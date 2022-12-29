Обычно когда мы говорим об известных тюнинг-ателье с богатой историей, мы представляем себе AMG, BMW M или экзотику вроде Koenig Specials . Если речь идет об Америке, то, конечно же, вспоминаем SRT. Но если разговор не о скорости, мощности и динамике, примеров становится меньше. Вот один из таких: GMC Savana от Explorer Van Company, которую можно считать практически «придворной».

Этот GMC Savana в «полутонной» версии «1500» с короткой колесной базой 5692 мм (224,1 дюйма) сошел с конвейера General Motors в штате Миссури в 2009 году как простой коммерческий фургон. Но вместо того чтобы сгинуть в доставках и грузоперевозках, он отправился в штат Индиана на завод Explorer Van Company, где и превратился в сверхкомфортный пассажирский шаттл, собранный на заказ, одновременно обретя еще и полный привод! С тех пор прошло почти полтора десятка лет, но даже сейчас машина подобных лет и в аналогичном состоянии и комплектации сегодня в России стоит около 2,5 миллионов рублей. Более того, конкурентов в плане характеристик у нее, по сути, и нет.

Снаружи

В нашей стране американские «вэны» не слишком распространены, а GMC Savana знают и вовсе немногие. Так уж получилось, что эта модель если и встречается в России, то в основном в виде брата-близнеца Chevrolet Express. Несмотря на то, что на родине эти автомобили массово используются в первую очередь как продуктовые фургоны, развозные машины курьерских служб, технички и грузовики для прочих бесчисленных народно-хозяйственных нужд, в нашу страну попадали в основном все же пассажирские версии, и совсем редко – в тюнинге от Explorer Van Company. Тупорылые и горбатые очертания пассажирских Savana и Express с надставленными крышами хорошо узнаваемы по многочисленным кинокартинам в жанре экшн – на них (и непременно в черном цвете!) любят раскатывать и гангстеры, и ФБР, и супергерои, и члены разных тайных обществ. А у нас эту машину предпочитают в качестве бизнес-кара коммерсанты и многие знаменитости, уважающие выразительную брутальность, сочетающуюся с выдающимся комфортом внутри. Ну а в полноприводном варианте (да еще и с ГБО, как у нас любят) фургоны от Chevrolet/GMC – мечта для любителей технических хобби на открытом воздухе, связанных с выездами за город. Мотоцикл, снегоход, крупный катер или автодом на прицепе (благо в наличии и фаркоп, и прочность рамы, позволяющая тянуть за собой три тонны), парапланы, дельтапланы, разнообразный модельный пилотаж, охота, рыбалка и прочий экстрим – для таких целей фургон от GM предназначен как нельзя лучше.

Savana и Express 2009 года почти невозможно отличить от версии 2019 – выглядят они практически идентично. Да и вообще с рестайлинга 2003 года и, по сути, до наших дней, радикальных изменений, заметных неспециалисту, в облике фургона не произошло. Кто-то считает долго не меняющуюся внешность автомобиля однозначным минусом, но для тех, кто смыслит во «вневременных» авто, она, наоборот, достоинство. Вдобавок это позволяет не думать о внешнем восприятии немолодых экземпляров, а сосредоточиться на их начинке и возможностях, зачастую уникальных в своем роде.



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Да, наверное, до «прозрачности» кузова, свойственной иным европейским и японским микроавтобусам, «американец» не дотянул, но комфорт посадки и погрузки в целом – превосходнейший. С обоих бортов в пассажирском салоне имеются сдвоенные распашные двери, и аналогичный проход – сзади. Наверное, «распашонки» на практике все же менее удобны и практичны, чем сдвижные двери, но последние твердо ассоциируются у многих с замызганным общественным транспортом, а вот распашные, да еще и раскрывающиеся в разные стороны, выглядят благородно, если не сказать «богато». Для бизнес-кара это важнее, чем утилитарная способность пропихнуть пассажиров внутрь через сдвижную дверь, будучи втиснутым вплотную к соседям по парковке.



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Внутри



Все кресла и диваны в салоне были установлены в мастерских ателье Explorer Van Company. Могучие, истинно директорские, обтянутые толстой натуральной кожей без пошлой приставки «эко», рассчитанные на щедрые американские габариты. В этом автобусе максимально комфортно в любом месте, где бы ты ни расположился. К вашим услугам роскошные передние кресла с подлокотниками, регулировками и подогревами, аналогичные капитанские сиденья второго ряда и огромный задний диван, способный при необходимости трансформироваться в полноценную кровать.

