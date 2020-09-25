Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редких примеров сочетания несочетаемого, и почти все ее владельцы искренне уверены: как после иномарки невозможно пересесть на Жигули, так и после Сиенны следующей машиной может быть только Сиенна посвежее!

Владелец – Алексей Соловьев, москвич, 28 лет, автомеханик.

Автомобиль – Toyota Sienna 2007 года, 2 поколение, рестайлинг, полный привод, «американец».



Рассказывает Алексей:



– В определенный момент жизни у меня возник интерес к семейному автомобилю на 6-7 мест. Начав изучать рынок вторички, я убедился, что подобные машины в умеренном ценовом диапазоне (до миллиона рублей) – дефицит… Предложений не так уж много – если отбросить слишком древние авто, правый руль и чисто американские марки, для обладания которыми желательно быть их поклонником, то остается пять-шесть моделей, весьма бедно представленных на сайтах объявлений о продаже. При этом у половины моделей разобранный до семи мест салон почти полностью съедает объем багажника, и куда класть вещи такого коллектива – непонятно…

Эту Сиенну я нашел в трейд-ине одного из крупнейших московских автодилеров. Просили за нее 600 000 рублей. Поначалу она меня насторожила – у автомобиля было много окрасок по кузову, пробег за 200 000, да и достаточно высокий налог из-за мощного двигателя. Тех, кто разыскивает семейный авто до миллиона, такие вещи обычно отпугивают, однако я все же решился попробовать подружится с этой машиной и не прогадал!

Семиместный салон совмещался с приличным багажником даже при разложенном третьем ряде, масса разных опций и просто мелочей для комфорта, полноприводная трансмиссия, электроприводы обоих сдвижных боковых дверей и подъемной задней, динамичный V-образный мотор с АКП, один владелец в США (с покупки новой машины в 2007 году и до 2010 года и 60 тысяч миль пробега) и один в России (с 2010 и по недавнее время, до 150 миль пробега) – таким набором достоинств не обладал ни один минивэн из тех, что я изучил за время поисков, и Сиенну решено было купить!

Снаружи

По современным меркам про внешность Сиенны можно сказать «глазу зацепиться не за что!». Снующие по шоссе тут и там свеженькие Камри, СиЭйчАры и Лексусы из последних модельных рядов с вычурными формами, напоминающими результат припадка эпилепсии у мастера оригами, отчетливо намекают на возраст нашего автомобиля, который выдает его простоватый внешний вид, весьма далекий от нынешних дизайнерских изысков Тойоты.

Но 13-летний минивэн выбирают не сердцем, а разумом, и покупатель такой машины совершенно спокойно относится к ее неброскому облику, находя красоту в сдержанных очертаниях и спокойной гармонии. Плоские двери без модных стремительных штамповок слегка оживляют молдинги с хромированными вставками, узкая хромированная «сабля» украшает радиатор, и еще одно небольшое сверкающее лезвие – заднюю дверь. Скромная оптика завершает картину, про которую можно сказать, что в ней основную тональность задает воображаемый иероглиф «Ан», означающий «спокойствие». Сиенну невозможно представить пролетающей на красный, не пропускающей пешехода или оглашающей окрестности звуками хип-хопа. Это автомобиль для тех, кто понимает толк в жизни и не спешит! Хотя если нужно поспешить – она не спасует!



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Внутри​

Да, снаружи – скучновато, но мы уже определились, что в данном случае весь кайф – как в старой рекламе процессоров Intel, внутри! Ну, во-первых, конечно, это кожаный салон! Он превосходно сохранился и после химчистки проявил себя во всей красе. Толстая натуральная белая кожа без всяких дешевых приставок «эко» в сочетании с сочной пластиковой отделкой «под корень ореха» смотрится и ощущается качественно и дорого, несмотря на возраст. А вкупе с белым и сероватым пластиком, как и положено светлым тонам, расширяет визуально и без того весьма просторный салон.



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Приборная панель – безупречно читаемая неустаревающая классика, удобная днем, ночью и при любом угле обзора. Главенствующая разметка спидометра в милях, а также компас в верхней панели маршрутного компьютера, обозначающий направление, в котором ориентирован нос машины, выдают американское происхождение.



Штатная мультимедийная система – очень развитая и многофункциональная. Она включает в себя головное устройство с сенсорным дисплеем, навигацией, поддержкой задней камеры, подключением по Bluetooth телефона с управлением громкостью, радиостанциями, треками и приемом/отбоем звонков на руле.



