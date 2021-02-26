Chevrolet Chevelle – массовая и популярная в Штатах модель, которую у нас практически не знают. А этот экземпляр и вовсе удивительной судьбы, которая изрядно пошвыряла его по странам и континентам. Он мог сгинуть в 90-е и сгнить в 2000-е, но чудом уцелел в идеальном для 52-летней машины состоянии.

Владелец – Василий Олифиренко, москвич, трудится в сфере медиа.

Автомобиль – Chevrolet Chevelle Malibu, 1968 год, второе поколение. Вероятно, единственный в России экземпляр Chevelle в кузове седан. Разыскать его «Колесам» помог автомобильный музей М.О.С.Т.



Василий начинает рассказ издалека:



– Сообщество любителей американской классики достаточно тесное, а ценителей классики 50-х-60-х – еще менее многочисленное. Все друг с другом знакомы, знают, у кого что и в каком состоянии, и даже в курсе о том, какие редкие образцы ретроавтомобилей есть на руках не у фанатов, а, скажем так, у случайных людей. Вполне массовый в Штатах, Chevrolet Chevelle для России – достаточно редкая машина, а в кузове седан у нас их и вовсе практически нет.

Американоводы-любители слышали, что в Подмосковье у какого-то пенсионера уже много лет стоит без движения седан Chevelle, но более конкретной информации, кроме этих слухов, не было… И вот с год назад я совершенно случайно натыкаюсь на объявление о продаже той самой машины. Сказать, что я сорвался пулей – ничего не сказать!

За нее просили, откровенно говоря, весьма немало, и были опасения, что это какая-то афера, поскольку объявление снабжалось невнятными и явно не свежими фото. Одновременно было и страшно, что кто-то опередит… Но в итоге все сложилось удачно – машина и ее состояние в полной мере стоили гонки за ней, потраченных денег и нервов.

История этого Chevrolet Chevelle в своем роде уникальная, совершенно не похожая на истории многих американских ретромобилей, которые сегодня либо ввозятся к нам буквально единично, либо попали в Россию сто лет назад и обречены бесконечно менять владельцев, переходя из рук в руки внутри коммьюнити любителей.

Предположительно в 1968 году СССР закупил небольшую партию этих автомобилей в черном цвете – Шевроле приехали в нашу страну, после чего сразу были отправлены в Индию работать в качестве служебного транспорта в тамошнем представительстве одного из наших внешнеэкономических ведомств. По ряду признаков и полунамеков бывшего хозяина это был советский вариант «Юнивёрсал Экспортс» – поклонники «бондианы», думаю, поняли, о чем речь.

В Индии машина прослужила 16 лет, будучи закрепленной за одним-единственным водителем, что и помогло ей сохранить бодрость тела и духа вопреки кошмарному качеству индийских дорог, топлива, сервиса и всей остальной околоавтомобильной инфраструктуры. В 1983 году списанный Chevelle позволили выкупить тому самому закрепленному за машиной сотруднику ведомства в личное владение, что уже весьма нетипично для советских реалий, если ты, конечно, не генерал, не космонавт или народный артист!

После чего он ввез «Шеви» обратно в СССР на пароме через Одессу и перегнал в Московскую область, получив свежие, только начавшие выдаваться в ГАИ «белые» номера первой областной серии А-МЖ. В 80-90-е эта машина эксплуатировалась в полном соответствии с преклонным возрастом ее владельца – выезжала несколько раз за лето на дачу и периодически катала свадьбы его родственников и друзей. Ну а к началу 2000-х встала окончательно на прикол в сухом гараже.

Удивительно, но на момент покупки мной этого 52-летнего Chevrolet Chevelle у него имелся совершенно легальный и чистый статус в плане учета и номеров, а также сохранился полный комплект документации! Договор купли-продажи, незаполненная сервисная книжка, оригинальная Protect-O-Plate – редкая металлическая карточка с серийным номером машины и перечислением комплектации, такими жестянками (никуда их не прикручивая и не приклепывая) General Motors снабжал свои модели 60-70-х годов. На месте и все информационные наклейки – в багажнике и бардачке.

