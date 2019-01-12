Главное – ввязаться в бой: опыт владения Renault Megane II CC

Идея сделать кабриолет из простой массовой модели не нова, но в середине двухтысячных она буквально обуяла автомобилестроителей мира. Французы, разумеется, радостно вписались в заварушку – не зря фразу «главное ввязаться в бой, а там будь что будет» любят приписывать Наполеону. Одним из зачинщиков драки за кошелек робких, но вожделеющих оригинальности покупателей был Renault Megane CC второго поколения.

Снаружи

Само появление второго Megane вызвало лёгкий переполох в среднем классе. На смену женственным, округлым линиям предшественника пришли смелые грани в стиле не поддающегося классификации Renault Avantime. Атака на покупателей и конкурентов была беспощадной. Сперва французы сразили всех нетривиальным трехдверным хэтчбеком, а потом, притушив страсти более сдержанными седаном и универсалом, решились на выпуск кабриолета с жесткой крышей.

Граненый дизайн удачно вписался в эстетику двухдверного кузова. Двухсекционная крыша конструкции ателье Karmann не выглядит чужеродной. Благодаря высокой, поднимающейся к корме подоконной линии, корма и багажник — самые спорные элементы такого рода кузовов — смотрятся гармонично. Причем независимо от положения крыши.

Внутри

Интерьер кабриолета, само собой, повторяет таковой в других Megane. Это означает аккуратную сборку и обилие мягкого «прорезиненного» пластика с приятной фактурой. Но благодаря обилию красной кожи такие подробности начинаешь замечать не ранее чем через десять минут. Прием не новый, но работает всегда, особенно если не скупиться на декор. Французы были щедры и замаскировали алым сиденья, двери, руль плюс рычаг коробки и ручник.

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Сиденья с мягкой набивкой и ненавязчивой боковой поддержкой задают расслабленное настроение. Уже потом, в движении понимаешь, что решение оказалось верным – не было необходимости ставить сюда ковши от Megane RS. Правда, даже в их отсутствие и с учетом наличия заднего дивана кабриолет готов вместить не более трёх человек: сидеть позади водителя даже среднего роста мешает практически полное отсутствие места для ног.

В движении

Вставляю в прорезь внизу центральной консоли фирменную реношную карту, выжимаю мягкую, длинноходную педаль сцепления и давлю на крупную кнопку «Start». Пятнадцать лет назад французы одним только этим приемом очаровали немало покупателей. Из всего многообразия моторов черному Megane досталась двухлитровая «четверка» F4R. Известный многим по Duster мотор развивает здесь 135 л.с. и 191 Нм.

Работать ему приходится сообща с шестиступенчатой механикой – и, знаете ли, всем бы такого напарника. Ворочать рычагом, что расположен на оптимальном расстоянии от руля — одно удовольствие. Привод настроен безукоризненно, ход минимален, передачи переключаются легко и четко. То, что нужно, чтобы поддерживать в тонусе французский мотор, любящий средние обороты. Правда, динамика в любом случае лишь удовлетворительная — в пределах десяти секунд при разгоне до сотни. Вечно опаздывающим субъектам французы предлагали кабриолет с двухлитровым турбомотором. Но, к сожалению, в случае с открытым Megane дело не только в мощности.

Недостаток жесткости кузова – врожденный бич многих кабриолетов, а уж особенно тех, что делят платформу с массовыми моделями. Megane, который и без того не назвать образцом управляемости, сей недуг поразил не на шутку. Забудьте о собранности, отзывчивости и однозначности реакций — любая команда выполняется лишь после двухсекундного раздумья. Руля кабриолет слушается с энтузиазмом официанта, точно знающего, что с этого клиента чаевых ему не видать. Крены в поворотах остужают пыл получше ледяного душа.

Renault Megane II CC

Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 13 9 11

Зато плавность хода хороша. Подвеска — как и у остальных родственников: обычный McPherson спереди, скручивающаяся балка сзади. Мелкие ямы и неровности она переваривает, не поперхнувшись. Препятствия покрупнее отрабатываются более явственно, но до откровенного дискомфорта ещё далеко. Правда, стоит сложить крышу — и кабриолет, даже без ветрозащитного экрана радующий продуманной аэродинамикой салона, уже более судорожно вздрагивает при встрече с каждой ямой. Но вальяжно подкатить к ресторану по брусчатке сил у него хватит. В ожидании прекрасной спутницы, ловя на себе недоуменные взгляды («Рено делает кабриолеты?»), можно предаться размышлениям на тему несовершенства и притягательности универсальных вещей.

История покупки

После нескольких лет езды на кроссоверах Александр понял, что хочет только кабриолет. Продав Honda CR-V, он выделил на покупку не более 500 000 рублей. Основными критериями были наличие жёсткой крыши и невысокая стоимость обслуживания. Последний параметр перечеркнул варианты вроде Mercedes Benz SLK. На выбор остались среднеразмерные кабриолеты Volkswagen Eos, Peugeot 307, Ford Focus, Opel Astra и Renault Megane. На последнем Александр и решил остановиться.

