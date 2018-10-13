«Mercedes длиной меньше четырёх метров? Женский! Ну и что, что спортивный!» А вот поди скажи такое сейчас. Время – лучший лекарь от стереотипов. Сегодня он – образец стиля олдскульных Benz доцифровой эпохи. Реформатор класса компактных родстеров – SLK R170.

Снаружи

Признаться я и сам раньше причислял R170 к девчачьим игрушкам. Опыт общения с SLK 32 AMG, где разбойничий свист компрессора и бешеное ускорение затмевали все остальные впечатления, не сильно повлиял на это мнение. Но чем больше разрастается генеалогическое древо потомков SLK, тем сильнее я проникаюсь уважением к маленькому пращуру всех современных трансформеров.

Вопреки законам жанра R170 мастерски обходится без игривости MX-5 и задора Z3. Во взгляде, напоминающем о слонопотаме C140, и треугольниках задней оптики а-ля W203 сквозит непривычная для такого коротыша серьезность. Вылизанный аэродинамикой кузов самого правильного для старого Benz серебристого цвета лишён ненужной мишуры. Из дополнений к законченному стилю – лишь диски BBS. Большего спортивному легкому и короткому родстеру и не нужно.

Внутри

Молодежным интерьер SLK может считаться только на фоне своих чопорных родственников. Лишь блеск алюминия на центральной консоли и белизна приборных шкал оживляют затянутый в чёрную кожу салон. Более изящный, чем изначально было задумано, руль и скругленная верхняя часть передней панели нисколько не влияют на восприятие — это Mercedes эпохи лихих 90-х. Прецизионно собранный, пышущий «настоящим немецким качеством». В разумно достаточной комплектации, с минимальным электропакетом и двухзонным климат-контролем. Со своими объемными дверными карманами, нишами под мелочь, бардачками и маленьким, зато правильной формы багажником, покоряющий вовсе не обязательной практичностью.

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В движении

Прославившаяся высочайшей надежностью компрессорная «четверка» М111 — мечта многих владельцев старых Мерседесов. Для SLK это наиболее оптимальный мотор: 197 л.с., снятые с рабочего объёма в 2,3 литра при помощи нагнетателя Eaton M45 – убедительный аргумент для родстера весом в пределах 1300 кг. Шестицилиндровый М112 конечно престижнее, но он не сильно мощнее и при этом тяжелее. А что музыкальнее, шелест V6 или хрип компрессорной «четверки» – вопрос без однозначного ответа.

SLK живёт под этот саундтрек. С ним просыпается, под него же бросается в атаку на каждый BMW, им же оправдывается, когда ткнешь его моськой в сухие и далеко не впечатляющие цифры разгона (до сотни – в пределах 7 секунд). Да, это не карманный монстр от AMG, зато с ним весело, легко и нет опасности адреналиновой передозировки. Голосистый мотор отлично тянет во всем диапазоне оборотов. Пятиступенчатый автомат плавен, но тягой в 280 Нм распоряжается разумно. Даже спортрежим ему, по большому счету, не очень-то и нужен.

Mercedes-Benz SLK R170

Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 12-13 9 11

По компоновке SLK — типичный классик: двигатель над передней осью и задний привод. Подвеска (спереди — двухрычажка, сзади – пятирычажка) идентична таковой у C-класса W202. Но даже с поправкой на возросшую жесткость она сохранила положенную продукту с трехлучевой звездой отменную плавность хода. Там, где другие спорткары скачут, как каучуковые мячики, R170 катит с благородным достоинством, не смея беспокоить седоков излишней тряской.

Управляемость — фирменная мерседесовская смесь отстраненности легкого, слегка задемпфированного руля и надежности удачно настроенной ходовой. Лёгкую склонность к недостаточной поворачиваемости родстер проявляет только если переборщить с газом в повороте, доведя дело до скольжения. Но сделать это непросто: крениться SLK, снабженный ради этого разноширокой резиной, решительно отказывается.

С SLK простое водительское счастье доступно без визга шин и побед в светофорных гонках. Команду «крышу долой» родстер выполняет за 25 секунд, делая меня самым улыбчивым и терпеливым водителем на километр вокруг. Погодные условия внутри открытого кокпита – самые благоприятные. С ростом скорости по салону начинает гулять легкий ветерок, но продуманная аэродинамика не позволяет повышать голос на соседа даже при 100 км/ч. Внутри маленькой серебряной стрелы, если вам удалось найти её в хорошем состоянии, можно кричать только от счастья.