Снаружи

Этот Chevrolet Chevelle – представитель золотого века американского автопрома, когда три кузова трех смежных лет представляли собой фактически три совершенно разных автомобиля, а седан, универсал и, скажем, купе разительно отличались друг от друга даже в пределах одного модельного года. Дизайнерам в те времена давался полный карт-бланш на творчество, за что, собственно, мы и любим штатовский автопром 60-70-х!

Тем не менее седан в свое время считался самым неинтересным кузовом, и покупатели предпочитали купе и хардтопы Chevelle, которые были более броскими и экстравагантными. Однако сегодня, в эпоху невыразительных автомобилей-«мыльниц», даже самый скромный гость из прошлого смотрится как дерзкий и стильный масл-кар. Chevelle в цвете Tuxedo Black с широченной глазастой и поблескивающей слегка потускневшим хромом мордой, с профилем а-ля «бутылка Колы» и стильно наезжающими на стойки крыши углами задних дверей очень крут!



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Черный цвет – вообще редкость для американского автопрома, если только машины не делались для силовых ведомств. Частные клиенты предпочитали более жизнерадостные масти, однако не стоит забывать, что эта машина – из закупки для нужд СССР! Черный у нас всегда был номенклатурной классикой, и его выбрали даже для солнечной и жаркой Индии…



Интересная фишка – щетки дворников, скрытые под жабо в положении покоя. В принципе, вещь вполне заурядная, но в то время это был писк моды! Рычаги поводков, кстати, сделаны по схеме пантографа – для уменьшения площади неочищенных секторов.



Помимо шильдиков «Chevelle» внутри и снаружи, несколько раз встречается шильдик «Malibu» – модификация внутри модельного семейства. Кроме просто Chevelle были Chevelle Malibu, Chevelle 300 Deluxe, Chevelle Concours и некоторые другие. В данном случае комплектация специфическая – внутренняя отделка достаточно дорогой версии Malibu (которая позже, после снятия Chevelle с конвейера, стала самостоятельной моделью) сочетается с базовым мотором, ручной КПП, отсутствием гидроусилителя руля и вакуумного усилителя тормозов!

Диковатый рисунок колесных колпаков – своего рода сувенир из Индии. С этими колпаками автомобиль вернулся в СССР в 1983-м. Избавляться от них владелец не спешит, поскольку они – часть истории этой машины!



Внутри

Достаточно редкий цвет отделки салона – оливковый. Обивка кресел комбинированная, винилово-текстильная, хотя кресел как таковых тут и нет: спереди и сзади два сплошных дивана. Впрочем, раздельные передние кресла были доступны при желании.



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Руль, что стоит на этом экземпляре, считался люксовым – базовая баранка очень простенькая и похожа на трехспицевое колесо от старого уазика. В то время только-только начали заморачиваться пассивной безопасностью: торпедо Chevelle уже мягкое, но руль еще весь металлический, и колонка не складывается при ударе.



Передние двери оснащены двойным комплектом ручек-«мясорубок»: одна опускала/поднимала стекла, а вторая поворачивала треугольные форточки.



Машина оснащалась кондиционером, но за долгие годы эксплуатации он был, к сожалению, утрачен. Владельцу только предстоит его восстановить. Зато, к счастью, сохранился родной коротковолновый радиоприемник!



Между двумя стрелочными приборами (спидометр слева и комбинированный – справа) находится квадратная заглушка с надписью «Chevelle». В некоторых модификациях на ее месте располагался «ленточный» тахометр, стрелка которого была неподвижна, а шкала, оформленная в виде подвижной ленты, поднималась при наборе оборотов, как поплавок. Решение очень красивое и необычное, и в планах нынешнего хозяина – найти такой тахометр и установить.



Стояночный тормоз ножной, педаль под левую ногу.



Ремни безопасности простейшие, еще без инерционных механизмов-рулеток. Поэтому на потолке установлены крепления-скобки, чтобы ремни не создавали бардака в непристегнутом состоянии.



Багажник мы решили не показывать – он большой, просторный, но не имеющий интересных особенностей по технической части. Проблема в том, что трюм пока «нефотогеничен»: прежний хозяин оклеил его изнутри туристической пенкой, после удаления которой выяснилось, что металл под ней слегка поржавел и требует реставрационных работ.