По всей России в продаже нашлась лишь тройка подобных авто. К сожалению экземпляр из родного Санкт-Петербурга не порадовал. Общее состояние было на троечку, а в комплектации отсутствовал желанный кожаный салон. Но сама модель уже накрепко засела в фаворитах при выборе.

В итоге было решено ехать в Архангельскую область в город Котлас, где проживал второй в списке кабриолет. Поездка была полна приключений уже хотя бы потому, что до места Александр добирался с помощью онлайн-сервиса совместных поездок с двумя пересадками – а все из-за того, что поезда и самолёты не подошли по датам. Но оно того стоило. Чистый, ухоженный кабриолет 2005 года выпуска с родным пробегом в 170 000 километров ждал Александра в тёплом помещении. Цена была оговорена с продавцом заранее, поэтому уже через пару часов Megane мчал нового хозяина домой.

Ремонт

Сразу после зимы Megane отправился на ТО. Помимо масла в двигателе и коробке передач, фильтров (масляный, воздушный, салонный) и свечей были заменены рулевая рейка в сборе с наконечниками и нижняя опора двигателя. После ревизии подвески под замену отправились передние рычаги передней подвески в сборе с шаровыми опорами, опорные подшипники, сальники приводов, стойки и втулки стабилизатора, задние амортизаторы и сайлентблоки задней балки. Позже были заменены ступичные подшипники и тормозные диски с колодками по кругу. Стоит, правда, заметить, что большинство деталей покупалось и менялось исключительно для профилактики.

Ни разу не крашенный кузов уже требовал восстановления ЛКП. Сначала Александр думал ограничиться покраской пары элементов, полировкой и точечным ремонтом нескольких маленьких вмятин. Но поскольку общая стоимость всего вышеописанного мало отличалась от цены полной перекраски, было решено красить кузов целиком. Цвет Александр решил оставить заводской, дополнительно сделав обработку керамическим покрытием.

Из-за камня, неудачно вылетевшего из-под колеса проезжавшего мимо авто, пришлось менять разбитое вдребезги заднее стекло. Поскольку срок поставки оригинальной детали составляет около полутора месяцев, Александр решился сделать стекло на заказ. К сожалению, результат получился неудовлетворительным: форму оригинала стекольщикам повторить не удалось, подогрев отсутствовал, а из-за некорректно сделанных замеров стекло пришлось подгонять по месту. Все лучше конечно, чем ездить с заклеенным полиэтиленом проемом, но в итоге все равно практически сразу был заказан оригинал за 25 000 рублей.

В профилактических целях провели чистку форсунок и дроссельной заслонки. Поскольку ремень ГРМ на Megane ни разу не менялся, и уже начал свистеть один из роликов, ГРМ как сделует обслужили. Также был заменен шкив коленвала вместе с сальниками, приводной ремень, водяной насос и моторчик топливного насоса. Из-за сильного шума во время работы пришлось обзавестись новым мотором отопителя салона. Позже было сделано ТО крыши: заменили масло в гидронасосе, смазали все шарниры и движущиеся части механизма, очистили и смазали все резинки и уплотнители, произвели чистку водостоков.

Эксплуатация

Менее чем за год владения Александр увеличил пробег Megane на 10 000 километров. Кабриолет без проблем используется в ежедневном режиме и не перестает радовать вполне бюджетной стоимостью обслуживания. Например, переборка подвески и замена тормозов обошлась примерно в 40 000 рублей.

Расходы:

ТО с заменой масла в двигателе (ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30) и фильтров – каждые 8 000 км

Расход топлива в городском цикле – 13 л/100 км

Расход топлива по трассе – 9 л/ 100 км

Расход топлива в смешанном цикле – 11 л/ 100 км

Топливо – АИ-95

Планы

Кое-что из планов можно угадать при взгляде на фотографии: нужно заняться восстановлением салона, где требуют внимания затертый пластик и изношенная кожа руля и водительского сиденья. Александр об этом знает, поэтому эти работы – первые на очереди.

История модели

Купе-кабриолет на базе второго поколения Renault Megane появилось в 2003 году. Модель получила складную крышу конструкции ателье Karmann. В списке бензиновых двигателей числились «четверки» объемом 1,6 и 2,0 литра. Последний в турбоверсии мощностью 163 л.с. разгонял кабриолет до 100 км/ч за 8,7 секунды. Дизельная гамма состояла из моторов 1,5 (106 л.с.), 1,9 (110-130 л.с.) и 2,0 (150 л.с.). Коробки передач – пяти- и шестиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат.

Renault Megane CC ‘2003–06

Пережив рестайлинг в 2006 году, Megane CC покинул конвейер в 2010 году.

Renault Megane CC ‘2006–10