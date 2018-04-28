Гангста: опыт владения BMW X5 E53

Гангста: опыт владения BMW X5 E53

448 0 0
Передний привод, гибриды, компактвэны… Если вы отсутствовали на этой планете последние пятнадцать лет, то будете просто шокированы, зайдя к дилеру BMW. Куда в итоге заведет баварский моторостроительный завод кривая поиска новых ниш и рыночных компромиссов, никто не знает. Зато известно, с чего все началось. Да-да, с первого кроссовера и последнего BMW с тем самым любимым (или ненавидимым, нужное подчеркнуть) в народе имиджем лихого гангста-мобиля. Конечно, это он – BMW X5 E53.

Снаружи

Вроде, Х6 тоже не промах. Но на каждого мачо за рулём черного «икс шестого» найдется с десяток Instagram-блондинок на такой же тачке. И это в итоге толкает мужскую аудиторию в распростертые объятия тюнинговых дел мастеров. Первый Х5 смотрит на эту кутерьму со снисходительностью первопроходца. Сторонние доработки нужны ему как хипстерские кеды и шорты Джейсону Стейтему.

Особенно хорош этот герой дорожных разборок в рестайлинговом виде. Ноздри шире, глаза наглее, и мускулы, мускулы, мускулы… Добропорядочный по своей сути пятидверный кузов бугрится от напора проступающих мышц. Рождённый властвовать в городе и обгонять на трассе, он чужд ложной скромности.

BMW X5 E53 фара BMW X5 E53 задний фонарь

BMW X5 E53 колесо

Внутри

Бежевая кожа, обилие дерева — по желанию первого владельца Е53 мог излучать нескромное обаяние буржуазии. Среди поголовно ориентированных на водителя кокпитов других BMW симметричный салон X5 на момент дебюта смотрелся как минимум непривычно. Но витает, витает баварский дух по многослойной передней панели, усеянной знакомой по «пятерке» Е39 фурнитурой! Эргономика эталона понятна и знакома каждому, кто сталкивался с BMW до эпохи iDrive.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Передние кресла из разряда комфортных (по классификации BMW) легко дадут фору иным спортивным конкурентам. Отличный профиль, плотная набивка, масса регулировок и память — чего ещё желать? По комплектации — точно нечего: кроме панорамной крыши есть практически все позиции из конфигуратора. Сзади X5, щеголяя просторным диваном с обогревом и отдельным блоком климата, изо всех сил прикидывается семейным авто. Но звериную сущность не скрыть.

BMW X5 E53 передние сидения BMW X5 E53 задние сидения

В движении

Когда начался кроссоверный бум в премиальном сегменте, гонка вооружений была неминуема. Но вот парадокс. Не забыли, что ML, Touareg и даже Cayenne относятся к SUV (Sports Utility Vehicle)? А зачем по-настоящему мощный мотор семейному по идеологии авто? Баварцы поступили хитрее. Х5 – не SUV, а SAV (Sports Activity Vehicle). Поэтому вот вам V8 объёмом 4,4 л на 320 л.с. И никаких парадоксов.

BMW X5 E53 двигатель

Двигатель
V8, 4,4 л, 320 л.с.

Не прошло и пяти минут после начала поездки, как я умудрился схлопотать штраф за превышение скорости. Малейшее прикосновение к педали газа X5 воспринимает как сигнал к немедленной и яростной атаке. Стоите вы при этом на светофоре или уже несётесь впереди потока — ничего не значащие детали. Мотор, отлично себя зарекомендовавший на «пятерках», «шестерках» и «семёрках», как нельзя лучше подходит лихому имиджу Х5. У него есть всё, включая потрясающую эластичность и угрожающий низкий рокот, под который кроссовер разгоняется мощно и уверенно, словно трехлитровая «трешка». Адаптивный шестиступенчатый автомат ZF – второй виновник отличной динамики. Скорострельный как пулемет даже в обычном режиме, при кикдауне он без промедления перескакивает на несколько ступеней вниз. При этом переключения незаметны, как швейцар пятизвёздочного отеля, и их можно уловить лишь по качающейся стрелке тахометра.