Железо

Мотор этого Chevelle – самый скромный из доступных: особенности ведомственного заказа и оплаты за счет казны, видимо… Рядная шестерка объемом 3,8 литра 230 CID – классический чугунный нижневальный мотор, который также именовался Turbo Thrift, будучи при этом стопроцентно атмосферным. Советских автолюбителей турбинами не баловали, поэтому водитель, шестнадцать лет гонявший по Индии этот Chevelle, некоторое время принимал за турбину компрессор кондиционера, о чем со смехом вспоминал впоследствии.

Двигатель, несмотря на свою «базовость», очень удачный и прославленный. Собственно, этот мотор, неспешно модифицируясь, просуществовал с 30 до 90-х годов ХХ века, устанавливаясь на бесчисленное количество легковых, коммерческих и сельскохозяйственных автомобилей, а также судов. А в Бразилии и Аргентине – и до середины 2000-х! На базе него сделала свой первый мотор «Type A» и Toyota.

Модификация двигателя на нашем Chevrolet выпускалась с 1962 по 1988 годы. Мощность её – 140 л.с. Система питания – однокамерный карбюратор Rochester Monojet с автоподсосом на биметаллической спирали. Кстати, после топливного кризиса начала 70-х «Turbo Thrift» стали ценить еще и за экономичность: это сейчас «экономичный мотор с 17 литрами на сотню» звучит смешно, но в то время он воспринимался именно так на фоне прожорливых V8…

Двигатель агрегатирован с простой трехступенчатой механической коробкой передач с рычагом переключения на рулевой колонке, связанным с кулисой жесткими тягами. Через аналогичные тяги и шарниры, кстати, передается и усилие от левой педали на вилку сцепления.



В 1997 году машина встала на прикол из-за разморозки блока цилиндров и так и простояла до 2019 года, когда ее купил Василий. Прежний владелец в 97-м законсервировал авто по всем правилам: поставил на пеньки, чтобы разгрузить подвеску, под пробку залил бак топливом. В итоге потрескавшийся блок пришлось поменять на бэушный, что не составило большого труда и не принесло существенных расходов. Заодно перебрали «голову» и удалили нештатную прокладку, снижающую компрессию для использования 76-го бензина. По состоянию цилиндро-поршневой группы пробег машины в 95 000 миль (около 153 000 км) сочли реальным.



Также была поменяна вся система охлаждения, включая новый радиатор – старый потек еще при СССР, и хозяин вырезал из него середину и впаял между двух родных боковин середину от радиатора какого-то трактора… Ну и временно пришлось установить неродной расширительный бачок – он сейчас бросается в глаза и смотрится диссонансом…

Из прочих более-менее интересных технических вещей стоит отметить вакуумную систему управления заслонками кондиционера и печки, а также две крупные красные полусферы под капотом – звуковые сигналы. Они любопытны не сами по себе, а тем, что одна из них использовалась в качестве приглушенного зуммера. Сигнал негромко гудел при забытом ключе в замке на заглушенном моторе, включенном свете фар и открытой двери водителя.

В движении

В принципе впечатления от вождения Chevrolet Chevelle Malibu можно было бы смело приравнять к впечатлениям от вождения любого американского рамного легкового автомобиля периода от 50-х годов и до 90-х включительно. Все эти машины очень похожи по своему поведению: простор за рулем и на заднем диване, мягкость аморфных кресел, пушечная тяга моторов буквально с холостых оборотов, полное равнодушие к любым дорожным неровностям, которые «пуховая» подвеска глотает в любом количестве и просит добавки, а также чудовищная валкость в поворотах с пугающими с непривычки кренами. Chevelle – такой, да не такой! Не стоит все же забывать, что у него рядная шестерка, а не V8, «ручка», а не «автомат», а еще нет ГУРа и вакуумного усилителя тормозов!

