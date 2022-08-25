В СССР всячески поощрялся автомобильный туризм, но вот производство домов на колесах фактически отсутствовало. Прицеп «Скиф», конечно, не подходит под определение традиционного европейского или американского «каравана», но это было лучшее из того, что предлагалось отечественным автопутешественникам промышленностью. О «Скифе» мечтали тогда, а кто-то мечтает до сих пор!

Владелец: Михаил Игнатов, 46 лет, житель Владимира, преподаватель Института машиностроения и автомобильного транспорта Владимирского госуниверситета.

Прицеп: «Скиф М2» 1991 года выпуска, последняя модификация семейства «Скиф». Рассчитан на ночевку шестерых человек. Куплен нынешним владельцем в 2020 году.

Мы познакомились с владельцем этого прицепа на ретро-автофестивале «Мышкинский самоход» в провинциальном волжском городке, куда Михаил Игнатов приехал в качестве участника на своем красном «Запорожце» ЗАЗ-968, всю жизнь хранящимся в одной семье и перешедшим от отца к сыну.

Рассказывает Михаил:

– Я достаточно долго мониторил сайты объявлений, прежде чем нашел этот комплектный «Скиф» за 25 тысяч рублей в 2020 году. С того времени цены подросли сильно – без веранды прицеп можно найти за 40 и более тысяч рублей, а в полной комплектации и в хорошем состоянии за него просят около 50-80 тысяч рублей. Несмотря на то, что самым молодым «Скифам» сегодня уже под три десятка лет, популярность их только растет. И я бы даже не сказал, что на нее как-то влияет наличие такого прицепа в личном автопарке президента (у которого, кстати, более ранняя модификация М1). Просто с годами их становится все меньше, при том что какой-то адекватной по деньгам альтернативы просто нет – это если говорить о практическом использовании. Ну и некоторое количество хозяев такой техники держат ее в чисто коллекционных целях, но таких, конечно, немного. В группе владельцев в соцсети более 500 человек, и многие ездят со «Скифами» регулярно. Особенно рыбаки – они удлиняют дышло, привязывают на крышку надутую лодку и ставят на биваке палатку в упрощенном варианте, без веранды. Говорят, что очень удобно. Я же использую этот прицеп для редких выездов с семейством на отдых или на ретро-автофестивали.

У «Скифа» независимая подвеска: на двухопорных рычагах и пружинно-амортизаторных стойках от мотоцикла «Днепр». Хотя достоинства этого решения спорные, ибо устойчивость прицепа при движении за тягачом выше при зависимой подвеске. Колеса же «Скифа» – удивительно странное техническое фиаско на фоне продуманной и продвинутой конструкции в целом. Непонятно почему, но инженеры-разработчики оснастили туристический прицеп для дальних путешествий малогабаритными и малораспространенными колесами – дисками с 10-дюймовыми шинами К-82 (естественно камерными) от мотороллера «Муравей». Откровенно дурацкое решение, способное при некотором невезении доставить серьезные проблемы в глуши на дальнем маршруте. Сайлентблоки шарниров для рычагов в природе не существуют, но подходят сайлентблоки от стабилизаторов Тойот.



Кстати, противооткатные башмачки, отштампованные из алюминиевого профиля, – штатные элементы комплектации прицепа!

К верхним дугам во время движения может быть привязан какой-то дополнительный упакованный груз, а на стоянке к ним крепятся ножки.



Ножки имеют безынструментальную (на рычажных фиксаторах) регулировку высоты – поскольку рельеф в месте установки автодома может быть неровным.



После установки и выравнивания ножек по высоте можно распахнуть крышку. Некоторые думают, что она стеклопластиковая – но она у «Скифа» металлическая. И достаточно тяжелая. Мужских сил для ее открывания в одиночку, в принципе, хватает, но вдвоем делать это гораздо комфортнее.



Вот так выглядит «скелет» каркаса палатки. Он лежит внутри прицепа, сложенный в букву «П», и поднимается, раскрываясь, как зонтик. Правда, важно отметить, что это фото – просто для понимания конструкции, ибо в штатном процессе сборки голый каркас не поднимается. Поднимают его с уже наброшенным тентом палатки и после этого изнутри «раскрывают зонтик».



Вот каркас поднят и закреплен по периметру, но «зонтик» еще не раскрыт:



… а вот – раскрыт!



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Тент крепится на люверсы, часть которых надевается на торчащие из кузова «пистоны», а часть растягивается веревками. Ткань – хлопчатобумажная, пропитанная влагозащитным составом, и главная ее проблема – риск заплесневеть от сырости, если тент после дождя будет надолго убран в прицеп без просушки. Это, собственно, и является причиной удручающего состояния тента каждого второго из трех «Скифов», которые можно найти в продаже. Впрочем, в наши дни умельцы-частники освоили пошив новых тентов для прицепов семейства «Скиф» из современной палаточной синтетической ткани. Стоит такой новодел около 20 тысяч рублей. Но на этом прицепе тент родной и идеально сохранившийся!



После возведения и растяжки купола в принципе в «Скифе» уже можно жить. Но если лагерь разбивается основательно и на длительное время, то процесс стройки продолжается…



Следующий этап – монтаж веранды. Сперва тент веранды просто накидывается на тент палатки и закрепляется по ее передней кромке, от конька крыши и вниз по скатам.



Закрепленный поверху тент веранды забрасывается на крышу палатки, чтобы он не мешал строительству каркаса веранды...



… после чего натягивается тканевая «юбка», чтоб под палаткой не сифонил ветер и не бегали собаки. Лесенка-«трап» для залезания в палатку, кстати, штатная, из комплекта «Скифа»!



Каркас веранды строится из быстросоединяемых алюминиевых трубок, аналогичных тем, из которых построен каркас палатки.



Каркас веранды устанавливать значительно сложнее, чем каркас палатки…



Чтобы не путаться в трубках каркаса, владельцы обычно помечают их совмещаемые концы цветной изолентой:



«Стропила» веранды кладутся на специальные опорные крюки, которые вставляются в трубы каркаса основной палатки, проходя через соответствующие отверстия в тенте. Входят крюки на свои места с трудом – приходится подстукивать резиновой киянкой.



Каркас веранды смонтирован:



Затем на каркас стягивается тент, дожидавшийся на крыше:



Автодом собран. Михаилу с помощью жены, дочки и сына потребовалось на это минут сорок с учетом того, что делалось все в формате поэтапной раскадровки для нашей съемки. Ну и с учетом того, что «мышечной памяти» у владельца ввиду редкого использования прицепа нет. При регулярных же выездах со «Скифом» полчаса для установки нужно, если сборка ведется в одиночку, а вчетвером (если все строители имеют навыки монтажа) можно справиться минут за десять.



Ах, да, еще одна мелочь: сзади палатки еще дополнительно растягивается на веревках и колышках небольшая маркиза для прикрытия от дождя разного барахла, которое не требует особого присмотра внутри веранды и тем более – палатки.



Передний полог веранды поднимается днем, образуя открытую беседку. И опускается на ночь, застегиваясь от сырости и комаров.



Дух советского автотуризма можно почувствовать и в 2022 году. Особенно если приехать с прицепом «Скиф», прицепленным к «Запорожцу», в один из российских провинциальных городков, где с эпохи СССР изменилось немногое…