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При этом сиденья среднего ряда еще и поворотные.



Разложенный задний диван образует полноценное спальное место для двоих, а если потесниться – то и для троих.



Когда задний диван собран, за его спинкой размещается не менее полутора кубометров багажа:



Остальные мелочи по салону просто устанешь перечислять – это как важные опции вроде двухконтурного кондиционера, потолочного люка и кожаной отделки дверей и потолка, так и всякие приятные второстепенные мелочи вроде телевизора с подключением внешних источников, «люстры» освещения с эффектом «горящих капель», контурной подсветки, жалюзи на окнах, многочисленных розеток на 12 и 220 вольт, всевозможных ящичков, ниш и сеточек для мелких и не очень вещей.



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Управление режимами АКП осуществляется каноничной «кочергой». Руль – от Escalade третьего поколения, с клавишами управления аудиосистемой. Торпедо, консоль, а также ряд элементов в пассажирском салоне вроде крышек потолочных шкафчиков отделаны покрытием, напоминающим не то породу темной древесины, не то минерал… Фактуры у нее нет, она гладкая, а цвет пробивается как бы из глубины через имитацию толстого слоя прозрачного лака. Решение, откровенно говоря, на любителя – но такая отделка (в самых разных расцветках и имитирующая все мыслимые материалы) долгие годы была популярна при персонализации салонов крупных американских машин – полноразмерных седанов, внедорожников, вэнов.



Железо

Savana и Express – американская рамная классика. Даже в самой короткой версии на платформе 1500, не говоря уже про 2500 и 3500 (что определяет колесную базу и перевозимый вес), это очень тяжелый автомобиль. Но двигатель, трансмиссия и подвеска полностью соответствуют массе машины. По подвеске у Savana/Express 2009 года все идентично Tahoe и Suburban на платформе GMT800, а тормоза, ABS и прочее – от платформы GMT900. Спереди подвеска торсионная, сзади – продольные рессоры. То есть, машина, что типично для GM, сильно унифицирована с другими моделями марки, и подавляющее большинство узлов в ней также встречается в массовых и распространенных полноразмерных седанах и внедорожниках GM.

В числе «общекорпоративных» агрегатов – и 300-сильный атмосферный двигатель Vortec 5,3 литра V8, и четырехступенчатый автомат 4L60E, работающие в нескольких десятках моделей от Chevy и GMC. С полным приводом история схожая: со стапелей завода GM полноприводные Savana/Express не сходили, но систему полного привода в ателье Explorer Van Company установили «почти родную», от Cadillac Escalade. Органов управления трансмиссией в салоне Savana Explorer Van нет – ни включения/отключения полного привода, ни понижающей передачи, ни каких-то особых режимов – все, как у Escalade второго-третьего поколений: просто постоянный 4WD через цепную раздатку, распределяющую мощность в соотношении 40:60 в пользу задней оси.

По ремонту таких машин обычно информации крайне мало: они чрезвычайно надежны, а при некоммерческой эксплуатации чуть ли не вечны. Владелец этого GMC Savana Explorer Van кроме обычного большого ТО после покупки за несколько лет поменял на нем только пару задних рессор. Обычно они проседают через 5-7 лет в режиме грузоперевозок и чуть позже – у пассажирских фургонов, после чего машина задирает нос. Тем не менее даже при необходимости ремонта выручает родство с Tahoe/Escalade: редких и сильно дорогих запчастей на фургон нет в принципе – все массовое, доступное и имеющее десятки аналогов.

В движении



По ощущениям от езды Savana Explorer Van напоминает обычный Chevrolet Tahoe, только гораздо более тяжелый. Комфорт в машине – высочайший на любом месте, от водительского до заднего пассажирского. Необыкновенная мягкость хода и полнейшее равнодушие к любым колдобинам дополняются превосходной шумоизоляцией салона, с нуля созданного в Explorer Van Company. У обычных коммерческих Savana/Express салоны либо блестят голым железом, либо отделаны на уровне Газели, так что в дальний путь на них не отправишься, а здесь никаких ограничений по продолжительности поездки будто не существует. Для путешествий это просто идеальный вариант, тем более что динамики машине хватает, и на хорошей пустой дороге ограничителями скорости для Savana могут служить только камеры и расход под 22 литра.