Двигатель 3,8 л, безусловно, по-американски тяговитый и низкооборотный, однако это все же не V8, и контроль за его оборотами требуется повышенный, особенно с учетом ручной КПП и весьма тугой педали сцепления с жестким приводом без гидравлики, где существенная часть усилия ноги уходит на трение в шарнирах тяг. «Кочерга» на руле требует привыкания к ее логике, и, хотя передач всего три, моторная память переключения современных ручных коробок вам не поможет. Первая передача тут включается «на себя и вниз», вторая – «от себя и вверх», третья – просто вниз, задняя – «на себя и вверх». Впрочем, эластичность мотора прощает любые ошибки с переключениями передач.

Отсутствие ГУРа можно считать в определенном смысле благом, поскольку без механического помощника руль с червячным редуктором обрел мало-мальскую связь с колесами и хоть какую-то собранность, чего явно не хватает заокеанским «фулл-сайзам» с усилителями, где можно крутануть баранку от левого упора, отпустить, и она сама докрутится до правого… А вот отсутствие «вакуумника» – это реальная проблема.

Сами по себе четыре барабана по кругу не проявляют существенных недостатков в сравнении с дисками в городском режиме, где нет торможений до перегрева. Но когда ноге не помогает вакуум, вождение превращается в тяжелый труд. Усилие на педали огромное, упираться в нее приходится всем весом тела, и в современном потоке необходимо держать увеличенную дистанцию, куда постоянно вклиниваются торопыги. А постоянные торможения при съезде/заезде в пробках по клеверным развязкам на подъемах и спусках – истинное испытание силы и нервов. Выехав из глухой пробки на Chevelle, лучше остановиться на обочине и успокоить дрожь в перетруженной правой ноге… Поэтому нынешний владелец уже однозначно запланировал установку усилителя тормозов, тем более что аутентичность пострадать не должна – «вакумники» устанавливались штатно и присутствовали в большинстве комплектаций модели.

Свободная же трасса – стихия Chevelle! Тяжелая машина идет стабильно и ровно и равнодушна к боковому ветру любой силы. Удивительно, но при практически полном отсутствии шумоизоляции в современном понимании аэродинамические и колесные шумы почти не слышны! Видимо, все же дизайнеры Chevy не просто «отрывались по полной» возле кульманов, а работали в тесном сотрудничестве со спецами по аэродинамике.

История модели

По современным меркам Chevrolet Chevelle – огромный рамный автомобиль, однако по американским канонам тех лет он относился не к полноразмерной, а к среднеразмерной категории. В нашей стране Chevelle, в отличие от других каноничных моделей Chevrolet вроде Corvette или Impala, малоизвестен, однако на родине он был очень популярным и массовым автомобилем, много лет продававшимся многомиллионными тиражами.

Все выпущенные Chevelle принято делить на три генерации:

Первая – 1964-1967 гг.

Вторая – 1968-1972 гг.

Третья – 1973-1977 гг.

Во всех поколениях Шевелль был и оставался рамным и заднеприводным легковым автомобилем. Для него была доступна практически вся гамма «шевролетовских» моторов и трансмиссий – от рядных шестерок, начинавшихся со скромного объема в 3,2 литра, до могучих V8 454 с объемом 7,4 литра. Коробки передач, опять же, предлагались все, какие были в линейке «Шеви» – от ручных 3- и 4-ступенчатых с переключателем на руле или тоннеле пола до автоматических 2-ступенчатой PowerGlide и 3-ступенчатой Turbo Hydra-Matic. В экстерьере активно использовался популярный в те годы «дизайн бутылки Колы».

Как было заведено в то время, в эпоху бешеной конкурентной гонки между американскими автопроизводителями, машина менялась до неузнаваемости не только от поколения к поколению, но и от года к году. Все генерации Chevelle выпускались в широчайшей гамме кузовов – двух- и четырехдверные хардтоп и купе, кабриолет, седан и универсал. Отдельным сегментом стоит считать субмодификацию Chevelle SS, который входит в список официально признанных культовых масл-каров. Заряженная версия под названием SS всегда оснащалась самыми мощными моторами и обладала многочисленными отсылками к автоспорту во внешнем и внутреннем дизайне. Также на основе второго поколения Chevelle было создано второе поколение Chevrolet El Camino – машины в кузове «ют», именовавшемся также «купе ютилити»: пикап, построенный на базе легкового седана.