BMW X5 E53
Заявленный расход на 100 км
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
22,5 11 17

Теоретически в сравнении с предшественником новый автомат еще и экономит топливо, но проверить это не представляется возможным. Легкого движения рулем достаточно, чтобы понять: где-то там в недрах кузова, доселе чуждого идеологии бело-голубого пропеллера, живет дух Е34, Е46 и так далее по фанатскому списку. Несмотря на массу свыше двух тонн, вопреки высокому центру тяжести, обходясь без всяких электронно-управляемых амортизаторов, X5 управляется похлеще иного спорткара. Не в последнюю очередь благодаря интеллектуальному полному приводу хDrive, который держит под постоянным контролем все колеса, мгновенно направляя момент туда, куда требуется. При необходимости на переднюю ось может продаваться от 32 до 50% тяги. Рулевое управление радует высокой чувствительностью и хорошей обратной связью. Непоколебимая стабильность на прямой сочетается с минимальными кренами в поворотах, которые черный громила пожирает с легковым энтузиазмом и мастерством профи.

BMW X5 E53 чёрный вид сзади

Энергоемкая подвеска настроена в лучших традициях BMW. Х5 упруго отрабатывает мелочь и средние неровности, сочетая великолепную управляемость и благородную поступь даже на щербатом асфальте. Снизив скорость, быстро замечаешь, что недавний агрессор вполне может вести себя интеллигентно, достаточно лишь дозированно пользоваться акселератором. Делать это нетрудно благодаря длинноходной и достаточно жесткой педали газа. Выходит, тот штраф – целиком и полностью моя вина, а Х5 вроде как и ни при чем. Впрочем, не верю я этой нахальной баварской морде: слишком многих она сбила с пути истинного.

BMW X5 E53 чёрный передняя часть

История покупки

Идеал харизматичного авто у каждого свой. Максиму таким виделся Hummer H3 либо BMW X5. Поскольку найти живой экземпляр рестайлингового американского внедорожника не удалось, все силы были брошены на поиски баварского кроссовера. Имея возможность купить X5 второго поколения, Максим предпочёл выбирать из живых E53. Дело осложнялось тем, что его интересовали только версии с 4,4-литровым V8, желательно рестайлинговые. О том, чтобы найти не заезженный экземпляр с мотором 4,6 или 4,8, не было и речи. В хорошем состоянии они — редкость даже в Европе.

BMW X5 E53 чёрный вид три четверти BMW X5 E53 чёрный вид сзади

В итоге поиск занял почти год. За это время Максим успел завести массу полезных знакомств, которые и помогли найти достойный экземпляр, прибывший в трейд-ин одного из питерских салонов из далекого Нарьян-Мара. Экземпляр 2005 года выпуска, купленный у официального дилера, имел одного владельца по ПТС и 134 000 км родного пробега. Цена составила среднерыночные по меркам 2015 года 650 000 рублей.

BMW X5 E53 чёрный задняя часть

Ремонт

Несмотря на малый пробег и наличие немалого количества еще заводских деталей, предыдущие владельцы не сильно утруждали себя грамотным обслуживанием автомобиля. Поэтому в первые несколько месяцев дело не ограничилось заменой всех масел (в том числе и в раздатке), фильтров, свечей и колодок по кругу вместе с датчиками износа. Были промыты все радиаторы, прочищена топливная рейка с попутной заменой всех резинок. Заменены рулевые тяги, водяная помпа, прокладки (уплотнительная ГБЦ, клапанной крышки, форсунок), верхний и нижний патрубки охлаждения, поликлиновые ремни радиатора и кондиционера, нижняя шаровая опора передней подвески и наружные пыльники ШРУСов, подшипник передней ступицы, сальник дифференциала. Сделана чистка ДМРВ, корпуса салонного фильтра, кондиционера и печки. Зимой пришлось менять моторчик омывателя фар и мотор заднего дворника, корпус которого развалился на две части.

BMW X5 E53 чёрный вид три четверти

После того как за месяц пришлось проехать порядка 5 000 километров по областным дорогам, Х5 попросился на сервис. Повылетали клипсы на задних дверных картах, в подкрылках и по низу порогов и застучали шаровые опоры нижних передних рычагов. Вместе с заменой потекшего левого сальника привода было заменено масло в редукторе. Тщательно промыли радиаторы, на которых был слой пыли с палец толщиной.

BMW X5 E53 решетка радиатора

Когда начала донимать вибрация двигателя в положении Drive и при торможении, пришлось заменить опоры двигателя, опоры раздатки, шкив водяного насоса и клапанную крышку. Потом осталось только устранить течи датчиков распредвалов и обслужить переднюю и заднюю подвески, включая замену опоры подушки подрамника и подушки редуктора.

BMW X5 E53 чёрный вид сзади

Доработок немного, и все в тему. Максим поставил приборную панель от версии 4,8 is (12 000 рублей) и заменил руль, доработав его геометрию.

