Передний привод, гибриды, компактвэны… Если вы отсутствовали на этой планете последние пятнадцать лет, то будете просто шокированы, зайдя к дилеру BMW. Куда в итоге заведет баварский моторостроительный завод кривая поиска новых ниш и рыночных компромиссов, никто не знает. Зато известно, с чего все началось. Да-да, с первого кроссовера и последнего BMW с тем самым любимым (или ненавидимым, нужное подчеркнуть) в народе имиджем лихого гангста-мобиля. Конечно, это он – BMW X5 E53.

Снаружи

Вроде, Х6 тоже не промах. Но на каждого мачо за рулём черного «икс шестого» найдется с десяток Instagram-блондинок на такой же тачке. И это в итоге толкает мужскую аудиторию в распростертые объятия тюнинговых дел мастеров. Первый Х5 смотрит на эту кутерьму со снисходительностью первопроходца. Сторонние доработки нужны ему как хипстерские кеды и шорты Джейсону Стейтему.

Особенно хорош этот герой дорожных разборок в рестайлинговом виде. Ноздри шире, глаза наглее, и мускулы, мускулы, мускулы… Добропорядочный по своей сути пятидверный кузов бугрится от напора проступающих мышц. Рождённый властвовать в городе и обгонять на трассе, он чужд ложной скромности.

Внутри

Бежевая кожа, обилие дерева — по желанию первого владельца Е53 мог излучать нескромное обаяние буржуазии. Среди поголовно ориентированных на водителя кокпитов других BMW симметричный салон X5 на момент дебюта смотрелся как минимум непривычно. Но витает, витает баварский дух по многослойной передней панели, усеянной знакомой по «пятерке» Е39 фурнитурой! Эргономика эталона понятна и знакома каждому, кто сталкивался с BMW до эпохи iDrive.

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Передние кресла из разряда комфортных (по классификации BMW) легко дадут фору иным спортивным конкурентам. Отличный профиль, плотная набивка, масса регулировок и память — чего ещё желать? По комплектации — точно нечего: кроме панорамной крыши есть практически все позиции из конфигуратора. Сзади X5, щеголяя просторным диваном с обогревом и отдельным блоком климата, изо всех сил прикидывается семейным авто. Но звериную сущность не скрыть.

В движении

Когда начался кроссоверный бум в премиальном сегменте, гонка вооружений была неминуема. Но вот парадокс. Не забыли, что ML, Touareg и даже Cayenne относятся к SUV (Sports Utility Vehicle)? А зачем по-настоящему мощный мотор семейному по идеологии авто? Баварцы поступили хитрее. Х5 – не SUV, а SAV (Sports Activity Vehicle). Поэтому вот вам V8 объёмом 4,4 л на 320 л.с. И никаких парадоксов.

Двигатель V8, 4,4 л, 320 л.с.

Не прошло и пяти минут после начала поездки, как я умудрился схлопотать штраф за превышение скорости. Малейшее прикосновение к педали газа X5 воспринимает как сигнал к немедленной и яростной атаке. Стоите вы при этом на светофоре или уже несётесь впереди потока — ничего не значащие детали. Мотор, отлично себя зарекомендовавший на «пятерках», «шестерках» и «семёрках», как нельзя лучше подходит лихому имиджу Х5. У него есть всё, включая потрясающую эластичность и угрожающий низкий рокот, под который кроссовер разгоняется мощно и уверенно, словно трехлитровая «трешка». Адаптивный шестиступенчатый автомат ZF – второй виновник отличной динамики. Скорострельный как пулемет даже в обычном режиме, при кикдауне он без промедления перескакивает на несколько ступеней вниз. При этом переключения незаметны, как швейцар пятизвёздочного отеля, и их можно уловить лишь по качающейся стрелке тахометра.

BMW X5 E53

Заявленный расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 22,5 11 17

Теоретически в сравнении с предшественником новый автомат еще и экономит топливо, но проверить это не представляется возможным. Легкого движения рулем достаточно, чтобы понять: где-то там в недрах кузова, доселе чуждого идеологии бело-голубого пропеллера, живет дух Е34, Е46 и так далее по фанатскому списку. Несмотря на массу свыше двух тонн, вопреки высокому центру тяжести, обходясь без всяких электронно-управляемых амортизаторов, X5 управляется похлеще иного спорткара. Не в последнюю очередь благодаря интеллектуальному полному приводу хDrive, который держит под постоянным контролем все колеса, мгновенно направляя момент туда, куда требуется. При необходимости на переднюю ось может продаваться от 32 до 50% тяги. Рулевое управление радует высокой чувствительностью и хорошей обратной связью. Непоколебимая стабильность на прямой сочетается с минимальными кренами в поворотах, которые черный громила пожирает с легковым энтузиазмом и мастерством профи.

Энергоемкая подвеска настроена в лучших традициях BMW. Х5 упруго отрабатывает мелочь и средние неровности, сочетая великолепную управляемость и благородную поступь даже на щербатом асфальте. Снизив скорость, быстро замечаешь, что недавний агрессор вполне может вести себя интеллигентно, достаточно лишь дозированно пользоваться акселератором. Делать это нетрудно благодаря длинноходной и достаточно жесткой педали газа. Выходит, тот штраф – целиком и полностью моя вина, а Х5 вроде как и ни при чем. Впрочем, не верю я этой нахальной баварской морде: слишком многих она сбила с пути истинного.