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Поддержки флешек и карт памяти в силу возраста еще нет, но на видном месте установлен прикрытый резиновой заглушкой вход для подключения плеера через 3,5-миллиметровый разъем. Над ним – кнопка включения инвертора высокого напряжения, о котором мы еще упомянем.



Качественная компонентная аудиосистема, включающая в том числе динамик центрального канала и сабвуфер, оснащена головками JBL.



Обитателям задних рядов доступен потолочный откидной монитор с DVD-плеером, аудиотрансляция с которого может идти на беспроводные наушники, не мешая слушать музыку водителю и пассажиру справа от него. Также имеется панелька с аудио/видео входами-«тюльпанами» для подключения портативного плеера или игровой приставки.



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Второй ряд – два «капитанских» кресла, раздельных и очень комфортных: натуральный бизнес класс как он есть! У каждого кресла – по два подлокотника, регулируемых раздельно. Третий ряд скромнее, но не «собачник», как у многих минивэнов, где он номинальный – тесный и неудобный даже для детей. В Sienna на заднем ряду – полноценный трехместный диван, как в любом хорошем седане: с мягкими подушками и спинкой, с тремя регулируемыми подголовниками! Весьма эффективно организованы и прогрев/охлаждение для заднего ряда.



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Со второго ряда доступен свободный проход на третий – очень удобно, если нужно порыться в сумках или успокоить детей. Сиденья среднего ряда можно при необходимости снять полностью, а заднего – сложить в пол. Спинки заднего ряда могут складываться в пропорции 60/40. Спинки среднего ряда при сложении формируют столики с нишами для стаканов с напитками и дорожного фастфуда.



Боковые двери – сдвижные, и обе оснащены электроприводами. Задняя дверь поднимается вверх и также движется с помощью электроактуаторов. Кнопки для управления всеми тремя дверями находятся в потолке над головой водителя, в общем блоке с качалкой управления открытием люка. Задние форточки приоткрываются также с помощью электроприводов!



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В машине огромное количество разных приятных мелочей – как по электрическому функционалу, так и по разным прикладным салонным удобствам. Весь мыслимый электропакет, включающий в том числе память настроек сиденья водителя, собственную панель управления кондиционером у задних пассажиров под потолком в районе головы левого пассажира среднего ряда, датчики давления шин, парктроники с камерой и т. п.; штатные сеточки на окна, огромный мультифункциональный подлокотник между передними креслами, масса разных лотков и отсеков для вещей, откидные крючочки для пакетов и сумок, чуть ли не десяток слотов под стаканы и бутылки, разбросанных по всему салону, и много других «икейских» полезностей, делающих длительные поездки комфортнее.



К примеру, и спереди, и сзади в салоне расположены две розетки переменного напряжения 115 вольт, встроенный инвертор для питания которых включается кнопкой на приборной панели. И если вы думаете, что напряжение американского стандарта в России бесполезно – ошибаетесь! Изрядное количество современной 220-вольтовой техники с импульсными блоками питания допускает работу в очень широком диапазоне напряжений – от 100 до 240 вольт. Так что наиболее востребованные в автомобиле сетевые устройства – зарядники для телефонов, ноутбуков и всякой портативной техники, электробритвы и прочее мелкое оборудование, не имеющее 12-вольтового или USB-шного аналога, можно использовать запросто! Потребуется только переходник с американского стандарта розетки с плоскими штырями на европейский, с круглыми.



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Железо​

Двигатель этой Сиенны – V-образный 6-цилиндровый атмосферник 2GR-FE. Он же ставился на Хайлендеры, Вензы, Альфарды и т. п. Мощность 269 сил, объем 3,5 литра, момент до 350 нм, традиционный распределенный впрыск, регулировка фаз на впуске и выпуске.