Рассуждать об управляемости, как в случае с легковыми автомобилями, тут не приходится, ибо пассажирский автобус априори не предполагает никакого мало-мальски экстремального маневрирования. Центр тяжести – высокий, парусность – значительная, тормоза по американской традиции не балуют резкостью: это все нужно учитывать. Впрочем, такие вещи водителю крупного «вэна» объяснять, наверное, не стоит – как само собой разумеющееся и едва ли имеющее какие-то особенности применительно к конкретной марке и модели.

Отдельно нужно сказать разве что о полном приводе. Здесь он не равнозначен по своей роли и возможностям даже полному приводу аналогичного по конструкции Escalade. Постоянный полный привод тут – не более чем приятный бонус. Его роль – лишь более уверенное, нежели на обычном заднем приводе, перемещение по твердым грунтовкам и умеренному снегу, троганье с места на мокрой траве и тому подобные незатейливые деяния. Несмотря на относительно короткие свесы и 20-дюймовые диски, колесная база у вэна длинная, просвет под порогами и днищем небольшой, и усадить его брюхом на кочку или бугор, по которому без касания проскочит даже моноприводный городской хэтчбек, – раз плюнуть, и полный привод тут не спасет.

История модели

Коммерческие грузовые и пассажирские фургоны GMC Savana и Chevrolet Express выпускаются General Motors c 1996 года. Однако в нашем конкретном случае историей модели является, по сути, история тюнингового ателье Explorer Van Company, ставшего во всем мире практически именем нарицательным для особо комфортных пассажирских Savana и Express.

Это фактически история о классической американской мечте, когда любовь к автомобилям позволила человеку найти свою уникальную нишу в бизнесе и стать лидером в отрасли на долгие годы. В 80-е годы ХХ века некто Боб Кеслер занимался небольшой коммерцией в Варшаве. Правда, располагалась эта Варшава не в Польше, а в штате Индиана. Из-за общего экономического спада дела в маленьком бизнесе шли все хуже, но ситуацию переломил сын, Стив Кеслер, который приехал к отцу и рассказал ему о своей небольшой параллельной подработке (а был он школьным учителем!) – переоборудовании обычных коммерческих фургонов в роскошные офисы на колесах. Глубоко ознакомившись с этим небольшим нишевым рынком, Боб с удивлением обнаружил стабильный спрос на такие автомобили, а также явный недостаток индивидуализации в дизайне и целостности предлагаемых концепций. В конечном итоге он решил рискнуть инвестировать все свои свободные средства в этот бизнес и не прогадал!

Компания Explorer Van Company была основана 1 ноября 1980 года, после чего Боб со Стивом купили у одного из официальных дилеров в Детройте шасси коммерческого фургона GMC Savana, наняли плотников, электриков и отделочников, и уже в декабре первый автомобиль Explorer Van Conversion был готов. Его продали буквально за неделю, после чего к работе семейства Кеслер возник интерес у Кена Бельмана, владельца Behlmann GMC в Сент-Луисе, штат Миссури, одного из крупнейших в США дилеров фургонов. В то время автомобильные дилеры имели право на достаточно вольное обращение с поставляемыми им с конвейеров заводов машинами и могли продавать автомобили с весьма глубокими доработками, порой, совсем непохожие на первоначальные модели.

Сотрудничество с Behlmann GMC и демонстрация машин в их шоу-румах быстро прославила продукцию Кеслеров, при том что первопроходцами они не были, и конкурентов в той же нише работало немало. Отец и сын с командой быстро вышли на темп постройки от двух до четырех микроавтобусов в неделю, покупатели начали спрашивать вэны Explorer в дилерских центрах по всей стране. В 1982 году, после продажи трехсотой по счету машины, было развернуто полномасштабное производство тюнинговых фургонов на новом заводе в Индиане, а продажи пошли не только через Behlmann GMC, но и через сеть еще одного крупного дилера – Buyers Chevrolet из Огайо, а также нескольких других дилеров GM на Среднем Западе.

В начале 1987 года Explorer Vans договорилась с General Motors о гораздо более выгодной прямой поставке голых фургонов на свой конвейер (ранее Кеслеры их покупали как частные лица), а затем последовало аналогичное соглашение и с Ford, что сделало Explorer Van едва ли не доминирующей компанией в отрасли. Боб Кеслер умер в 2003 году, но его сын Стивен продолжил семейное дело, и Explorer Van по-прежнему сохраняет свой статус в этой сфере.