Эксплуатация

Максим увеличил пробег своего X5 на 50 000 км. Автомобиль его полностью устраивает, а многое он делает сам. Ту же замену дверных ручек (больное место X5) он выполняет в считанные минуты. На запчастях не экономит, предпочитая ставить оригинал. Недавно, когда потекли шланги и радиатор ГУРа, было решено заменить всю систему ГУР целиком вместе с бачком, что обошлось почти в 90 000 рублей.

BMW X5 E53 чёрный вид три четверти

Расходы:

  • Регулярное ТО с заменой масла (Mobil1 0W40 (USA)) и масляного фильтра – каждые 8 000 км
  • Расход топлива в городском цикле – 22,5 л / 100 км
  • Расход топлива по трассе – 11 /100 км
  • Расход топлива в смешанном цикле – 17 л / 100 км
  • Топливо – АИ-98

Планы

В планах у Максима – комплексный тюнинг Hamann. Уже ждет своего часа оригинальный выхлоп с катализаторами и резонаторами, куплена прошивка для двигателя. В пути передний и задний бамперы, в поиске – накладки на арки. Все делается для себя, неспешно и качественно.

BMW X5 E53 чёрный вид сзади

История модели

Первое поколение кроссовера BMW появилось в 1999 году, спустя шесть лет кропотливой работы. Серьёзным подспорьем стали наработки Land Rover, принадлежащего в ту пору баварцам. Технически первый Х5 (кузов Е53) имел немало общего с Range Rover, тогдашней «пятеркой» Е39 и «семеркой» Е38.

BMW X5 (E53) вид три четверти

На фото: BMW X5 (E53) ‘2000–03

BMW (E39) вид три четверти BMW (E38) вид три четверти

На фото: BMW (E39) ‘1995–2000 и BMW (E38) ‘1999–2001

Меньшее, на что мог рассчитывать покупатель при выборе мотора – трехлитровая рядная «шестерка» в бензиновой (231 л.с.) или дизельной (184 л.с.) версиях. Вариантов с V8 было два: гражданский 4,4 л (286 л.с.) и спортивный 4,6 is (347 л.с.). Коробки передач — редкая пятиступенчатая механика и автомат с тем же числом передач. Привод — постоянный полный.

Под капотом BMW X5 4.6is

На фото: Под капотом BMW X5 4.6is (E53) ‘2002–03

После рестайлинга 2003 года экстерьер стал еще агрессивнее, а моторы мощнее. Дизель стал выдавать 218 л.с., а «восьмерки» – 320 и 360 л.с. оответственно. Автомат заменили на шестиступенчатый, полный привод, получивший имя xDrive, стал подключаемым, появилась бронированная по классу B4/VR4 версия Security. В таком виде Х5 Е53 производился до 2006 года, когда ему на смену пришел кроссовер второго поколения с индексом Е70.

BMW X5 (E53) в движении

На фото: BMW X5 (E53) ‘2003–07

Теги: Одиночные , Подержанные авто , баварские автомобили , городские кроссоверы , городской кроссовер , динамические кроссоверы , иномарки кроссоверы , комфортный кроссовер , кроссоверы , мощные автомобили , мощные кроссоверы , немецкая иномарка , немецкие автомобили , немецкие кроссоверы , немецкий автопром , подержанные автомобили , BMW , X5
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей
16 Новости / В России
Серийный кросс-седан Lada Vesta: клиренс – 203 мм
13 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекина

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

2002 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Премьеры
Камешки за пазухой: покупаем подержанный Kia Rio III за 500 тысяч

Сегодня мы попробуем выбрать очень популярный у нас Киа Рио третьего поколения за вполне нормальные 500 тысяч рублей. Тут не будет кровавых слёз, которые текли из наших добрых глаз при выборе Porsche Cayenne l за 600…

757 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

4506 1 7
Статьи / Тюнинг
С миру по детальке: тюнинг УАЗ 3962

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти…

8561 0 6
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

4506 1 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

370149 19 0
Выбор авто / Подержанные авто
Honda Accord VII с пробегом: медленные АКПП и масложор моторов

Accord седьмого поколения получился очень интересным автомобилем: по-европейски удобным и по-хондовски «драйверским». Правда, в первой части обзора мы выяснили, что у него не хватает «легендарной» японской надёжности (по…

4546 2 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95501 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

105018 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45181 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

66457 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

15770 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

9821 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25221 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

45481 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7606 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

154482 13 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

105944 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

49977 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?