В регламентном обслуживании двигатель не сказать чтоб слишком удобен... Для снятия корпуса масляного фильтра требуется специальный ключ-чашка (а в идеале – еще и спец-трубочка для слития остатков масла из фильтра, хотя она и не обязательна); для замены свечей придется проводить частичную разборку со снятием впускного коллектора – из-за поперечного расположения V-образника. Хотя, конечно, это не решающие аспекты при выборе машины…



Гораздо существеннее нередкая беда с пятым цилиндром – разрушается направляющая клапана, седло, падает компрессия, возникают задиры. О причинах в коммьюнити тойотоводов и ремонтников до сих пор ведутся жаркие споры, да и Toyota выпускала пару бюллетеней, признавая проблему: некоторые рекомендации касались типа масла, некоторые – воздушного фильтра…. Кто-то грешит на клапан EGR, кто-то на типы поршней, которые изменялись в разных ревизиях этого мотора… Тем не менее стоит отметить, что Sienna с двигателем 2GR-FE в гораздо меньшей степени подвержена проблеме, чем, к примеру, Лексусы с ним же. На этом экземпляре на пробеге за 200 000 с компрессией и масложором все в норме.



Коробка передач – пятиступенчатый гидроавтомат Aisin. Надежная АКП, которая при «тойотовском» стиле езды (который также в хорошем смысле усугубляется семейной сущностью автомобиля) способна без капремонта проходить до 300 тысяч и более, если проводить периодическую замену масла и игнорировать мануал, предлагающий менять жидкость «только в случае необходимости», вызванной ремонтом или тяжелыми условиями эксплуатации.



Полный привод в Sienna – постоянный, неотключаемый типа VSC+ по внутренней тойотовской классификации, такой же встречается на кроссоверах Highlander, Harrier и Lexus RX тех же лет. Момент по умолчанию распределяется в пропорции 50/50, центральный дифференциал при этом свободный, без какой-либо блокировки. На случай выезда в грязь предусмотрена имитация блокировки за счёт подтормаживания буксующих колёс, хотя за дополнительную плату покупатели Сиенн всё же могли заказать и центральную блокировку вискомуфтой.



Понижающего ряда и межколёсных блокировок тут, разумеется, не бывает ни за какие деньги, как нет и органов управления. Конструкция не способствует экономии топлива (об этом – чуть ниже), зато максимально проста и подходит для езды по лёгкому оффроуду.



Если же говорить о ремонтах, то нынешнему владельцу Sienna пока неприятностей не доставляет. Двигатель, трансмиссия и подвеска на момент покупки были в норме – разве что отмечался повышенный люфт руля из-за износа рейки. Не работал кондиционер, но все, как ни странно, решилось простой дозаправкой – утечек не обнаружилось. Основные усилия были приложены к «косметике»: отполировали помутневшие фары, перекрасили бампера, провели качественную химчистку салона.

В движении

Автомобиль, сделанный для США, да еще и ориентированный на семьи, априори означает впечатляющую степень комфорта как для пассажиров, так и для капитана. Шикарное кресло водителя с регулируемым в двух плоскостях рулем легко подгоняется под любой рост и комплекцию – разве что боковой поддержки по американской традиции слегка не хватает. Обзорность в окна и зеркала превосходная, габариты чувствуются отлично даже без учета наличия камер/парктроников. Шумоизоляция недурственная, хотя образцовой ее не назовешь: после 120 км/ч начинает пробиваться заметный шум через окна и люк – площадь остекления велика.

Мощный V-образник придает Сиенне живость, которой не ожидаешь от семейного авто, далекого от гоночных амбиций Нет, это не спорткар, безусловно, но динамика позволяет честно, без лукавства получать удовольствие от работы правой педалью, а не тошнить в полосе для фур. Тяга по-американски начинается с низов, и запаса мощности мотора хватает, чтобы не дергать постоянно коробку переключениями на пониженные передачи, в том числе и двигаясь на изрядно загруженной машине в горку. На пятой передаче до 130-140 км/ч обороты не превышают 2500, и вплоть до этих скоростей отклик на педаль машины вообще слабо меняется в зависимости от загрузки – Сиенне без разницы, тащить одного водителя или целую команду пассажиров с поклажей. На более высоких скоростях загруженность уже, конечно, сказывается: автомобиль «тупеет», затяжные становятся не слишком приятными.

Реакция на руль могла бы быть и поострее, но в данном случае отчасти сказывается вышеупомянутый и так и не устраненный люфт рейки. По прямой машина идет буквально как крейсер, игнорируя колейность и влияние бокового ветра на «парус» длинного пятиметрового кузова. Подвеска напоминает пневму – любые неровности и выбоины проглатываются ей незаметно для задов и позвоночников пассажиров, хотя к некоторой поперечной раскачке на высоких скоростях кузов все же склонен. А высокий (185 мм) клиренс на 17-дюймовых дисках позволяет спокойно лазить по бордюрам и не бояться оторвать бампера в плохо прочищенных от снега переулках. Тормоза (диски по кругу, хотя на моноприводе были версии и с задними барабанами) безупречны для езды в одиночку или вдвоем, но с полным салоном тормозной путь может неприятно удивить, о чем не следует забывать.

