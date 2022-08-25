Владелец: Михаил Игнатов, 46 лет, житель Владимира, преподаватель Института машиностроения и автомобильного транспорта Владимирского госуниверситета.
Прицеп: «Скиф М2» 1991 года выпуска, последняя модификация семейства «Скиф». Рассчитан на ночевку шестерых человек. Куплен нынешним владельцем в 2020 году.
Мы познакомились с владельцем этого прицепа на ретро-автофестивале «Мышкинский самоход» в провинциальном волжском городке, куда Михаил Игнатов приехал в качестве участника на своем красном «Запорожце» ЗАЗ-968, всю жизнь хранящимся в одной семье и перешедшим от отца к сыну.
Рассказывает Михаил:
– Я достаточно долго мониторил сайты объявлений, прежде чем нашел этот комплектный «Скиф» за 25 тысяч рублей в 2020 году. С того времени цены подросли сильно – без веранды прицеп можно найти за 40 и более тысяч рублей, а в полной комплектации и в хорошем состоянии за него просят около 50-80 тысяч рублей. Несмотря на то, что самым молодым «Скифам» сегодня уже под три десятка лет, популярность их только растет. И я бы даже не сказал, что на нее как-то влияет наличие такого прицепа в личном автопарке президента (у которого, кстати, более ранняя модификация М1). Просто с годами их становится все меньше, при том что какой-то адекватной по деньгам альтернативы просто нет – это если говорить о практическом использовании. Ну и некоторое количество хозяев такой техники держат ее в чисто коллекционных целях, но таких, конечно, немного. В группе владельцев в соцсети более 500 человек, и многие ездят со «Скифами» регулярно. Особенно рыбаки – они удлиняют дышло, привязывают на крышку надутую лодку и ставят на биваке палатку в упрощенном варианте, без веранды. Говорят, что очень удобно. Я же использую этот прицеп для редких выездов с семейством на отдых или на ретро-автофестивали.
У «Скифа» независимая подвеска: на двухопорных рычагах и пружинно-амортизаторных стойках от мотоцикла «Днепр». Хотя достоинства этого решения спорные, ибо устойчивость прицепа при движении за тягачом выше при зависимой подвеске. Колеса же «Скифа» – удивительно странное техническое фиаско на фоне продуманной и продвинутой конструкции в целом. Непонятно почему, но инженеры-разработчики оснастили туристический прицеп для дальних путешествий малогабаритными и малораспространенными колесами – дисками с 10-дюймовыми шинами К-82 (естественно камерными) от мотороллера «Муравей». Откровенно дурацкое решение, способное при некотором невезении доставить серьезные проблемы в глуши на дальнем маршруте. Сайлентблоки шарниров для рычагов в природе не существуют, но подходят сайлентблоки от стабилизаторов Тойот.
Кстати, противооткатные башмачки, отштампованные из алюминиевого профиля, – штатные элементы комплектации прицепа!
К верхним дугам во время движения может быть привязан какой-то дополнительный упакованный груз, а на стоянке к ним крепятся ножки.
Ножки имеют безынструментальную (на рычажных фиксаторах) регулировку высоты – поскольку рельеф в месте установки автодома может быть неровным.
После установки и выравнивания ножек по высоте можно распахнуть крышку. Некоторые думают, что она стеклопластиковая – но она у «Скифа» металлическая. И достаточно тяжелая. Мужских сил для ее открывания в одиночку, в принципе, хватает, но вдвоем делать это гораздо комфортнее.
Вот так выглядит «скелет» каркаса палатки. Он лежит внутри прицепа, сложенный в букву «П», и поднимается, раскрываясь, как зонтик. Правда, важно отметить, что это фото – просто для понимания конструкции, ибо в штатном процессе сборки голый каркас не поднимается. Поднимают его с уже наброшенным тентом палатки и после этого изнутри «раскрывают зонтик».
Вот каркас поднят и закреплен по периметру, но «зонтик» еще не раскрыт:
… а вот – раскрыт!
Тент крепится на люверсы, часть которых надевается на торчащие из кузова «пистоны», а часть растягивается веревками. Ткань – хлопчатобумажная, пропитанная влагозащитным составом, и главная ее проблема – риск заплесневеть от сырости, если тент после дождя будет надолго убран в прицеп без просушки. Это, собственно, и является причиной удручающего состояния тента каждого второго из трех «Скифов», которые можно найти в продаже. Впрочем, в наши дни умельцы-частники освоили пошив новых тентов для прицепов семейства «Скиф» из современной палаточной синтетической ткани. Стоит такой новодел около 20 тысяч рублей. Но на этом прицепе тент родной и идеально сохранившийся!
После возведения и растяжки купола в принципе в «Скифе» уже можно жить. Но если лагерь разбивается основательно и на длительное время, то процесс стройки продолжается…
Следующий этап – монтаж веранды. Сперва тент веранды просто накидывается на тент палатки и закрепляется по ее передней кромке, от конька крыши и вниз по скатам.
Закрепленный поверху тент веранды забрасывается на крышу палатки, чтобы он не мешал строительству каркаса веранды...
… после чего натягивается тканевая «юбка», чтоб под палаткой не сифонил ветер и не бегали собаки. Лесенка-«трап» для залезания в палатку, кстати, штатная, из комплекта «Скифа»!
Каркас веранды строится из быстросоединяемых алюминиевых трубок, аналогичных тем, из которых построен каркас палатки.
Каркас веранды устанавливать значительно сложнее, чем каркас палатки…
Чтобы не путаться в трубках каркаса, владельцы обычно помечают их совмещаемые концы цветной изолентой:
«Стропила» веранды кладутся на специальные опорные крюки, которые вставляются в трубы каркаса основной палатки, проходя через соответствующие отверстия в тенте. Входят крюки на свои места с трудом – приходится подстукивать резиновой киянкой.
Каркас веранды смонтирован:
Затем на каркас стягивается тент, дожидавшийся на крыше:
Автодом собран. Михаилу с помощью жены, дочки и сына потребовалось на это минут сорок с учетом того, что делалось все в формате поэтапной раскадровки для нашей съемки. Ну и с учетом того, что «мышечной памяти» у владельца ввиду редкого использования прицепа нет. При регулярных же выездах со «Скифом» полчаса для установки нужно, если сборка ведется в одиночку, а вчетвером (если все строители имеют навыки монтажа) можно справиться минут за десять.
Ах, да, еще одна мелочь: сзади палатки еще дополнительно растягивается на веревках и колышках небольшая маркиза для прикрытия от дождя разного барахла, которое не требует особого присмотра внутри веранды и тем более – палатки.
Передний полог веранды поднимается днем, образуя открытую беседку. И опускается на ночь, застегиваясь от сырости и комаров.
Дух советского автотуризма можно почувствовать и в 2022 году. Особенно если приехать с прицепом «Скиф», прицепленным к «Запорожцу», в один из российских провинциальных городков, где с эпохи СССР изменилось немногое…
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