История покупки

Идеал харизматичного авто у каждого свой. Максиму таким виделся Hummer H3 либо BMW X5. Поскольку найти живой экземпляр рестайлингового американского внедорожника не удалось, все силы были брошены на поиски баварского кроссовера. Имея возможность купить X5 второго поколения, Максим предпочёл выбирать из живых E53. Дело осложнялось тем, что его интересовали только версии с 4,4-литровым V8, желательно рестайлинговые. О том, чтобы найти не заезженный экземпляр с мотором 4,6 или 4,8, не было и речи. В хорошем состоянии они — редкость даже в Европе.

В итоге поиск занял почти год. За это время Максим успел завести массу полезных знакомств, которые и помогли найти достойный экземпляр, прибывший в трейд-ин одного из питерских салонов из далекого Нарьян-Мара. Экземпляр 2005 года выпуска, купленный у официального дилера, имел одного владельца по ПТС и 134 000 км родного пробега. Цена составила среднерыночные по меркам 2015 года 650 000 рублей.

Ремонт

Несмотря на малый пробег и наличие немалого количества еще заводских деталей, предыдущие владельцы не сильно утруждали себя грамотным обслуживанием автомобиля. Поэтому в первые несколько месяцев дело не ограничилось заменой всех масел (в том числе и в раздатке), фильтров, свечей и колодок по кругу вместе с датчиками износа. Были промыты все радиаторы, прочищена топливная рейка с попутной заменой всех резинок. Заменены рулевые тяги, водяная помпа, прокладки (уплотнительная ГБЦ, клапанной крышки, форсунок), верхний и нижний патрубки охлаждения, поликлиновые ремни радиатора и кондиционера, нижняя шаровая опора передней подвески и наружные пыльники ШРУСов, подшипник передней ступицы, сальник дифференциала. Сделана чистка ДМРВ, корпуса салонного фильтра, кондиционера и печки. Зимой пришлось менять моторчик омывателя фар и мотор заднего дворника, корпус которого развалился на две части.

После того как за месяц пришлось проехать порядка 5 000 километров по областным дорогам, Х5 попросился на сервис. Повылетали клипсы на задних дверных картах, в подкрылках и по низу порогов и застучали шаровые опоры нижних передних рычагов. Вместе с заменой потекшего левого сальника привода было заменено масло в редукторе. Тщательно промыли радиаторы, на которых был слой пыли с палец толщиной.

Когда начала донимать вибрация двигателя в положении Drive и при торможении, пришлось заменить опоры двигателя, опоры раздатки, шкив водяного насоса и клапанную крышку. Потом осталось только устранить течи датчиков распредвалов и обслужить переднюю и заднюю подвески, включая замену опоры подушки подрамника и подушки редуктора.

Доработок немного, и все в тему. Максим поставил приборную панель от версии 4,8 is (12 000 рублей) и заменил руль, доработав его геометрию.

Эксплуатация

Максим увеличил пробег своего X5 на 50 000 км. Автомобиль его полностью устраивает, а многое он делает сам. Ту же замену дверных ручек (больное место X5) он выполняет в считанные минуты. На запчастях не экономит, предпочитая ставить оригинал. Недавно, когда потекли шланги и радиатор ГУРа, было решено заменить всю систему ГУР целиком вместе с бачком, что обошлось почти в 90 000 рублей.

Расходы:

Регулярное ТО с заменой масла (Mobil1 0W40 (USA)) и масляного фильтра – каждые 8 000 км

Расход топлива в городском цикле – 22,5 л / 100 км

Расход топлива по трассе – 11 /100 км

Расход топлива в смешанном цикле – 17 л / 100 км

Топливо – АИ-98

Планы

В планах у Максима – комплексный тюнинг Hamann. Уже ждет своего часа оригинальный выхлоп с катализаторами и резонаторами, куплена прошивка для двигателя. В пути передний и задний бамперы, в поиске – накладки на арки. Все делается для себя, неспешно и качественно.

История модели

Первое поколение кроссовера BMW появилось в 1999 году, спустя шесть лет кропотливой работы. Серьёзным подспорьем стали наработки Land Rover, принадлежащего в ту пору баварцам. Технически первый Х5 (кузов Е53) имел немало общего с Range Rover, тогдашней «пятеркой» Е39 и «семеркой» Е38.

На фото: BMW (E39) ‘1995–2000 и BMW (E38) ‘1999–2001

Меньшее, на что мог рассчитывать покупатель при выборе мотора – трехлитровая рядная «шестерка» в бензиновой (231 л.с.) или дизельной (184 л.с.) версиях. Вариантов с V8 было два: гражданский 4,4 л (286 л.с.) и спортивный 4,6 is (347 л.с.). Коробки передач — редкая пятиступенчатая механика и автомат с тем же числом передач. Привод — постоянный полный.

После рестайлинга 2003 года экстерьер стал еще агрессивнее, а моторы мощнее. Дизель стал выдавать 218 л.с., а «восьмерки» – 320 и 360 л.с. оответственно. Автомат заменили на шестиступенчатый, полный привод, получивший имя xDrive, стал подключаемым, появилась бронированная по классу B4/VR4 версия Security. В таком виде Х5 Е53 производился до 2006 года, когда ему на смену пришел кроссовер второго поколения с индексом Е70.