Расход же топлива несколько умеряет восторги, вызванные простором и комфортом салона, а также мягкостью хода. В городском режиме 13-14 литров на сотню – норма… Но даже при спокойной езде по свободному загородному шоссе сложно сжигать менее 11-12 литров, а с полной загрузкой (4-6 пассажиров + багаж) по трассе же запросто уходит вплоть до 14-15 литров. После 120-130 км/ч расход начинает стремительно и нелинейно расти – сказывается аэродинамика крупного вагона. Так что лучше получать удовольствие от мощного мотора при разгонах и коротких подхватах, а не на прямых перегонах, хотя даже видавшая виды Сиенна без особого напряга идет вплоть до 170-180, полностью соответствуя крайней правой цифре на спидометре. В принципе, многие льют в этот двигатель и 92-й бензин, но по-хорошему оптимален все же 95-й.

История модели

Для любого автопроизводителя покорение бездонного американского рынка – истинная мечта. В 1997 году Toyota решила всерьез покуситься на долю от широкого сегмента минивэнов в США, где бал тогда правил сверхпопулярный Chrysler Voyager, выпускаемый с 1988 года, в том числе и под именами Plymouth Voyager и Dodge Caravan. Первое поколение Toyota Sienna, построенное на растянутой платформе переднеприводного седана Camry, изначально создавалось с прицелом на США и на любовь тамошних покупателей к солидным V-образным моторам, ибо уже имевшийся в арсенале производителя микроавтобус Previa по своей компоновке не допускал установку такого агрегата. В итоге новинка была неплохо принята покупателями США благодаря мощному и приемистому 3-литровому 194-сильному мотору, привычной заокеанским водителям рукоятке АКП под рулем, продуманной системе трансформации салона с 7 или 8 посадочными местами, богатому оснащению, а также превосходным результатам в краш-тестах.

Toyota Sienna (XL10) '1998–2003

По результатам семилетних продаж первого поколения минивэн был серьезно доработан с учетом накопленных отзывов покупателей и дилеров, и во второй генерации, выпускавшейся с 2003 года, стал отвечать буквально всем пожеланиям целевой аудитории. Автомобиль вырос в длину на пару десятков сантиметров, став просторнее в ногах, получил массу новых опций для комфорта вождения и езды пассажиром, увеличилась мощность и объем мотора (сперва до 3,3 литров/230 сил, а после рестайлинга 2007 года – до 3,5 литров/269 сил), добавилась пятая ступень в прежде 4-ступенчатую АКП, а также, что важно, появилась версия с постоянным полным приводом!

Toyota Sienna (XL20) '2004–10

Третье поколение пришло к американским покупателям в 2010 году (хотя «пришло» – термин не вполне удачный, ибо все генерации Sienna собирались на американских заводах Toyota в штатах Кентукки и Индиана). Машина продолжила совершенствоваться уже в роли успешного завсегдатая американского рынка, и уверенность производителя в заработанном авторитете в сегменте минивэнов в Новом Свете даже позволила рискнуть и предложить современную рядную «четверку» в пару к несменяемой и относительно устаревшей V-образной «шестерке». Впрочем, потребители этот двигатель проигнорировали, и Toyota быстро вернулась к привычному по второму поколению мотору. Создатели третьей Сиенны весьма серьезно поработали и над ее внешностью – машина приобрела массу выразительных нюансов в формах кузовных панелей и оптики, перестав быть скучной, как вторая генерация. Привод остался доступным как передний, так и полный (хотя схема изменилась с постоянного на подключаемый), автоматическая трансмиссия получила восемь передач.

Toyota Sienna (XL30) '2011–2020

Четвертое поколение было представлено в 2020 году. Облик Sienna-IV стал футуристичным, в духе кроссоверов Lexus, но все это меркнет на фоне того факта, что в самой новой генерации минивэн превратился в «hybrid only» – никаких иных вариантов двигателя больше не будет! 2,5-литровый атмосферный мотор новой Sienna выдает 246 сил в паре с электродвигателем в переднеприводном варианте, а в полноприводной версии добавляется еще один мотор на заднюю ось.