История покупки

Роман – большой поклонник старых Мерседесов. Неудивительно, что когда ему захотелось приобрести что-нибудь спортивное, эксклюзивное и классическое, вопрос выбора марки не стоял. Изначально он искал купе, но глупо отказываться, когда знакомые предлагают купить ухоженный SLK R170 с реальным пробегом в 140 000 километров после исключительно летней эксплуатации.

Ремонт

Что такое для М111 140 000 «летнего» пробега? Казалось и крышку капота открывать не стоит. Тем не менее, уже в первую тысячу километров владения Роману пришлось произвести несколько работ для приведения SLK в надлежащее состояние.

Необходима была чистка системы вентиляции картерных газов, обошедшаяся в 5 000 рублей. А из-за того, что с забитой системой ВКГ Роман прокатился в режиме «газ в пол» по трассе, выдавило сальник коленвала (6 000 рублей с учётом работ) и потек датчик уровня масла (2 000 рублей). Естественно, было заменено масло в двигателе, а также все свечи, катушки зажигания, бензиновый фильтр и датчик массового расхода воздуха. Замена масла в АКП, как оказалось, была сделана зря, поскольку слитое масло оказалось кристально чистым.

Пластик салона SLK был сильно затерт. Решив не связываться с перетяжкой кожей или перекраской пластика, Роман заказал маскирующий маркер немецкой фирмы Volico (3 000 рублей), сделанный специально под антрацитовую отделку его R170. «Косметические работы» он выполнил самостоятельно по инструкции. Несмотря на лёгкое непопадание в цвет, салон заметно преобразился.

На пробеге в 150 000 км была сделана профилактическая чистка дренажных стоков. В течение первого года после покупки ни разу не бывавший в ДТП SLK попал сразу в несколько переделок. Ничего серьезного, но красить четыре элемента Роман счел бессмысленным, поэтому родстер отправился на полную перекраску.

Из-за трещины на штуцере расширительного бачка радиатора начал уходить антифриз. Ввиду отсутствия заменителей был куплен оригинал за 2 900 рублей.

Ржавеющая подставка под аккумулятор — это болезнь всех R170. Ввиду того, что конкретный экземпляр почти не видел зимы, ржавчина была минимальной. Тем не менее, Роман снял её, зачистил металлической щеткой, а после обработал мастикой.

Эксплуатация

При пробеге 163 000 км были поменян левый передний ступичный подшипник. Чуть позже полностью вытек амортизатор капота, после чего Роман поставил качественный неоригинал. Не обошла SLK болезнь M111 в виде течи масла с клапана положения распредвала. Был заменён как сам электромагнит, так и заглушка муфты распредвала.

На пробеге 168 000 км Mercedes перестал заводиться из-за неисправности блока реле К40. После разборки и пропайки, которую Роман сделал самостоятельно, родстер снова ожил.

Настоящий пробег SLK — 170 000 км. О покупке Роман нисколько не жалеет: в его семье это уже четвертый олдскульный Mercedes с М111.

Расходы

ТО с заменой масла в двигателе (Liqui Moly 5W40 ) и фильтров — каждые 10 000 км

Расход топлива в городском цикле — 12-13 л/100 км

Расход топлива по трассе — 9 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле — 11 л/100 км

Топливо — АИ-95

Планы

В отличие от многих владельцев, имеющих далеко идущие планы по доработкам или стайлингу, Роман представляет будущее очень просто: продолжать ездить исключительно летом, в межсезонье поддерживая родстер в идеальном состоянии.

История модели

Главной премьерой стенда Mercedes на Туринском автошоу 1996 года стал компактный родстер SLK R170. За экстерьер первого массового «трансформера» со складной жесткой крышей отвечал Бруно Сакко.

Соплатформенник C-класса в кузове W202 оснащался атмосферной и компрессорный вариациями «четверки» М111 (134-194 л.с.) и V6 М112 мощностью 215 л.с. AMG версия этой же «шестерки» при помощи компрессора развивала 349 л.с. Большинство версий комплектовалось пятиступенчатыми АКП, но были вариации с шестиступенчатой механикой.

Производство R170 завершилось в 2004 году.