бюджетные: дисковые впереди и барабанные сзади, ABS нет. Колесики типовые 13-дюймовые. Кузов, к слову, весьма стоек к коррозии, поскольку неплохо оцинкован.



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Многообещающий воздухозаборник на капоте относится не к впускной системе двигателя, а всего лишь служит для улучшения питания воздухом вентиляционно-отопительной системы.



Стеклоочиститель – однощеточный, но не простой, а с выносным механизмом пантографа, позволяющий щетке доворачиваться для уменьшения неочищенных секторов стекла.



За десять лет владения Денис немало поменял в автомобиле, но в целом все работы были профилактически-регламентными. В силу своей простоты машина никогда не демонстрировала ломучести и склонности к каким-то фирменным болячкам, внезапно не подводила и на эвакуаторе не каталась. Освежалась тормозная система, что-то менялось по подвеске, по рулевому, перетряхивался генератор, удалялся родной иммобилайзер – в целом, изначально купленный 13-летним, «Твинго» не напрягал ремонтом и не напрягает им поныне, хотя ездит каждый день в любой сезон. С запчастями на него, правда, не все так радужно. Машина практически не представлена в нашей стране, и многое просто отсутствует «здесь и сейчас» – ну, во всяком случае, то, что не подходит от Cangoo и Clio вроде колодок или фильтров. Хотя и некоторые мелочи отделки салона тоже могут быть «кросс-модельными» – например, от Kangoo совпадают дверные ручки, которые иногда трескаются…



Из каких-то существенных проблем у машины на сегодняшний день актуальны лишь кузовные – следы былых замятий на бортах и коррозия порогов, пока, к счастью, не сквозная. Но ввиду утилитарного использования автомобиля владелец в ближайшее время не планирует жестяночно-малярные инвестиции.



В движении​

Первое, что, как правило, интересует тех, кто потенциально готов рассматривать для себя автомобиль А-класса – насколько в нем тесно? Как ни странно, не особенно-то и тесно! Тоненькие дверные обшивки позволили получить вполне комфортное пространство по ширине, в удобные кресла впереди садятся свободно даже умеренно рослые пассажиры, ну а про задний диван уже говорилось – его можно отодвинуть в сторону багажника, прилично увеличив длину салона. Он, впрочем, даже в заднем положении не дает настоящего простора, но это все же заметно лучше, чем сиденье с фиксированным креплением, поднимающее колени к потолку у задних пассажиров в других собратьях Twingo по А-классу.



Мощность в 56 «лошадок» – это, конечно, не бог весть что, но и машина весит всего 850 кг, так что для городских условий бодрости у мотора вполне достаточно. Также ввиду небольшой массы вполне адекватны и предсказуемы тормоза, плюс легко удается враскачку выбираться из сугробов зимой. Да, динамика по современным меркам «овощная», но не стоит бесконечно тиражировать банальные шаблоны о прямо-таки «остро необходимом» каждому горожанину спортивном характере мотора любого бюджетного авто и столь же шаблонно сокрушаться о его, характера, отсутствии. Twingo сбалансирован по динамике, управляемости и эффективности тормозов – в нем не хочется ничего менять, добавлять или убавлять, он гармоничен и комфортен в движении. Единственное, чего ему не хватает – это усилителя руля. И ГУР, и ABS поставлялись на эту модель опционально и чаще отсутствовали. В мужских руках руль даже на парковке ведет себя вполне послушно (ибо 13-дюймовые шины неширокие), а вот дамам вращать его на стоящей машине, наверное, не слишком приятно…



Тем не менее даже с ярко выраженной «утилитарно-овощной» сущностью Твинго способен приятно удивить! Тут мы вернемся к слову «спортивный», которое осмелились употребить в самом начале. Абсурд? Вовсе нет! И целая палитра наклеек разных соревнований на кузове малыша – неспроста! Его нынешний владелец когда-то весьма успешно выступал в ралли, а после участвовал в разных соревнованиях как судья и организатор. И иногда по старой памяти позволяет себе пошалить на своей «хозяйственной сумке на колесах». У Twingo превосходная управляемость за счет острого (два оборота от упора до упора) руля и картинговой архитектуры с колесами по углам кузова, короткой базой и рулем без усилителя. Он шикарно проходит связки поворотов в 80-90 градусов, идущие один за другим, позволяя тонко чувствовать управление через руль.



Вот одно из доказательств этих слов. Как-то раз в Тушино проходили одни из многочисленных любительских соревнований, и одним из упражнений был небольшой слалом. Рекорд участка составил 55 секунд – катались там Subaru, Evo и прочие машины спортивного толка. Денис, участвовавший в мероприятии в качестве судьи, после заездов прошел забавы ради участок на своем Twingo – вне зачета, разумеется. И уложился в 50 секунд за счет тщательно выверенных траекторий и отсутствия необходимости бороться с заносами, порождаемыми агрессивными спуртами «Эволюшенов» и потерей сцепления колес с трассой!



История модели​

На момент появления Twingo в 1992 году у Renault уже был супермини – модель Clio, вышедшая в 1991-м. Целью рождения новинки, на первый взгляд, запутывавшей покупательскую аудиторию, был еще более доступный ценовой сегмент и еще меньшие габариты. Clio имел классический для В-класса выбор кузовов: трех- и пятидверный хетчбек. А Twingo предложили лишь в варианте трехдверки с нулевым количеством базовых опций, ограниченным набором дополнительного оборудования и расцветок кузова, а в первые годы даже с крайне древним (родом из 60-х годов!) карбюраторным 1,2-литровым мотором C3G с нижним распредвалом и штанговыми толкателями клапанов. Позже, правда, появились верхневальные 8- и 16-клапанные инжекторные двигатели, 5-ступенчатый робот, а затем и трехступенчатый гидромеханический автомат.



Первое поколение Twingo, несмотря на низшее положение в продуктовой линейке Renault и крайне бедное «железо», все же спроектировали с большим вниманием к дизайну экстерьера и интерьера, и уже при первом выходе на публику машину зарезервировали тысячи человек – успех был предрешен. Тем более что всего четыре доступных цвета были очень жизнерадостными – «кораллово-красный», «индийский желтый», «кориандровый зеленый» и «ультрамариновый синий». С периодическими незначительными изменениями во внешности машины первый Twingo выпускался в Европе до 2007 года, производился в разные периоды в Испании, на Тайване и в Уругвае, а в колумбийском городе Энвигадо продержался на конвейере аж до 2012 года, доведя общий тираж до более чем 2,5 миллионов экземпляров.